Potsdam

Die Stadt Potsdam plant einen Wechsel der Corona-Teststrategie für Kinder. Schon in rund zwei Wochen könnte ein Modellprojekt starten, wie Amtsärztin Kristina Böhm am Dienstag erklärte. Vorgesehen sind dann für alle Potsdamer Schüler an Grundschulen so genannte Pooltests, Abstriche in der Nase sollen dann nicht mehr nötig sein.

Keine unangenehmen Abstriche mehr

Statt auf die oftmals unangenehmen Nasenabstriche will die Landeshauptstadt auf Gurgeltests setzen. Diese seien sicherer, einfacher durchzuführen und mit weniger Bürokratie verbunden, so Amtsärztin Kristina Böhm. „Wenn wir bei der derzeit besonders betroffenen Gruppe der Kinder nicht den Überblick verlieren wollen, brauchen wir ein schnelles, barrierefreies Testmanagement“, so Kristina Böhm weiter.

Die Gurgeltests werden von den Kindern zu Hause durchgeführt: Für einige Sekunden wird mit einer Mundspüllösung gegurgelt, anschließend muss die im Mund befindliche Flüssigkeit in zwei Röhrchen aufgeteilt werden. Diese beiden Röhrchen nimmt das Kind dann mit in die Schule. Röhrchen Nummer eins wird gemeinsam mit jeweils einer Probe der Mitschüler aus der selben Klasse oder Lerngruppe in einen Becher geleert – „das klingt ekliger als es ist“, verspricht die Amtsärztin.

Diese Proben-Sammlung wird anschließend auf Coronaviren untersucht, und zwar mit dem PCR-Standard, der als deutlich sicherer im Vergleich mit den derzeit genutzten Schnelltests gilt. Noch am selben Tag, spätestens aber am nächsten Morgen liege das Ergebnis vor, sagt Potsdams Amtsärztin. „Wenn die Sammelprobe negativ ist, ist alles in Ordnung, wenn sie positiv ist, wird weiter untersucht.“ Dann kommt Röhrchen Nummer zwei ins Spiel: die Rückstellprobe jedes Kindes, die dann einzeln auf Sars-CoV-2 überprüft wird, um tatsächlich angesteckte Kindern von bloßen Kontaktpersonen zu unterscheiden.

Ganze Klassen mit einer Laboruntersuchung testen

Auf diese Art könnten, so die große Hoffnung im Gesundheitsamt, schnell große Gruppen getestet werden – und im Fall von Infektionen auch gesammelt in die Quarantäne geschickt. Zweimal in der Woche sollen die Gurgeltests gemacht werden. „Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese Teststrategie einen guten Einblick in die Einrichtungen bietet“, sagt Kristina Böhm.

Denn obwohl derzeit besonders die unter 14-Jährigen in der Stadt von Coronainfektionen betroffen sind – die Inzidenz in dieser Altersklasse liegt, wie berichtet, bei rund 240 – sind Kinder und Jugendliche meist symptomfrei erkrankt. „Sie werden deshalb außerhalb von Kita oder Schule gar nicht getestet und können daher viele Menschen anstecken“, so Böhm.

Ein erkranktes Kind – fünf betroffene Einrichtungen

Für diese Annahme spricht nicht zuletzt die Beobachtung des Gesundheitsamt, dass zur Zeit viele Kinder ihre gesamte Familie anstecken. Schuld soll die stark verbreitete Virusmutation B.1.1.7 sein, die bis zu 95 Prozent der aktuellen Covid-19-Erkrankungen in Potsdam ausmacht. Besonders eindrucksvolle Fälle hat die Amtsärztin dabei genau im Gedächtnis, etwa das Kita-Kind, das seine Eltern und die beiden Geschwister ansteckte. Zunächst sei das Kind lediglich als Kontaktperson in Quarantäne gewesen, erst nach Tagen konnte eine Ansteckung bei ihm nachgewiesen werden. In dieser Zeit stand daher die Familie noch nicht unter Quarantäne. Weil die Eltern beide als Lehrer an unterschiedliche Schulen arbeiten und die Geschwister des Kita-Kindes ebenfalls beide auf unterschiedliche Schulen gehen, seien gleich fünf Einrichtungen von der Ansteckungskette betroffen gewesen.

Das angedachte Modellprojekt könnte schon in zwei Wochen an den Start gehen, hofft Kristina Böhm. Allerdings muss es vom Land genehmigt werden, eigentlich liegt die Inzidenz in Potsdam aber derzeit zu hoch für solche Projekte. „Wir hoffen, dass hier nicht nur auf die Inzidenz, sondern in die Zukunft geschaut wird“, sagt sie. Das kommende Schuljahr hofft die Landeshauptstadt jedenfalls, mit den Gurgeltetst für Grundschüler abzusichern.

Kita-Kinder müssen auf Tests warten

In der breiten Bevölkerung sollen die Tests hingegen vorerst nicht zum Einsatz kommen. In der österreichischen Hauptstadt Wien wird genau das gemacht, alle Bürger können dort mit Hilfe eines Netzwerks von Annahmestellen an Supermärkten die Gurgeltests durchführen und auswerten lassen; Potsdam arbeitet dem Vernehmen nach auch im geplanten Projekt eng mit Wien zusammen, hat von dort das Know How besorgt und engen Kontakt. Aber: „Wir backen jetzt erst einmal kleine Brötchen“, sagt Kristina Böhm.

Unabhängig von den Tests für die Grundschüler warten derzeit auch die Eltern von Kita-Kindern auf Schnelltests für ihre Kinder. Diese hätten eigentlich schon am Montag zur Verfügung stehen sollen, 90.000 Test-Kits hatte das Bildungsministerium versprochen. „Nach meiner Kenntnis sind die im Zulauf“, sagt Kristina Böhm – die Tests sollen also in der Auslieferung sein.

Von Saskia Kirf