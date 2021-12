Potsdam

Der Anteil der Omikron-Variante in Potsdam ist zuletzt deutlich gestiegen. Vor einer Woche gab es fünf Fälle, mittlerweile sind binnen sieben Tagen 27 weitere dazugekommen, der Anteil an den Infektionen stieg von unter einem auf fast fünf Prozent.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Neuinfektionen: 76

So wenige Neuinfektionen an einem Werktag hat es in Potsdam längere Zeit nicht gegeben, zuletzt wurde der Wert am 9. November unterschritten – allerdings ist unklar, wie schnell neue Fälle derzeit weitergemeldet werden können.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 292,1 (Vortag: 314,6)

Damit sinkt die Inzidenz wieder knapp unter 300. Erstmals unterschreitet damit die Kurve der aktuellen vierten Infektionswelle die der zweiten Welle vor genau einem Jahr.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch bei 6,6. Der aktuelle Wert vom Donnerstag wird erst im Laufe des Morgens veröffentlicht und wird nachgereicht.

► Corona-Patienten in Potsdam: Am Mittwoch wurden in Potsdam 56 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, davon 16 auf der Intensivstation.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Böllerverbot zu Silvester: Aufgrund der angespannten Corona-Lage hat die Stadtverwaltung Potsdam am gestrigen Mittwoch ein stadtweites Böllerverbot für Silvester und Neujahr ausgesprochen.

► Protestforscher zu Corona-Demos: In Potsdam demonstrieren immer mehr Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Im Interview erklärt ein Potsdamer Protestforscher, wieso die Proteste jetzt wieder aufflammen und welche Rolle rechte Netzwerke dabei spielen.

► Notfallplan der kritischen Infrastruktur: Die Omikron-Variante wird kommen – aber was bedeutet das für Potsdam und die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, für Rettungsdienst, Polizei, Klinikum und Stadtwerke? So viel ist klar: Bei massiven Personalausfällen wird es eng.

► Impfen an den Feiertagen: Die beiden Impfzentren, die Schinkelhalle in der Schiffbauergasse sowie die Metropolishalle in Babelsberg, haben auch in den kommenden Tagen geöffnet: Am heutigen Donnerstag ganz normal von 10 Uhr bis 18 Uhr, Heiligabend von 8 bis 12 Uhr und am 1. Weihnachtstag von 12 bis 16 Uhr. Termine gibt es unter www.potsdam.de/impfen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam gibt es bei Kindern und Jugendlichen „weiterhin dynamisches Infektionsgeschehen, so dass zahlreiche Kinder und Jugendliche die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne verbringen müssen“.

In Zahlen: In Potsdam sind aktuell 279 Kinder und Jugendliche sowie 43 Mitarbeitende aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert, teilte ein Stadtsprecher mit. Davon gehen 149 Kinder in eine der Potsdamer Grundschulen und 30 Jugendliche in ein Gymnasien. Zudem gibt es aktuell 36 bestätigte Corona-Fälle in den Kitas. In Quarantäne als Kontaktpersonen befinden sich 835 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Einrichtungen, vor allem aus Kitas. Dort sind 405 Kinder betroffen.

