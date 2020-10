Potsdam

Wie entwickelt sich die Lage in der Corona-Krise? Auch in Potsdam stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 an, die ersten schweren Fälle müssen bereits im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ versorgt werden.

Doch wie ist das größte Krankenhaus Potsdam, das zugleich das zweitgrößte in Brandenburg ist, auf die zweite Welle vorbereitet? Wie viele Betten stehen bereit, wie lange reichen die Desinfektionsmittel? Das Bergmann-Klinikum sagt, es fühle sich gut gerüstet – doch hundertprozentige Sicherheit könne es nie geben.

Viele Potsdamer fragen sich, wo man sich derzeit in Potsdam auf Covid-19 testen lassen kann, wann man in Quarantäne muss, wie viel ein Test kostet und wie lange man auf ein Ergebnis warten muss. Einen Überblick finden Sie hier.

Die Lage am 13. Oktober

Am Dienstag meldet die Stadtverwaltung zwölf neue Coronafälle in der Stadt, somit haben sich insgesamt 806 Potsdamer mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die von der Stadt angegebene sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 19,4.

Insgesamt 691 Personen gelten in Potsdam als genesen. 152 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“wird ein Corona-Patient auf der Normalstation behandelt. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Die Lage am 12. Oktober

Am Montag, 12. Oktober, meldet die Stadtverwaltung sieben neue Fälle, die am zurückliegenden Wochenende registriert wurden. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 794 Menschen in der Stadt angesteckt. 50 Potsdamer sind an oder mit einer Infektion gestorben, weitere 29 Personen aus anderen Landkreisen starben in Potsdam.

Besonders im Fokus steht derzeit die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz: Wenn sich binnen einer Woche mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnern anstecken, gilt die Stadt als Risikogebiet. Schon bei 35 Fällen greifen deutlich schärfere Eindämmungsmaßnahmen. Derzeit ist Potsdam davon noch weit entfernt, der letzte belastbare Inzidenzwert, den das Brandenburger Gesundheitsministerium bekanntgab, lag bei 12,8 – die aktuellen Fälle vom Wochenende sind da noch nicht erfasst, werden aber auch keine dramatischen Veränderungen im Sieben-Tages-Wert geben.

Insgesamt 691 Personen gelten in Potsdam als genesen. 143 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann werden drei Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt.

Sie sind unsicher, ob Sie infiziert sind? Alles Wichtige zu Coronatests in Potsdam lesen Sie hier.

