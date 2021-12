Potsdam

Die zuerst in Südafrika sequenzierte Virusvariante Omikron ist offenbar auch in Potsdam angekommen: Eine Bürgern der Stadt ist derzeit in Frankfurt/Main mit einer Omikron-Infektion in Quarantäne, mindestens eine ihrer Kontaktpersonen hier ist allerdings bereits infiziert. Das Update am Dienstag.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 103

Mit 103 Neuinfektionen steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf über 12.000.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 351,4

Potsdam hat damit aktuell die geringste Inzidenz im Land Brandenburg.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: xxx (Montag: 5,33)

Die Daten werden am Vormittag nachgereicht.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 45 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Montag stationär behandelt,8 davon intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Aufgepasst: Die Stadtverwaltung Potsdam hat angekündigt, im Verlauf des heutigen Dienstagmorgen erste Termine für das Impfzentrum in der Metropolishalle zu veröffentlichen. Eine Impfung ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich – und die Termine sind begehrt. In der vergangenen Woche wurden bei mobilen Impfangeboten in übrigens Potsdam 889 Personen geimpft. Dabei gab es 409 Erstimpfungen, 58 Zweitimpfungen sowie 422 Auffrischungsimpfungen.

►Zu spät: Wer sich in dieser Woche auf einen Impftermin in der Schinkelhalle gefreut hat und gestern Mittag keine Zeit für die Online-Buchung hatte, hat Pech: Alle Termine waren binnen kürzester Zeit vergeben. Die gute Nachricht: Bereits am Donnerstag sollen neue Termine für die Schiffbauergasse freigeschaltet werden.

► Auch Kinderimpfungen werden vorbereitet: In der Schinkelhalle (siehe oben) werden zunächst fünf Impfstraßen zur Verfügung stehen, am Freitag soll die Metropolishalle mit sechs weiteren Impfstraßen eröffnen. Beide sollen im Laufe der nächsten Wochen noch erweitert werden. Eine davon möchte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) „hoffentlich bald“ für Kinderimpfungen zur Verfügung stellen.

► Kaum Verstöße: Das Potsdamer Ordnungsamt hat in den vergangenen Tagen wiederholt die Einhaltung der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg kontrolliert. Bei 122 durchgeführten Kontrollen wurden in vier Fällen eine Anzeige gefertigt.

► Erneut gefälschter Impfausweis: Wie berichtet kursieren auch in Potsdam schon lange gefälschte Impfnachweise. In einigen Fällen waren die Fälschungen plump, so dass sie direkt auffielen. Auch am vergangenen Wochenende wurde erneut eine Anzeige gestellt, weil eine Person einen gefälschten Impfausweis hatte, teilte die Stadt Potsdam am späten Montagnachmittag mit. Vermutlich fallen viele Fälschungen jedoch gar nicht auf. Wie eine MAZ-Recherche ergab, schrecken die Kriminellen nämlich vor wenig zurück, wenn es darum geht, einen falschen Impfpass auszustellen.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Ab Mittwoch, 8. Dezember 2021: Impfungen im Impfzentrum in der Schinkelhalle. Terminvereinbarung nötig. Derzeit keine Termine frei, neue Termine ab vmtl. ab dem 9. Dezember 2021. Ab Donnerstag, 10. Dezember 2021: Impfungen im Impfzentrum in der Metropolishalle. Termine ab Dienstagvormittag, 7. Dezember 2021. Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Lesenswert: Eine Potsdamer Hausärztin über Impfskeptiker: „Manche suchen damit Aufmerksamkeit“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam sind in den Potsdamer Kitas und Schulen aktuell 299 Kinder und Jugendliche sowie 30 Mitarbeitende aus Potsdamer Einrichtungen mit dem Coronavirus infiziert.

Nach wie vor liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehen in den Grundschulen. Betroffen sind derzeit 142 Kinder aus Grundschulen sowie 40 Kinder und Jugendliche aus Gesamtschulen und 60 Kita-Kinder.

Für insgesamt 665 Kinder und Jugendliche sowie zwei betroffene Erwachsene wurde Quarantäne angeordnet, teilte die Stadt am späten Montagnachmittag mit..

