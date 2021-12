Potsdam

Das Wochenende beginnt mit weiter sinkenden Zahlen. Sowohl die Fälle der Neuinfektionen als auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Erstmals seit längerem hat die Stadt allerdings wieder einen Toten im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Potsdam auf 258.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Neuinfektionen: 84 (Vortag: 83)

Die Stadt Potsdam meldet am Samstag 84 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit hat sich die Zahl der nachweislich infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer seit Beginn der Pandemie auf 12.950 erhöht.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 302,6 (Vortag: 313,5)

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut leicht gesunken und liegt bei 302,6. Damit liegt Potsdam weiterhin deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt, dort liegt die Inzidenz bei 566,1.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Freitag bei 6,04. (Vortag: 6,2) Aktuell werden 875 Personen in Brandenburg mit einer Covid-Infektion in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 191 in intensivmedizinischer Behandlung – 155 müssen beatmet werden. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten liegt bei 27,2 Prozent.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Wie sich die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern am Wochenende entwickelt, meldet die Stadt in der Regel erst wieder am Montag. Am Freitag wurden 56 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Donnerstag stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Anti-Corona-Demos und Gegenprotest: Mit der Aktion „Licht des Gedenkens statt Propagandafeuer“ hat das Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ am Freitagabend der Corona-Toten der Stadt gedacht. Für jeden Corona-Verstorbenen der Stadt haben die Mitglieder des Bündnisses unter Vorsitz von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vor der Nikolaikirche eine Kerze aufgestellt. Mit den 257 Lichtern wollten sie auch ein Zeichen setzen gegen eine Protest-Aktion auf dem Alten Markt. Beworben hatte die Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen unter anderem die AfD.

► Omikron-Verdacht: Fast ein Drittel der Chor-Besetzung, die Anfang Dezember 2021 in Potsdam aufgetreten ist, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach dem Konzert in der Potsdamer Erlöserkirche in der Brandenburger Vorstadt am 4. Dezember wurde bei 11 der aufgetretenen 36 Sänger das Virus nachgewiesen. Sieben von ihnen leben in Potsdam. Infektionen bei den 60 Gästen sind bislang nicht bekannt, so Stadtsprecher Jan Brunzlow. Bei einem der Infizierten ist die Omikron-Variante nachgewiesen worden.

► Klage gegen 2G im Einzelhandel: Nach der gerichtlich angeordneten Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen sollen auch in Brandenburg die coronabedingten Zugangsbeschränkungen überprüft werden. „Wir werden klagen, so wie in jedem Bundesland“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, der MAZ. Eine konkrete Klage eines Unternehmens sei in Arbeit. Der Verband werde Einzelhändler bei Klagen unterstützen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Aktuell gelten 303 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen sowie 43 Mitarbeitende als Corona-infiziert. Betroffen sind 170 Kinder aus Grundschulen, 37 Jugendliche aus Gymnasien und 34 Kinder aus Kitas. In 39 von 247 Kitas und Schulen in der Landeshauptstadt gibt es derzeit Coronafälle. Als Kontaktpersonen in Quarantäne sind derzeit 1068 Kinder und Jugendliche.

Die Nachfrage nach den Impfterminen für Kinder in Potsdam ist hoch. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, sollen auch mehr Termine zur Verfügung stehen. Am Sonnabend können neue Termine gebucht werden. Wie die Impf-Kampagne für Kinder in Potsdam angelaufen ist, lesen Sie hier.

