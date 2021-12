Potsdam

Weihnachten ist die Zeit der Familienbesuche. Doch in Corona-Zeiten ist Vorsicht angesagt. Vor der Bescherung unter dem Baum und dem Besuch bei Eltern und Großeltern wollen sich viele Potsdamer und Potsdamerinnen testen lassen.

Viele Potsdamer Teststellen bieten auch während der Feiertage Abstriche an. Wir haben zusammengestellt, wo Sie sich Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie Silvester und Neujahr in Potsdam auf das Coronavirus testen lassen können.

Heiligabend (24. Dezember 2021)

Teststelle Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 9 bis 13 Uhr

Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 7 bis 17 Uhr

Teststelle Brandenburger Tor, Luisenplatz, 8 bis 16 Uhr

Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 8 bis 20 Uhr

Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 7 bis 17 Uhr

Teststelle Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Johanniter-Quartier Potsdam, Zeppelinstraße 131, 9 bis 12 Uhr

Teststelle Lidl, Horstweg 98, 8 bis 14 Uhr

Teststelle Lidl, Zum Kirschsteigfeld 12, 8 bis 14 Uhr

Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 7 bis 20 Uhr

Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, 14 bis 20 Uhr

Teststelle Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 10 bis 14 Uhr

Teststelle Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 8 bis 12.30 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 4, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Stern-Center, Stern-Center 1, 8 bis 14 Uhr

Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr

Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10, 8 bis 13 Uhr

Weihnachtsfeiertage (25. Und 26. Dezember 2021)

Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 9 bis 17 Uhr

Teststelle Brandenburger Tor, Luisenplatz, 10.15 bis 16 Uhr

Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 8 bis 20 Uhr

Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 9 bis 17 Uhr

Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 9 bis 13 Uhr (Teststelle gegenüber beim Café Kellermann)

Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 8 bis 20 Uhr

Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, am 25. Dezember von 8.30 bis 20 Uhr, am 26. Dezember von 10 bis 21 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 4, 8 bis 13 Uhr - Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, 8 bis 13 Uhr

Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr

Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10, 8 bis 13 Uhr

Zwischen den Jahren (27. Bis 30. Dezember)

Teststelle Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 9 bis 17 Uhr

Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 7 bis 19 Uhr

Teststelle Bassinplatz, Bassinplatz, 8 bis 18 Uhr

Teststelle Brandenburger Tor, Luisenplatz, 8 bis 18 Uhr

Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 8 bis 20 Uhr

Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 7 bis 19 Uhr

Teststelle Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Teststelle Johanniter-Quartier Potsdam, Zeppelinstraße 131, 9 bis 16.30 Uhr

Teststelle Lidl, Horstweg 98, 9 bis 17.30 Uhr

Teststelle Lidl, Zum Kirschsteigfeld 12, 9 bis 18 Uhr

Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 8 bis 18.30 Uhr

Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 7 bis 19 Uhr (30. Dezember: 7 bis 20 Uhr)

Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, 7 bis 20 Uhr (29. Dezember: 7 bis 21 Uhr)

Teststelle Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 10 bis 22 Uhr

Teststelle Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 8 bis 18.30 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 4, 8 bis 14 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15, 8 bis 14 Uhr

Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, 8 bis 16 Uhr

Teststelle Stern-Center, Stern-Center 1, 8 bis 18 Uhr

Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr

Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10, 8 bis 16 Uhr

Silvester (31. Dezember)

Teststelle Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 9 bis 13 Uhr

Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 7 bis 18 Uhr

Teststelle Brandenburger Tor, Luisenplatz, 8 bis 18 Uhr

Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 8 bis 20 Uhr

Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 7 bis 18 Uhr

Teststelle Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Johanniter-Quartier Potsdam, Zeppelinstraße 131, 9 bis 12 Uhr

Teststelle Lidl, Horstweg 98, 8 bis 14 Uhr

Teststelle Lidl, Zum Kirschsteigfeld 12, 8 bis 18 Uhr

Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 7 bis 22 Uhr

Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, 14 bis 20 Uhr

Teststelle Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 14 bis 18 Uhr

Teststelle Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 8 bis 12.30 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 4, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, 8 bis 13 Uhr

Teststelle Stern-Center, Stern-Center 1, 8 bis 16 Uhr

Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr

Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10, 8 bis 13 Uhr

Neujahr (1. Januar)

Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 10 bis 18 Uhr

Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 10 bis 20 Uhr - Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 10 bis 18 Uhr

Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 9 bis 14 Uhr

Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 10 bis 19 Uhr

Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, 8.30 bis 20 Uhr

Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr

Von Martin Müller