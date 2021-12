Potsdam

Das Potsdamer Gesundheitsamt meldet seit Monaten am Sonntag keine Zahlen mehr an das Robert-Koch-Institut (RKI), daher werden für Potsdam montags keine aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Die Corona-Lage ist daher – auf dem Papier – seit gestern unverändert.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Neuinfektionen: 0

Etwaige neue Corona-Fälle vom Sonntag laufen erst am heutigen Montag beim RKI ein und werden daher mit am morgigen Dienstag gemeldet. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen könnte aufgrund dessen morgen erheblich höher sein als der Durchschnitt der letzten Tage. An denen ist die Zahl der Neuinfektionen zudem merklich zurückgegangen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 320,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam bleibt am heutigen Montag unverändert zum Vortag. Mit 320,1 ist der im Vergleich zur vergangenen Woche leicht gesunken, es ist dennoch der fünfthöchste Inzidenz-Wert zum Wochenstart seit Beginn der Pandemie. Die vier höheren Werte stammen aus dem zurückliegenden vier Wochen.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 6,2. Der Wert für Montag wird nachgereicht.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Die Stadtverwaltung Potsdam wird erst im Laufe des Montagmorgens aktuelle Zahlen zu der Situation in den Potsdamer Krankenhäusern veröffentlichen. Am Freitag wurden 56 Covid-19-Patienten in Potsdam stationär behandelt, davon waren zwölf intensivmedizinische Hilfe angewiesen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Abschied: 15 Jahre lang hat Bärbel Lück die Asthma-Selbsthilfegruppe im Sekiz geleitet und Menschen dabei geholfen besser mit ihrer Krankheit zu leben. Jetzt hört die 80-Jährige auf. Aber den Kontakt zu ihrer Gruppe will sie nicht verlieren, denn die Corona-Pandemie hat das Leben der Gruppenmitglieder durcheinander gebracht. Sie sind alle Risikopatienten. Viele trauten sich nicht aus dem Haus, während des Lockdowns konnten sie sich gar nicht treffen.

► Protest I: Am vergangenen Freitag haben am Alten Markt rund 100 Menschen gegen ein Impfpflicht und die Verschärfung der Corona-Maßnahmen demonstriert. Das Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ setzte ein starkes Zeichen und gedachte mit 257 Kerzen den 257 Potsdamer Corona-Toten – leider wurde am Samstag ein weiterer „Corona-Toter“ gemeldet. In Potsdam sind demnach 258 Menschen nachweislich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit verlaufen rein statistisch in Potsdam 2 Prozent aller gemeldeten Covid-19-Infektionen tödlich.

► Protest II: Für den heutigen Montagnachmittag wurde in verschiedenen Social-Media-Kanälen von verschiedene Gruppen zu Demonstrationen gegen Impfpflicht in Potsdam aufgerufen.

► Impfen: In den Potsdamer Impfzentren gibt es auch zum Wochenstart noch vereinzelt freie Impftermine – außer für Kinder. Beispielsweise könnten sich aktuell (Stand Montagmorgen) Menschen unter 30 Jahren noch einen Impftermin am 24. oder 25. Dezember organisieren. Einen ganzen Haufen neuer Termine wird es dann wieder am Mittwoch gegen 10 Uhr geben. Tipp: Es gibt eine Hotline für die Vergabe von Rest-Impfterminen: Unter der Telefonnummer 0331 289 1615 können Impftermine in den Impfstellen Schinkelhalle und Metropolishalle gebucht werden. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besetzt.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

