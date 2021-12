Potsdam

In Potsdam wurde ein weiterer Omikron-Fall bestätigt. Wie die Stadtverwaltung Potsdam am Mittwochabend mitteilte, wurde bei einer weiteren Person aus Potsdam die neue Corona-Virusvariante Omikron nachgewiesen. Die Zahl der in Potsdam bestätigten Omikron-Infektionen hat sich somit auf 5 erhöht. Weitere Ergebnisse von Sequenzierungen stehen aus.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Neuinfektionen: 119

Das Potsdamer Gesundheitsamt hat dem Robert-Koch-Institut 119 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 36 weniger als vergangene Woche. Damit ist die Gesamtzahl der in Potsdam bisher bestätigten Corona-Fälle auf 12.779 gestiegen. 

► Sieben-Tage-Inzidenz: 329,5

Die Inzidenz ist nach dem großen Sprung aufgrund der Nachmeldungen am gestrigen Mittwoch wieder etwas gesunken. Damit setzt sich der Trend fort, der sich seit Anfang Dezember abzeichnet: Die Inzidenzkurve in Potsdam sinkt derzeit – langsam, aber stetig.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Mittwoch mit 5,8 knapp unter dem Schwellenwert 6. Wird dieser Wert überschritten, gelten verschärfte Corona-Regeln.

► Corona-Patienten in Potsdam: 54 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Mittwoch stationär behandelt, davon 12 intensivmedizinisch. Im vergangenen Jahr waren 72 Menschen in Potsdam auf stationäre Hilfe angewiesen, 18 davon lagen sogar auf der Intensivstation.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Ärzte impfen Kinder: Seit wenigen Tagen werden in Potsdam auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft – auch in Arztpraxen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hat eine Liste veröffentlicht, in der die entsprechenden Arztpraxen aufgeführt werden.

► Start der Kinderimpfungen: Am Mittwoch war der Auftakt für Corona-Impfungen von Kindern in Potsdam. Die ersten Familien kamen in die Schinkelhalle, wo die Stadt ein Impfzentrum eingerichtet hat – und sie erzählen, warum ihnen das wichtig ist.

► Piks für Kita-Mitarbeitende: Nicht nur die Step impft seine Mitarbeiter, auch der Verein Fröbel, der zehn Kitas in Potsdam betreibt, hat eine Impf-Aktion für Kita-Beschäftigte ins Leben gerufen. Heute wird im Treffpunkt Freizeit geimpft, alle 140 Termine sind jedoch bereits vergeben.

► Filmdrehs in Corona-Zeiten: Die Potsdamer Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes hat im MAZ-Interview hat sie nicht nur ein Hohelied auf Potsdam gesunkgen, sondern auch über ihre TV-Sendung an den Weihnachtstagen und die Dreharbeiten zum „Traumschiff“ in Corona-Zeiten geredet. Es sei traumhaft gewesen, berichtet sie. Die Crew habe das ganze Kreuzfahrtschiff für sich alleine gehabt – und dann verriet sie noch ein Geheimnis vom Corona-Dreh zum „Traumschiff“. Um keine Illusionen zu zerstören: Traumschiff-Fans bitte hier nicht klicken.

► Neues von der Impfkampagne: Die Stadtverwaltung hat gestern ein Update aus den Potsdamer Impfzentren veröffentlicht. Den Angaben zufolge konnten in den beiden Impfstationen bis Sonntag insgesamt 3.032 Personen geimpft werden. Der überwiege Teil kam, um sich eine Booster-Impfung abzuholen. Für 6,7 Prozent war es eine Impf-Premiere, 1,9 Prozent holten sich die Zweitimpfung ab. Auch bei den mobilen Impfungen in der vergangenen Woche lag die Booster-Impfung vorne. Insgesamt 432 Personen nahmen eines der Impfangebote an, davon erhielten 30,8 Prozent eine Erstimpfung und 12,7 Prozent eine Zweitimpfung, teilte das Rathaus am Mittwochabend mit.

► Am Montag war die Polizei aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen im Einsatz. Seitdem ist es etwas ruhiger geworden. „In den vergangenen 48 Stunden haben Polizei und Ordnungsamt kein erhöhtes Einsatzgeschehen aufgrund von Corona gemeldet“, teilte die Stadtverwaltung mit. Das könnte sich in den kommenden Tagen jedoch ändern, da „zahlreiche Versammlungen in Potsdam angemeldet“ seien.

► Der Corona-Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Potsdam tagt aktuell drei Mal wöchentlich. Im Stab vertreten sind unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Potsdamer Kliniken, des Rettungsdienstes der Feuerwehr, aus dem Gesundheitsamt, von Ordnungsamt, Polizei, Bundeswehr und aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Geleitet wird der Stab von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). 

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Die Zahl der Kinder und Jugendliche in Potsdamer Kitas und Schulen die aktuell als Corona-infiziert gelten hat sich um 1 auf 290 erhöht. Schwerpunkte sind weiterhin die Grundschulen, dort sind 166 Kinder betroffen; zudem 33 Kinder aus Kitas und 28 Kinder und Jugendliche aus Gymnasien. Darüber hinaus gelten 18 Mitarbeitende aus Kitas als Index-Personen, sechs aus Grundschulen. Erfreulich ist hingegen, dass 71 Kinder und Jugendliche aus der Quarantäne entlassen werden konnten, 972 sind dennoch als Kontaktpersonen in Quarantäne.

