Für Potsdams Schülerinnen und Schüler hat nach den Osterferien der Unterricht begonnen – mal wieder unter neuen Bedingungen. Distanzunterricht für die weiterführenden Schulen, Wechselunterricht für die Grundschulen, Präsenzunterricht für die Abschlussklassen – und das alles mit neuer Teststrategie. Noch sind die zwei Corona-Tests pro Woche freiwillig, ab kommender Woche dann Pflicht für alle, die in den Klassenzimmern unterrichtet werden. Immerhin: In den Potsdamer Schulen sind mittlerweile zumindest genügend Corona-Selbsttests eingetroffen, um ab kommenden Montag die Testpflicht umzusetzen. Dennoch stellt die Schulen die neue Regelung vor einen größeren Organisationsaufwand.

Eltern müssen Einverständniserklärung abgeben

In der Potsdamer Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule sind inzwischen ausreichend Tests geliefert worden, bestätigt Schulleiter Thomas Andrä auf MAZ-Anfrage. „Es sind fünf große Kartons eingetroffen, die jetzt in meinem Zimmer stehen.“ Nun müsse man die Verteilung der Tests organisieren. Allen minderjährigen Schülerinnen und Schülern werde man ein Formular für deren Eltern mitgeben, so Andrä. Mit diesem könnten die Erziehungsberechtigten dann entscheiden, ob die Schule ihren Kindern die Tests in einem Umschlag aushändigen darf oder ob sie die Tests persönlich abholen möchten.

Nachdem man die Einverständniserklärung der Eltern erhalten habe, könne man die Tests verteilen, so Andrä. Ab nächster Woche sollen sich die Schülerinnen und Schüler dann zweimal wöchentlich zu Hause testen. Dafür werde man zwei feste Tage festlegen. Besonders im Fokus der Schule: die Tage, an denen Prüfungen anstehen.

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern müssten die Eltern ihren Kindern eine Bescheinigung über den durchgeführten Test sowie eine Bestätigung über das negative Testergebnis mit in die Schule geben, erklärt Uwe Schmidt, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums. Fällt ein Test positiv aus, darf der Schüler nicht in die Schule. Volljährige Schüler könnten den negativen Test selbst mit ihrer Unterschrift bestätigen. Wer den Nachweis über das negative Testergebnis oder das Testen selbst vergisst, müsse den Selbsttests unter Aufsicht in einem dafür vorgesehenen Raum in der Schule vornehmen, so Schmidt. Eine Möglichkeit, auf die auch die Steuben-Gesamtschule für solche Fälle setzt. Auch dafür bräuchten minderjährige Schüler allerdings die Einverständniserklärung ihrer Eltern, erklärt Andrä.

Schulen beklagen bürokratische Hürden

In der Potsdamer Lenné-Schule mit 648 Schülerinnen und Schülern, 77 Lehrenden und Referendaren sind inzwischen fünftausend Tests in Form von Paketen mit je 20 Tests eingetroffen, berichtet Schulleiterin Andrea Roßland auf MAZ-Anfrage.

Allerdings stellt die Verteilung der Corona-Tests die Schule vor erhebliche logistische Herausforderungen. Aus den Großpackungen müssten die Test-Sets für die Schülerinnen und Schüler erst einmal extra zusammengestellt werden, das wiederum bedeute einen zusätzlichen Aufwand. Schwierig zu kontrollieren seien außerdem die bürokratischen Aufgaben, die mit der Testpflicht verbunden sind, so Roßland. Es fielen viele Formalitäten an. So müssten die Schulen für alle minderjährigen Schüler die Erlaubnis für die Testausteilung oder Testabholung einholen, zudem die Einverständniserklärung für die Teststrategie und das Dokumentationsblatt, das alle mit sich führen müssten. Hinzu käme, dass die Schulen alle Daten für das Bildungsministerium in einem zentralen System zur Online-Verwaltung von Schulinformation statistisch erfassen.

Zur Herausforderung dürfte die Testpflicht für die Schulen zudem werden, wenn Eltern oder volljährige Schüler entscheiden, sich den Corona-Tests zu verweigern. Denn trotz einer vom Land festgelegten Verpflichtung zum Testen gibt es auch eine Schulpflicht – einfach vom Unterricht ausschließen dürfen die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler also nicht. Wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) angekündigt hatte, sollen diese Kinder und Jugendliche dann Distanzunterricht erhalten.

