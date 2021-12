Potsdam

Die Zahl der Neuinfektionen in Potsdam bleibt auf dem Niveau des Vortages, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht. Die Zahl der Erstimpfungen bleibt im Vergleich zu den Auffrischungsimpfungen gering. Am vergangenen Freitag wurden in den Impfzentren in Potsdam insgesamt 1165 Impfungen durchgeführt (127 Erstimpfungen, 20 Zweitimpfungen und 1018 Booster-Impfungen), davon entfielen 433 auf das Testzentrum Schinkelhalle und 732 auf die Metropolis-Halle.

Die gute Nachricht für alle, die ihren Booster lieber heute als morgen hätten: Ab sofort ist die Booster-Impfung in Potsdam vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Neuinfektionen: 84 (Vortag: 84)

Die Stadt Potsdam meldet für Sonntag 84 Corona-Neuinfektionen, das entspricht etwa dem Niveau der Vortage.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 320,1 (Vortag: 302,6)

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Sonntag in Potsdam 320,1, landesweit liegt sie im Schnitt bei 581,7.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Sonntag bei 6,28. Landesweit werden 858 Personen mit einer Covid-Erkrankung stationär behandelt, davon befinden sich 190 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, 157 müssen beatmet werden. Der Anteil der Covid-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbeten liegt landesweit bei 27,2 Prozent.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Wie sich die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern am Wochenende entwickelt, meldet die Stadt in der Regel erst wieder am Montag. Am Freitag wurden 56 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Donnerstag stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Der Erfinder der Luca-App, Patrick Hennig, ist Kritik gewöhnt. In Brandenburg aber bläst ihm besonders viel Gegenwind entgegen. Hat die App hier noch eine Zukunft? An Neuerungen mangelt es jedenfalls nicht. Hennig und sein Kollege Philipp Berger haben Nexenio 2015 am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut gegründet, wo beide studiert haben. Welche Rolle er der Luca-App in der aktuellen Pandemie-Situation zuschreibt, lesen Sie hier.

► Auch in diesem Jahr stehen die Weihnachtstage unter dem Zeichen von der Pandemie. Wieder einmal gelten Regeln, die insbesondere für Ungeimpfte ein Weihnachtsfest im großen Kreis unmöglich machen. Die MAZ liefert einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln für die Zeit zwischen den Jahren.

► In Potsdam blieb es am Wochenende ruhig, Anti-Corona-Proteste gab es keine. Dafür zigen in Brandenburg an der Havel am Sonnabend hunderte Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen durch das Stadtzentrum. Die Polizei schritt nicht ein. Mit Blaulicht wurde der Aufzug begleitet.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Nach wie vor ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen am höchsten. Dort beträgt sie 684. Auf Platz zwei liegen die 35- bis 59-Jährigen mit einer Inzidenz von 376.

Der Stand der Infektionen in Schulen und Kitas bleibt der von Freitag: Es gelten 303 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen sowie 43 Mitarbeitende als Corona-infiziert. Betroffen sind 170 Kinder aus Grundschulen, 37 Jugendliche aus Gymnasien und 34 Kinder aus Kitas. In 39 von 247 Kitas und Schulen in der Landeshauptstadt gibt es derzeit Coronafälle. Als Kontaktpersonen in Quarantäne sind derzeit 1068 Kinder und Jugendliche.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline