Potsdam

Potsdams Kita-Kinder können jetzt einfacher auf das Coronavirus getestet werden: Das Land Brandenburg hat die Einrichtungen in der Landeshauptstadt mit sogenannten Lolli-Tests ausgestattet. Wie mehrere Kita-Träger der MAZ bestätigen, seien die Tests bereits ausgeliefert und können nun von den Eltern abgeholt werden.

Zwar sind die Infektionszahlen auch in Potsdam derzeit niedrig – die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand Dienstag bei 5,5, in der vergangenen Woche wurden keine neuen Infektionen bei kleinen Kindern registriert. „Aber derzeit sind auch Ferien, niemand kann sagen, was in der Pandemie noch kommen wird“, sagt Angela Schweers, die als Chefin der Arbeiterwohlfahrt Potsdams größtem Kitaträger vorsteht. Sie sagt: „Hauptsache, wir sind ausgestattet.“

Lolli-Tests für zu Hause

Die Lolli-Tests sollen es den Familien ermöglichen, ihre Kinder zu Hause noch einfacher als bisher auf das Virus zu testen. Die Kits sind aus China importiert und für die Kitas ebenso kostenlos wie für die Familien. Die Packungsbeilage verspricht einen für Laien zugelassenen Speicheltest, der innerhalb von 15 bis 20 Minuten Aufschluss über den Infektionsstatus geben soll. Die Durchführung ist einfach: Für 40 Sekunden soll am Teststäbchen genuckelt werden, der so aufgefangene Speichel wird dann mit Hilfe einer Pufferlösung untersuchbar. „Der Test wird am besten gleich morgens nach dem Aufstehen durch die Eltern zu Hause durchgeführt“, schreibt das Brandenburger Bildungsministerium auf seiner Homepage dazu.

Eine Testpflicht für Kita-Kinder gibt es weiterhin nicht. Während sich die Erzieherinnen und das sonstige Kita-Personal weiterhin zweimal wöchentlich einem Selbsttest unterziehen muss, sind die Tests für die Kinder freiwillig. Das Ministerium empfiehlt zwar, Kita-Kinder mindestens einmal in der Woche zu testen. Das scheinen viele Eltern bislang aber nicht umzusetzen. Denn die erste Charge von Selbsttests für Kinder wurde in den Kitas kaum abgeholt.

Wenig Nachfrage nach Schnelltests

„Die Nachfrage war eher durchwachsen. Wir verfügen noch über ausreichend Kapazitäten und haben die Stadt gebeten, dies mit in die Betrachtung bei einer weiteren Verteilung zu ziehen“, sagt Andy Papke, der Geschäftsführer des LSB Sportservice. Auch die Fröbel-Gruppe bestätigt diesen Eindruck. „Die Selbsttests zur Anwendung im vorderen Nasenbereich werden von den Familien eher mäßig angenommen“, sagt Fröbel-Sprecherin Henrike Ortmann, „wir gehen davon aus, dass die in der Anwendung kinderfreundlicheren Lollitests deutlich besser nachgefragt werden.“

Die herumliegenden Test-Kits sollen den Eltern weiterhin angeboten werden, schreibt das Bildungsministerium: „Bislang nicht eingesetzten Testkits der bereits zur Verfügung gestellten Tranche sollen auch weiterhin zum bedarfsgerechten Einsatz im vorschulischen Bereich genutzt und an die Eltern ausgegeben werden.“ Andy Papke vom LSB Sportservice aber hat Zweifel, ob das eine gute Idee ist. „Aufgrund der Wärme und den nicht vorhandenen Kühlmöglichkeiten in den Kindertagesstätten, kann es zur Beeinträchtigung der Tests gekommen sein“, fürchtet er.

Von Saskia Kirf