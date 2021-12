Potsdam

Auch drei Tage nach Weihnachten weist das Robert-Koch-Institut daraufhin, dass die gemeldeten Corona-Fallzahlen vermutlich nicht das reale Infektionsgeschehen in Potsdam widerspiegeln. Die Test- und Meldeaktivität während der Feiertage – und über den Jahreswechsel hinaus – sei erfahrungsgemäß gering, so dass „die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten“. In wie weit die heute gemeldeten 139 Neuinfektionen und die (leicht) auf 252,0 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam aussagekräftig sind, ist daher (noch) nicht klar.

Der Vergleich mit dem Vorjahr ist jedoch möglich und zeigt einen ähnlichen Verlauf: Wir befanden uns zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel 2020 in einem Corona-Wellental, sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch die Sieben-Tage-Inzidenz war nach Weihnachten gesunken, schoss dann jedoch nach dem Jahreswechsel kurz nach oben. Der Unterschied zu heute: Die Inzidenzkurve sank 2020 nach Weihnachten bis einschließlich Silvester, in diesem Jahr geht sie bereits jetzt, kurz nach Weihnachten, wieder nach oben.

Am 29. Dezember 2020 wurden in Potsdam 35 Corona-Fälle gemeldet, die Inzidenz lag bei 206,3. Pünktlich mit dem Jahreswechsel am 1. Januar 2021 stiegen die Corona-Zahlen in Potsdam wieder. Mitte Januar 2021 lag die Inzidenz bereits bei 271,7. In den Krankenhäusern waren am 7. Januar 129 Menschen (bisheriger Höchstwert) auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Zahl der Menschen, die aufgrund ihrer Covid-19-Infektion auf einer Intensivstation behandelt wurden stieg am 13. Januar 2021 auf 29 – bisheriger Pandemie-Höchstwert. Die Zahl der Menschen die über den vergangen Jahreswechsel aufgrund einer Covid-19-Infektion starben, wuchs zwischen Heiligabend 2020 und dem 13. Januar 2021 um 72 an – im Durchschnitt mehr als 3 Corona-Tote täglich.

MAZ-Redakteurin Nadine Fabian hatte genau in dieser Zeit die Corona-Station des „Ernst von Bergmann“-Klinikums in Potsdam besucht. Ihre Reportage „’Sie dämmern weg’: Leben und Sterben auf der Covid-Station“ zeigt eindrücklich auf, welcher Belastung das medizinische Personal ausgesetzt sind – physisch und psychisch.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 139

In den vergangenen 24 Stunden hat das Potsdamer Gesundheitsamt 139 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert und dem Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist damit seit Beginn der Pandemie im März 2020 auf jetzt 13.738 gestiegen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 252,0 (Vortag: 248,7)

Der Inzidenz-Wert ist in Potsdam im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dienstag bei 3,2. Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz wird im Laufe des Morgens erwartet.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Zahl der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäuser ist in den vergangenen Tagen sukzessive gesunken. Am gestrigen Dienstag waren 46 Menschen aufgrund ihrer Covid-19-Infektion auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen, 15 lagen sogar auf einer Intensivstation.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Vor Silvester noch einen Corona-Test machen? Kein Problem. In Potsdam haben auch zwischen den Jahren mehrere Testzentren geöffnet. Einen Überblick über die aktuell geöffneten Corona-Testzentren in Potsdam gibt es hier.

► Vor Silvester noch gegen Corona impfen lassen? Auch kein Problem – wenn man einen Termin hat. Die beiden Impfzentren der Landeshauptstadt haben jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet – und ab heute Nachmittag gegen 17 Uhr gibt es neue Termine. Selbst Silvester sind Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen in Potsdam möglich: „#BoosternStattBöllern“ nennt die Stadtverwaltung die Aktion. Angeboten werden am 31. Dezember 2021 Impfungen sowohl in Schinkelhalle als auch in der Metropolishalle von 12 bis 16 Uhr, 1. Januar von 12 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter www.potsdam.de/impfen.

► Vorbereitung auf Omikron: In Brandenburg bereiten sich Krankenhäuser auf eine mögliche Notlage wegen der Omikron-Virusvariante vor. „Erste Modellierungen zeigen, dass wohl Mitte bis Ende Januar auf Grund der Verbreitung der Omikron-Variante mit steigenden Hospitalisierungszahlen zu rechnen ist“, sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam, Hans-Ulrich Schmidt. Derzeit sei die Lage stabil. Das Krankenhaus ist das größte in Potsdam. Es betreibt dort nach eigenen Angaben rund 1100 Betten. Das Klinikum sieht sich derzeit gut aufgestellt: Über 90 Prozent der Mitarbeiter sind zweifach-geimpft oder bereits geboostert. Zudem würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Bereiche auf Covid-Stationen trainiert, um vor allem auf Covid-Intensivstationen zu helfen, wenn dort Personal ausfalle, so Schmidt. Vor rund einem Monat klang das alles noch sehr viel düsterer: Corona-Lage außer Kontrolle, Potsdams Klinik-Chef warnt: „Wir können bald bayerische Verhältnisse bekommen“.

► Licht im Dunkeln: Wie die Stadtverwaltung Potsdam gestern mitteilte, soll das Familienfest „Unterwegs im Licht“ im kommenden Jahr stattfinden – in modifizierter Form. Unter dem Motto „Unterwegs im Licht. Aber sicher!“ werden die Fassaden der kulturellen Einrichtungen in der Potsdamer Mitte daher nicht nur für einen Abend, sondern für den Zeitraum vom 21. bis 24. Januar 2022 illuminiert. Angebote in den Räumen der städtischen Kultureinrichtungen wird es dagegen nicht geben. „Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher hat oberste Priorität“, so Heike Bojunga, Fachbereichsleiterin Kommunikation und Partizipation.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Die aktuellen vorliegenden Daten stammen vom Montag, 27. Dezember 2021. Gesammelt und veröffentlicht hat sie Sebastian Mohr, Datenanalyst des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation. Seinen Daten zufolge ist

