Potsdam

Kurz vor Weihnachten wächst auch in Potsdam die Sorge vor der Omikron-Welle. Was, wenn es in allen Bereichen des öffentliche Lebens zu massiven Personalausfällen kommt? Wie sind Klinik-Betrieb, Müllabfuhr, Strom- und Lebensmittelversorgung sichergestellt? So viel zur Beruhigung: Der Notfall-Plan in Potsdams kritischer Infrastruktur steht. Gleichzeitig hat Brandenburg die Regeln noch einmal verschärft. Und Potsdam meldet am Mittwochmorgen verhältnismäßig viele Neuinfektionen.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 139 (Vortag: 90)

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen liegt am Mittwoch deutlich über dem Niveau der Vortage mit etwa 90 neuen Fällen. Nun sind es 139. Die Zahl der nachgewiesenen Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn erhöht sich damit auf 13.263.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 314,6 (Vortag: 320,1)

Trotz der recht hohen Zahl an Neuinfektionen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht. Grund sind die Infektionszahlen der vergangenen Tage. Landesweit ist Potsdam die Stadt mit der aktuell niedrigsten Inzidenz.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 6,9. Der aktuelle Wert vom Mittwoch wird erst im Laufe des Morgens veröffentlicht und wird nachgereicht.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Am gestrigen Dienstag hatte die Zahl der Corona-Patienten einen ordentlichen Satz nach oben gemacht: 60 Menschen mussten nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung in einem Potsdamer Krankenhaus aufgrund einer Covid-19-Infektion behandelt werden. Davon sind 13 sogar so schwer erkrankt, dass sie auf die Intensivstation kamen

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Experten antworten: Weihnachten steht vor der Tür – und vielleicht auch die ungeimpfte Verwandtschaft. Darf ich ungeimpfte Verwandte einfach ausladen? Ein Pfarrer, eine Philosophin, ein Familienberater und eine Medizinerin aus Potsdam antworten.

► Omikron in Brandenburg: Die Zahl der Fälle von Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus hat sich in Brandenburg erhöht. Nach 19 bestätigten Infektionen am Vortag berichtete das Gesundheitsministerium mit Stand Dienstag von insgesamt 27 Fällen dieser Variante. Nachgewiesen wurde es in sieben Landkreisen und den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel und Potsdam. Und in der brandenburgischen Landeshauptstadt stehen noch Sequenzierungs-Ergebnisse aus.

► Vorgezogene Booster-Impfung: Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) die Empfehlung ausgesprochen hatte, die so genannte Booster-Impfung nun schon nach drei Monaten anzubieten, hat die Stadtverwaltung sofort reagiert und die Empfehlung umgesetzt: In den Impfzentren werden nun Dritt-Impfungen angeboten, wenn der zweite Piks gerade mal drei Monate zurückliegt.

► Großes Interesse an Booster-Impfungen: Derzeit werden die beiden Impfzentren in der Schinkelhalle und in der Metropolishalle vor allem von Potsdamern und Potsdamerinnen aufgesucht, die sich die Auffrischungsimpfung abholen. In den Impfzentren haben in der vergangen Woche 88 Prozent der Impfwilligen (6392 Menschen) eine die Booster-Impfung erhalten, rund zwei Prozent (159) kamen wegen einer Zweitimpfung und 10 Prozent (741) haben eine Erst-Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

► Notfallplan der kritischen Infrastruktur: Die Omikron-Variante wird kommen – aber was bedeutet das für Potsdam und die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, für Rettungsdienst, Polizei, Klinikum und Stadtwerke? So viel ist klar: Bei massiven Personalausfällen wird es eng.

► Schärfere Regeln für Brandenburg: Nach den Bund-Länder-Beschlüssen werden in Brandenburg die Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen weiter verschärft – aber erst nach Weihnachten. Was genau auf uns zukommt, lesen Sie hier.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Das brandenburgischen Gesundheitsministerium hat am Montag eine aktualisierte Übersicht über die Inzidenzen in den verschiedenen Altersgruppen veröffentlicht. Daraus ist zu entnahmen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz vor allem bei den jüngsten unser Gesellschaft in den vergangen Wochen gesunken ist. Dagegen ist der Wert bei jungen Erwachsenen (teils) deutlich gestiegen.

Die aktuell positive Entwicklung bei Kindern spiegelt sich auch in den Daten von Sebastian Mohr wider. Der Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation sammelt seit vergangenen Herbst die Inzidenz-Zahlen verschiedener Altersgruppen. Augenscheinlich ist die Zahl der Neuinfektionen bei den 5- bis 14-Jährigen nach einen sehr starken Anstieg Anfang Dezember stark gesunken, die Inzidenz ist von weit über 1000 auf derzeit kann 700 zurückgegangen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline