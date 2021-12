Potsdam

Am Freitagmorgen wurden durch das Robert-Koch-Institut (RKI) 111 Corona-Neuinfektionen in Potsdam gemeldet.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Neuinfektionen: 111

So viele Corona-Fälle an einem Freitag wurden bisher nur an einem weiteren Freitag gemeldet: vergangene Woche. 207 Neuinfektionen hatte das RKI damals bestätigt.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 437,1

Aufgrund der im Vergleich zum vergangenen Freitag relativ geringen Zahl der Neuinfektionen, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam heute deutlich und liegt aktuell bei „nur“ noch 437,1. Das ist der dritte Tag in Folge, an dem die Inzidenz gesunken ist – und die heutige Inzidenz liegt auch unter dem Wert der Vorwoche.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: xxx (Donnerstag: 4,54)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 37 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Freitag stationär behandelt, 9 davon intensivmedizinisch. (Stand: Donnerstagabend)

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Besuchseinschränkungen im Klinikum: Lange hatte das Potsdamer Bergmann-Klinikum diesen Schritt gescheut, doch nun zwingen die hohen Corona-Infektionszahlen auch den Krisenstab des kommunalen Hauses zum Handeln. Besuche sind nur noch in Ausnahmen möglich

► „Manche suchen damit Aufmerksamkeit“: Als Hausärztin ist Dr. Heidi Boschmann für viele Potsdamer erste Ansprechpartnerin in der vierten Corona-Welle. Ein Gespräch über Impfgegner, Impfdurchbrüche und den richtigen Umgang mit der Pandemie.

► Impfungen im Stern-Center: Wie berichtet werden in Potsdam in der kommenden Woche zwei stationäre Impfzentren (wieder)eröffnet. Doch auch heute gibt es ein Impfangebot – terminfrei sogar: Im Stern-Center werden am heutigen Freitag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Freitag, 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► MAZ-Interview: Mike Schubert (SPD) muss als Potsdams Oberbürgermeister seit fast zwei Jahren die Stadt durch die Corona-Krise führen. Ein Gespräch über Impfgegner, Fehler in der Pandemie und die Lage in den Kliniken.

►Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Das brandenburgische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag aktuelle Zahlen zu den Inzidenzen in den verschiedenen Altersgruppen in Potsdam veröffentlicht. Demzufolge gab es den größten Sprung in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei 359 – das sind 133 mehr als noch am 30. November.

Ebenfalls deutlich angestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern zwischen fünf und neun Jahren. Für diese Gruppe meldet das Ministerium eine Inzidenz von 964 (+119).

Leicht gesunken ist dagegen die Inzidenz bei den 10- bis 14-Jährigen. Zwar ist die Inzidenz in dieser Gruppe mit 1255 im Vergleich zu den anderen Altersgruppen weiterhin am höchsten, ist aber in den vergangenen zwei Tagen um 79 Punkte gefallen.

In den Altersgruppen der Erwachsenen ist in den vergangenen 48 Stunden wieder ein Anstieg bei den 40- bis 44-Jährigen (+30) zu beobachten. Nach Angaben des Ministeriums ist bei allen anderen die Inzidenz jedoch leicht zurückgegangen oder ist – in der Gruppe der 70- bis 74-Jährigen – unverändert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln