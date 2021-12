Potsdam

Datenstau beim Robert-Koch-Institut: Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Potsdam wurden am Donnerstagmorgen später als gewohnt veröffentlicht. Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurde am frühen Morgen zunächst darauf hingewiesen, dass die Daten „aktualisiert“ würden, aktuelle Fallzahlen „ab dem frühen Vormittag abrufbar“ wären – das war gegen 8.30 Uhr der Fall.

Die wichtigsten Zahlen am Donnerstag

► Neuinfektionen: 155

Die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle ist in den vergangenen 24 Stunden um 155 auf 12.164 gestiegen. Das ist der dritte Tag in Folge mit einem Anstieg.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 355,8

Die vom Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam liegt trotz gestiegener Fallzahlen unter dem Wert vom Vortag (359,1). Auf Grundlage der bisher veröffentlichten Zahlen rechnerisch nicht möglich, erfahrungsgemäß liegt das jedoch an einer Bereinigung der vergangenen Tage – was auch die Verzögerung am heutigen Morgen erklären würde. Dazu später mehr.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: ...noch keine Angaben für Donnerstag (Mittwoch: 6,16)

Erstmals war am Mittwoch brandenburgweit die wichtige Schwelle von 6 Hospitalisierungen auf 100.000 Einwohner überschritten.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 49 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Mittwoch stationär behandelt, davon 11 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► „Das absolute Nadelöhr der vierten Welle“: Die Zahl der Covid-Patienten steigen weiter, auch Potsdams Krankenhäuser müssen auf Anordnung des Landes mehr Corona-Betten freihalten. Dabei ist es mitunter jetzt schon eng

► Omikron in Potsdam: Wie die Spezialisten im Bergmann nach der Virus-Mutation suchen

► Aggression vor Potsdamer Impf-Aktionen: „Sie können froh sein, wenn Sie nicht erschossen werden“

► Impfen: Potsdam schafft Exklusiv-Termine für Erzieherinnen

► Unangemeldete Demonstration: Gegner der Corona-Maßnahmen ziehen durch Potsdamer Innenstadt

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Ab Mittwoch, 8. Dezember 2021: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle. Terminvereinbarung nötig. Derzeit keine Termine frei, neue Termine ab vmtl. ab dem 9. Dezember 2021. Ab Donnerstag, 10. Dezember 2021: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle. Termine ab Dienstagvormittag, 7. Dezember 2021. Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Hospitalisierungsinzidenz über sechs – vorerst aber keine verschärften Maßnahmen

► Lesenswert: Die Zahl der „Corona-Patienten“ in den Potsdamer Krankenhäusern steigt derzeit. Was das für das Pflegepersonal und das Krankenhaus an sich bedeutet, zeigt diese MAZ-Reportage von der Covid-Station des ernst-von-Bergmann-Klinikum im Januar 2021.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Aktuell gelten 305 (+35) Kinder und Jugendliche sowie 30 (-1) Mitarbeitende aus Potsdamer Kitas und Schulen als Corona-infiziert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in Potsdam bei Kindern und Jugendlichen weiterhin in den Grundschulen. Derzeit sind in 14 von 33 Grundschulen Corona-Fälle bestätigt. Das betrifft dort aktuell 146 Schüler und Schülerinnen.

Zusammengenommen sind 305 Kinder und Jugendlich in Kitas und Schulen infiziert; 886 Kinder sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von Hajo von Cölln