Potsdam

Nach den Meldeschwierigkeiten von Anfang der Woche gibt es nun wieder verlässliche Coronazahlen aus Potsdam. Sie zeigen deutlich weniger Neuinfektionen als in den letzten Wochen.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Neuinfektionen: 87

In den letzten fünf Wochen hatte es an Freitagen in Potsdam immer mehr als 100 neue Fälle gegeben, nun zeichnet sich ein Rückgang ab.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 313,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt brandenburgweit bei 587 – in der Landeshauptstadt also deutlich unter dem Durchschnitt.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Donnerstag bei 6,16, der Wert für Freitag wird nachgereicht.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 56 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Donnerstag stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Hilfe für Lehrer: Corona ist nur eine harmlose Grippe? Solchen Aussagen könnten Lehrerinnen und Lehrer auch an der Schule begegnen. Dafür wurde jetzt der Leitfaden „Basiswissen Verschwörungsmythen“ veröffentlicht.

► Boostern im Fünfminuten-Takt: Die Fröbel Gruppe hat am Donnerstag in Potsdam einen Impftag für Kita-Personal organisiert – nicht nur für eigene Beschäftigten.

► Ein Dankeschön: Nach dem katholischen St-Josefs-Krankenhaus hat nun auch das städtische Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ eine Weihnachtsüberraschung von Rewe-Händler Siegfried Grube bekommen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

In Potsdamer Kitas und Schulen gelten aktuell 290 Kinder und Jugendliche sowie 34 Mitarbeitende als Corona-infiziert. Betroffen sind 166 Kinder aus Grundschulen, 33 Kinder aus Kitas und 28 Kinder und Jugendliche aus Gymnasien. 18 Mitarbeitende aus Kitas gelten als Index-Personen, sechs aus Grundschulen. 972 Kinder und Jugendliche sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

