Corona-Update: Fallzahlen in Potsdam weiterhin stabil

Potsdam

Die Coronazahlen bleiben auch am Donnerstag stabil. In den vergangenen 24 Stunden kam keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt demnach weiter bei 677.

In den vergangenen sieben Tagen ist in Potsdam somit bei sechs Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt 599 Personen gelten in Potsdam als genesen. 117 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne –fünf weniger als am Vortag.

Anzeige

Kürzlich sind wegen zwei Hort-Erziehern einige Kontaktpersonen in Potsdam dazu gekommen. Bisher gab es aber bei den Getesteten keine bestätigten Fälle. Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) wird ein Corona-Patient auf der Normalstation betreut. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von MAZonline/jru