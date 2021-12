Potsdam

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigten Corona-Zahlen sind derzeit (immer noch) wenig aussagekräftig, das tatsächliche Infektionsgeschehen wird daher aktuell nicht vollständig widergespiegelt. Nach den Weihnachtsfeiertagen wird das Test- und Meldeniveau in Potsdam erst langsam wieder auf den normalen Umfang steigen – ob dies vor Silvester erreicht wird ist fraglich. Bei der Interpretation der Fallzahlen ist daher zu beachten, „dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten“, so das RKI.

Das sind die aktuell gemeldeten Corona-Zahlen für Potsdam:

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 116

Die Stadtverwaltung Potsdam hat dem RKI 116 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 26 mehr als vergangene Woche, 24 mehr als vergangenen Monat – und 109 mehr als vergangenes Jahr um diese Zeit. Damals war der Höhepunkt der 2. Welle gerade überschritten.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 248,7 (Vortag: 241,6)

Die Inzidenz in Potsdam ist nach den beiden Tagen ohne gemeldete Zahlen erwartungsgemäß gestiegen und liegt jetzt bei 248,7.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montagabend bei 4,4. Deutlich unter der zweiten Alarmstufe 6. Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg wird im Laufe des Dienstagmorgens erwartet.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung ist die Zahl der Menschen die aufgrund einer Covid-19-Infektion in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt werden müssen über die Feiertage leicht zurückgegangen. Am Montag wurden 48 Menschen stationär behandelt. Das ist eine Person weniger als Heiligabend, die Zahl der Patienten auf der Intensivstation ist dagegen gleichgeblieben: 15 Menschen sind in Potsdam auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Bilanz 2021: Polina Borissova ist Teil der Potsdamer Klinik-Clown-Familie. Mit der MAZ hat sie über das (fast) vergangene Jahrgesprochen. Deutlich wurde: Das Leben eines Clowns ist nicht immer lustig. Auch hier gibt es Krisen und Bournout, aber eben auch „krasses Glück“.

► Corona-Demo in Potsdam: Am gestrigen Montag haben wieder Hunderte Impfgegner ihren Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße gebracht. Doch im Gegensatz zu der vorangegangenen Demonstration stießen sie dieses Mal auf laute Gegenstimmen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Weder die Stadtverwaltung Potsdam noch das brandenburgische Gesundheitsministerium haben am gestrigen Montag neue Daten hinsichtlich des Infektionsgeschehen bei Kindern veröffentlicht.

