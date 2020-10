Am Stern

Bisher sind keine weiteren Erzieher und Kinder aus der Kita Pfiffikus positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Sonntagmittag auf Nachfrage mit.

Am Freitag, 16. Oktober hatte das Rathaus gemeldet, dass in der im Wohngebiet Am Stern gelegenen Kindertagesstätte zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt hatte daraufhin insgesamt 43 Kinder und drei Erzieherinnen als Kontaktpersonen ausgemacht, entsprechende Abstriche sollten am Donnerstag, 22. Oktober erfolgen.

Nun liegt zumindest ein Teil der Ergebnisse vor, wie Stadtsprecherin Christine Homann am Sonntag bestätigte. Alle bisher vom Gesundheitsamt durchgeführten Tests seien negativ. Allerdings stehen noch einzelne Ergebnisse aus. „Das liegt daran, dass einige Eltern woanders haben abstreichen lassen“, sagt Homann. Die Übermittlung an das Gesundheitsamt dauert deswegen etwas länger. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

