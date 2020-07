Potsdam

Awo-Chefin Angela Schweers hatte sofort nach Bekanntwerden des ersten Falls in der Kita „Kinderland“ eine Teststrategie für die Kindertagesstätten gefordert. Eine solche war vom Brandenburgischen Bildungsministerium vor zehn Tagen angekündigt worden: „In Brandenburg können sich alle Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten in diesem Jahr innerhalb von drei Monaten bis zu sechs Mal auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen“, heißt es in einer Mitteilung von Ministerin Britta Ernst ( SPD). Und weiter: „Außerdem sollen im Rahmen einer Stichprobe bis zu ein Prozent der Kita-Kinder sowie der Schülerinnen und Schüler einmal getestet werden.“

Tatsächlich liegen der MAZ mehrere Hinweise vor, dass eine solche Teststrategie für Kindergärten und -krippen bislang nicht umgesetzt wird. In einem Schreiben aus der Potsdamer Stadtverwaltung an die Träger bestätigt das hiesige Bildungsdezernat, dass „sich die Vertragsgestaltung lediglich auf Schulen bezieht“ und das Ministerium fälschlicherweise auch von Kitas spreche. In Oranienburg wurde Trägern nach MAZ-Informationen inhaltlich das selbe von ihrer Kommune mitgeteilt. In den Schreiben ist die Rede von Fehlern des Bildungsministeriums (MBJS). Man habe nun seitens der Kommunen Kontakt mit dem Gesundheitsministerium aufgenommen, um die Tests für die Kitas zu besprechen.

„Erzieherinnen brauchen Sicherheit“

„Nach allem, was wir wissen, sind die Kitas nicht mitgemeint“, bekräftigt Angela Schweers. „Für uns ist nichts geklärt, dabei brauchen auch Erzieherinnen die Sicherheit, nicht infiziert zu sein.“ Schweers fordert genau das, was das Ministerium vorsieht: Bis zu sechs kostenfreie Tests für alle Mitarbeiter in Kitas.

Eine Sprecherin des MBJS hingegen verweist auf die Mitteilung über die Teststrategie, „die sich ausdrücklich auch auf Beschäftigte in Kitas bezieht“ und darauf, dass für die vertragliche Ausgestaltung bezogen auf die Kitas das geundheitsministerium zuständig sei. Tiefergehende Fragen, etwa seit wann und in welcher Anzahl Tests durchgeführt wurden, wie die Kinder für die Stichproben ausgewählt werden und welches Mitspracherecht die Eltern haben, bleiben unbeantwortet. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg wiederum spricht auf ihrer Homepage von Tests für Kita- und Schulpersonal ab dem 3. August.

Darüber sind aber die Kitaträger bislang nicht weitergehend informiert. „Nach unserer Kenntnis soll es nach den Sommerferien eine Strategie geben“, sagt Marcus Weyh als Vertreter des Trägers Frauen in der Lebensmitte, der drei Kindertagesstätten betreibt und rund 30 freiberufliche Tagesmütter vermittelt. Der große Träger Fröbel mit mehr als 2000 Betreuungsplätzen in Potsdam begrüßt seinem Sprecher zufolge eine Initiative für Tests in Kitas. „Die freiwilligen Testmöglichkeiten schaffen Sicherheit und wir werden unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Möglichkeit empfehlen“, sagt der Sprecher. Auch er muss aber einschränken, dass Detailfragen nicht geklärt seien.

Schweers : Freiwillige Tests reichen nicht

Die Potsdamer Verwaltung selbst hat indes bislang auch keinen eigenen Umgang mit Coronafällen in Kitas gefunden. Schon Mitte Mai hatte der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer in einer kleinen Anfrage „Überlegungen zu einer umfassenden Teststrategie für die Landeshauptstadt“ abgefragt. Krämer wollte wissen, warum werden sensible Bereiche, etwa Kitas, Schulen, Polizei und Einzelhandel nicht systematisch getestet würden, also „Menschen mit hoher Kontaktdichte und erhöhtem Infektionsrisiko“. „Die fristgerechte Beantwortung ist aufgrund der aktuellen Lage und des damit im Zusammenhang stehenden sehr hohen Arbeitsanfalls nicht realisierbar“, so die Verwaltung dazu. Eigentlich sollen anfragen wie diese binnen 14 Tagen beantwortet werden, hier hat das Rathaus sich eine verlängerte Antwortfrist bis Ende Juni erbeten. Bis heute wurde die Kleine Anfrage nach einer städtischen Teststrategie aber nicht beantwortet.

Für Angela Schweers von der Awo ist es auch mit freiwilligen Tests für ihre Mitarbeiter nicht getan. „Zudem sollten, wenn ein Fall auftritt, analog zu Altenheimen nicht nur die vermeintlich direkt Betroffenen getestet werden“, sagt sie. Denn auch, wenn die Gruppen in den Kitas getrennt voneinander spielen, nutzt das Kitapersonal gemeinsame Räume. „Wir sichern unsere Teams bestmöglich ab. Aber wenn es einen Fall gibt, dann müssen alle getestet werden“, so die Awo-Chefin.

Nicht zuletzt gebe es beim aktuellen Ausbruch in der Kita Kinderland auch Familien, in denen nun ein Kind unter Quarantäne stehe, das andere aber weiter in die Kinderkrippe gehe – wenn nun weitere Infektionen auftreten, kann es zur so genannten Kettenquarantäne für die Familien kommen. Denn ausschlaggebend für das Ende der Isolation ist immer der letzte Kontakt zu einem posotov Getesteten. „Wir müssen Quarantänen verhindern, wo immer es geht“, betont Angela Schweers, „und brauchen eine Strategie, die betroffenen Familien zu unterstützen.“ Auch hier hoffe sie auf Unterstützung aus dem Rathaus.

Von Saskia Kirf