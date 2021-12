Potsdam

Potsdam stockt die Kinder-Impfungen auf. Nachdem die Stadt neuen Impfstoff erhalten hat, gibt es in den beiden Impfzentren nun weitere Termine. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern steigt indes weiter.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 90 (Vortag: 0)

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen liegt am Dienstag etwa auf dem Niveau der Vortage. 90 neue Fälle hat die Stadt dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Nur am Montag hat die Verwaltung wie schon seit Wochen keine Fälle gemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 320,1 (Vortag: 320,1)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf Vortages-Niveau. Das ist die niedrigste Inzidenz im Land Brandenburg.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montag bei 6,1. Der aktuelle Wert vom Dienstag wird nachgereicht.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Am gestrigen Montag hatte die Stadtverwaltung 53 Menschen gezählt, die aufgrund einer Covis-19-Infektion in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt werden müssen, davon waren 13 sogar auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen. Das war eine leichte Steigerung zum vorherigen Wochenstart und deutlich mehr – 16 bzw. 5 – als noch zum Monatsanfang.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Impfgegner demonstrieren: Am frühen Montagabend sind hunderte Menschen in der Potsdamer Innenstadt auf die Straße gegangen und haben gegen eine mögliche Impfpflicht demonstriert.

► Potsdam impft: Die Bevölkerung in der Landeshauptstadt nimmt das Impfangebot der Stadt Potsdam an. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden in der vergangenen Woche insgesamt 7.213 Menschen in Potsdam geimpft. Davon hatten sich 4.073 Personen für die Metropolishalle in Babelsberg entschieden, 3140 Menschen hatten den Weg in die Schiffbauergasse zur Schinkelhalle gewählt. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverwaltung erneut darauf hingewiesen, dass die Impfzentren auch Weihnachten und Silvester geöffnet haben. An den Freitagen, 24. und 31. Dezember, wird zwischen 8 und 12 Uhr geimpft, an den beiden Samstagen, 25. Dezember und 1. Januar, jeweils von 12 bis 16 Uhr.

► Potsdam stockt Kinder-Impfungen auf: Wie die Stadtverwaltung Potsdam gestern Abend mitteilte, ist weiterer Impfstoff für das Impfen von Kindern in Potsdam eingetroffen. Ab Mittwoch ist es daher möglich, dass es an jedem Öffnungstag eine Impfbahn in der Schinkelhalle und zwei Impfbahnen in der Metropolishalle gibt, um Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren impfen zu lassen. Damit bietet die Landeshauptstadt ab Mittwoch 1360 Impfungen für Kinder wöchentlich an. Die ersten Termine wurden bereits gestern auf www.potsdam.de/impfen freigeschaltet. Weitere Termine folgen bereits am Mittwoch gegen 17 Uhr.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

An den Schulen könnte das Infektionsgeschehen aufgrund der vorgezogenen Weihnachtsferien in den kommenden Tagen sinken. Bereits in den vergangenen Tage ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen erheblich gesunken. Den Recherchen des Datenanalysten Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation zufolge ist in der Gruppe die Inzidenz seit Anfang des Monats fast um die Hälfte gesunken.

Daten des brandenburgischen Gesundheitsministeriums hatten vergangene Woche dagegen gezeigt, dass die Inzidenzen in den Altersgruppen ab 15 bis hin zu 59-Jahren gestiegen ist.

