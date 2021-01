Potsdam

Die Bilder aus Sachsen erschüttern: Wegen der vielen Corona-Toten stapeln sich in Meißen die Särge im Krematorium; sie stehen in der zum Kühlraum umfunktionierten Trauerhalle so dicht, dass keine Hand dazwischen passt. Auch das Dresdener Krematorium kann die vielen Corona-Toten nicht mehr bewältigen. Nicht in Sachsen, in ganz Deutschland steigt die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen verzeichneten Todesfälle unablässig. Längst ist die Marke von 50 000, in Brandenburg von 2000 überschritten. – Wie ist die Lage im Potsdamer Krematorium?

„Wir haben die großzügige Situation, 180 Kühlplätze im Krematorium zu haben – das ist sehr viel“, sagt Gunther Butzmann, Herr über die Friedhöfe in der Landeshauptstadt. „In normalen Zeiten haben wir 40 bis 50 Särge im Krematorium zu stehen, derzeit sind es in Spitzenzeiten auch mal 140.“ Szenen wie in Sachsen schließt Gunther Butzmann aus. Er sei sehr entspannt: „So weit wird es bei uns nicht kommen“.

Anzeige

Großzügiger Neubau

Der Grund: Die Landeshauptstadt hat 1996 ein völlig neues Krematorium gebaut und konnte dafür die Kühlkapazitäten großzügig planen. Dabei hatte man laut Gunther Butzmann bereits im Sinn, dass immer mit Epidemien, mit einem Flugzeugabsturz oder einem Eisenbahnunglück in der Region zu rechnen sei. „Deshalb und weil keine anderen nennenswerten Kühlkapazitäten in Potsdam vorhanden waren, haben wir so großzügig geplant.“ Viele andere Krematorien – etwa jene in Sachsen, die nun traurige Schlagzeilen gemacht haben, haben laut Gunther Butzmann ein generelles Problem: „Dort wurde in die vorhandene Hülle ein neues Krematorium gebaut – und die Hülle war meist denkmalgeschützt. Man konnte also keine großen Anbauten vornehmen und musste mit dem vorhandenen Platz auskommen.“

Versetzte Schichten möglich

Das Potsdamer Krematorium verfügt über zwei voneinander unabhängige Ofenstrecken. Pro Tag können dort 16 bis 20 Verstorbene eingeäschert werden. „Wir haben immer einen täglichen Abgang an Särgen und natürlich eine neue Einlieferung – die Einlieferung liegt im Durchschnitt auch zwischen 15 und 20 Särgen, so dass wir immer ungefähr in der Waage bleiben“, erklärt Gunther Butzmann. Würde es akut werden, hätte man zwei Möglichkeiten, die Situation im Griff zu behalten. Erstens: mit einer versetzten Schicht. Derzeit arbeitet das Krematorium mit lediglich einer Schicht: und zwar Montag bis Freitag von 6.30 bis 15.15 Uhr. Mit der versetzten Schicht von 6 bis 20 Uhr würde die Kapazität also deutlich erhöht. Zweitens: „Wir haben noch sehr viel Nebengelass innerhalb des abgeschlossenen Krematoriums, wo wir pietätvoll und auch nach Gesetz die Särge lagern könnten – also nicht übereinander gestapelt“, sagt Gunther Butzmann. Zwar arbeite das Krematorium mit einem Regalsystem: „Die Särge stehen in drei Ebenen, aber immer in einem eigenen Fach, sie berühren sich nie. Wir würden auch nie eine Feierhalle nutzen, um Särge einzustellen. Ich müsste auch keine Kühlcontainer auf den Wirtschaftshof stellen oder Särge in den Garagen lagern.“

Weites Einzugsgebiet

Dass der Stau im Krematorium im Moment größer sei als gewohnt, habe zwei Ursachen: Zum einen wirken sich noch immer die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel aus: „Zusammen mit den Wochenenden haben wir an acht Tagen nicht gearbeitet.“ Zum anderen ist die Pandemie spürbar: „Natürlich ist die Sterblichkeit wegen Corona gestiegen“. Es sei außerdem zu bedenken, dass das Krematorium nicht nur Potsdamer Verstorbene aufnimmt. „Nicht jede Stadt oder Gemeinde hat ein Krematorium“, sagt Gunther Butzmann. „Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet: Teile von Berlin, gerade die Bezirke, die an Potsdam grenzen, dann geht es weiter bis nach Beelitz, Michendorf, Werder, Falkensee.“ Die nächsten Krematorien seien in Brandenburg an der Havel und natürlich in Berlin zu finden, etwa in Ruhleben und Baumschulenweg.

Beisetzungen unter Pandemie-Regeln Trotz der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen ist es Hinterbliebenen möglich, auf den Potsdamer Friedhöfen Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen. Grundsätzlich gelten dort die gleichen Abstands- und Hygiene-Regeln wie anderswo auch. So sind die Teilnehmer verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch in den Trauerhallen finden noch immer Trauerfeiern statt – die Teilnehmerzahl ist hier allerdings auf zehn Personen begrenzt. Ob drinnen oder draußen gilt: Die Mitglieder der Trauergemeinde müssen für den Fall einer Infektion mit dem Coronavirus und die erforderliche Kontaktnachverfolgung ihre Personalien hinterlegen. nf

Ein Arbeitsgruppenleiter und drei Feuerbestatter arbeiten im Potsdamer Krematorium. Gerade hat Gunther Butzmann zwei Hilfsarbeiter angefordert, um das durch Corona erhöhte Arbeitspensum stemmen zu können und – vor allem – die Särge von A nach B zu schieben. Die Arbeit an sich habe sich durch das Virus aber kaum verändert. „Auch außerhalb der Pandemie haben wir Quarantäne-Leichen – Hepatitis, HIV, einige wenige Fälle Tuberkulose“, so Butzmann. Quarantäne-Särge sind mit einem gelben Zettel gekennzeichnet: „Jetzt steht da Corona oder Covid-19 drauf.“

Lesen Sie dazu auch:

Die Mitarbeiter tragen FFP-2-Maske und Handschuhe und setzen reichlich Desinfektionsmittel ein. „Wenn Särge angeliefert werden, werden sie zum Beispiel noch einmal außen abgewischt“, so Butzmann. „Meine Mitarbeiter kommen mit der Leiche allerdings gar nicht in Berührung.“ Zwar werde der Sarg im Krematorium noch einmal zur zweiten, gesetzlich vorgeschriebenen Leichenschau geöffnet: „Aber diese Leichenschau führen Gerichtsmediziner durch. Die Mitarbeiter stellen die geschlossenen Särge bereit und überreichen die Papiere, die der Arzt benötigt und auf die er seinen roten Stempel setzt: ,Einäscherung genehmigt’ oder ,Einäscherung abgelehnt’.“

Es ist übrigens nicht vorgeschrieben, dass an oder mit Covid-19 Verstorbene einzuäschern sind. Auch Erdbestattungen sind möglich – gefragt sind sie allerdings nicht sonderlich. Seit Jahren schon dominiert in der Bestattungskultur die Urne. In Potsdam liegt das Verhältnis bei 92 zu acht Prozent.

Von Nadine Fabian