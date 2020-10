Potsdam

Mit den steigenden Corona-Infektionszahlen in der Stadt nimmt auch die Nachfrage in der Zentralen Abstrichstelle des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ weiter zu. Die Stadt plant in Potsdam zwar gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine zweite Abstrichstelle – doch ein konkreter Startzeitpunkt fehlt bisher.

Wie lange das Klinikum seine Abstrichstelle bei den steigenden Zahlen noch für Privatpersonen offen halten kann, kann Klinik-Sprecherin Theresa Decker nicht sagen. Fest steht allerdings: „Die Testungen unserer Mitarbeitenden und unserer Patienten hat für uns immer Priorität.“ Nur solange zeitliche Kapazitäten und Material-Ressourcen ausreichen, „werden wir das Angebot für die Privatpersonen aufrechterhalten“. Aktuell liegt die Kapazität des Labors laut Decker bei 7000 Tests. „Das könnten wir durch die Aufstockung der Arbeitszeiten (Nachtschichten) gegebenenfalls noch erweitern“, so Decker.

Knapp 250 Tests am Wochenende

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte die erhöhte Belastung der Teststelle vergangene Woche bereits angesprochen und darauf hingewiesen, dass vermehrt Berliner das Potsdamer Abstrichzentrum nutzen. Wie viele Tests das konkret betrifft, kann das Klinikum nicht beziffern. „Wir werten nicht nach Wohnort der Getesteten aus“, so Decker.

Am Wochenende sind in der Zentralen Abstrichstelle knapp 250 Personen getestet worden, der Großteil – 75 Mitarbeiter und 101 Patienten – kam aus dem eigenen Haus. 40 weitere Potsdamer sind im Auftrag des Gesundheitsamtes getestet worden, 44 Personen hatten sich als Selbstzahler zum Corona-Test angemeldet. „Von denen mussten wir jedoch knapp ein Viertel abweisen und an das Gesundheitsamt verweisen“, so Decker. Der Grund: „Sie waren zum Beispiel Kontaktpersonen ersten Grades und werden damit im Auftrag des Gesundsamtes getestet.“

Täglich 30 bis 35 Tests für Selbstzahler

Der Andrang zeigt sich auch im Online-Terminkalender der Zentralen Abstrichstelle. Während in den vergangenen Wochen stets zahlreiche Termine frei waren, zeigt ein Blick auf die Homepage am Montag nur noch insgesamt sechs Gelegenheiten für einen selbst bezahlten Abstrich binnen drei Tagen. Tests im Auftrag des Gesundheitsamts können sogar erst am Freitag vereinbart werden.

Laut Kliniksprecherin lassen sich täglich im Schnitt etwa 30 bis 35 Personen auf eigene Rechnung abstreichen. Voraussetzung dafür: Man muss symptomfrei sein. Wer unter einem akuten Infekt der oberen Atemwege (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, akute Bronchitis, grippaler Infekt, Fieber) leidet, darf die Abstrichstelle nicht aufsuchen, sondern soll seinen Hausarzt telefonisch kontaktieren.

Das Klinikum selbst nutzt die Zentrale Abstichstelle nach wie vor, um Mitarbeiter und Patienten regelmäßig auf Covid-19 zu testen. Alle sieben Tage abgestrichen werden Mitarbeiter, die direkt am Patienten sowie in einem dieser Bereiche arbeiten: Covid-Bereich, Hämatologie/Onkologie, Intensivstationen, IMC und Stroke Unit, Geriatrie, Dialyse, Kindermedizin, Notaufnahmen (einschl. Aufnahmebereich), Geburtshilfe, Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Alle anderen Mitarbeitenden, die direkt am Patienten arbeiten, können sich freiwillig alle 7 Tage auf das COVID-19-Virus testen lassen“, so Decker.

