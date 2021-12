Potsdam

Die Stadt hatte es am Dienstag angekündigt, am heutigen Mittwoch sieht man es in den aktuellen Infektionszahlen. Die 100 am Vortag nicht gemeldeten Neuinfektionen sind nun nachgemeldet worden, entsprechend hoch ist die Zahl der neuen Corona-Fälle.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 244

So viele Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut schon seit Tagen nicht mehr für Potsdam gemeldet. Ein Grund: Am Montag sind laut Stadt 100 Fälle wegen eines technischen Defekts nicht gemeldet worden. Die wurden am Dienstag nachgemeldet, wie eine Sprecherin der Stadt ankündigte.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 345,9

Mit der hohen Zahl an Neuinfektionen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz sprunghaft an. Sie lag am Vortag unter Vorbehalt bei 291. Landesweit liegt die Inzidenz in Brandenburg am Mittwoch bei 613,9.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: Am Dienstag hat das RKI einen Wert von 5,7 gemeldet, knapp unter dem Schwellenwert 6 – der Alarmstufe Rot.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 53 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Dienstag stationär behandelt, davon 12 intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Corona-Impfung für Kinder: Am Dienstag sind die ersten Impfdosen mit dem Biontech-Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren in Potsdam eingetroffen. Termine sind, wenn verfügbar, ab sofort buchbar. In der Schinkelhalle werden für die Kinder-Impfungen jeweils mittwochs und samstags sowie in der Metropolishalle freitags und samstags je eine komplette Impfbahn vorgehalten.

► Step impft Mitarbeiter durch: Um die Corona-Impfquote voranzutreiben, bietet die Stadtentsorgung Potsdam (Step) eigene Impfangebote für ihre Mitarbeitenden an. Das kommt gut an – Mittlerweile gibt es schon eine Warteliste.

► Corona-Proteste in Potsdam: Auch in Potsdam gehen Impfgegner und Corona-Kritiker nun regelmäßig auf die Straße. Doch wie mit den Versammlungen umgehen? Teile der Potsdamer Stadtpolitik fordern Gegenproteste.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Seit gestern ist an einer weiteren Grundschule mindestens ein Corona-Fall registriert worden. Aktuell ist bei 164 Kinder aus Grundschulen eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen, mehr als die Hälfte (18) aller Potsdamer Grundschulen (33) sind demnach betroffen.

Die Gesamtzahl der infizierten Kinder und Jugendlich in Kitas und Schulen beträgt aktuell 289. Neben der genannten Zahl der Grundschüler betrifft dies auch 23 Schülerinnen und Schüler aus Oberschulen, 27 aus Gesamtschulen und 26 aus Gymnasien. Zudem sind 32 Kita-Kinder akut infiziert.

Obwohl sich die Zahl der mit dem Virus infizierten Kinder verringert hat, ist die Zahl der Kinder in Quarantäne stark angestiegen. Derzeit befinden sich 1.043 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen und Kitas sind als Kontaktpersonen in Quarantäne – 156 mehr als gestern.

Leicht erhöht hat sich auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kita, Schule und Hort. Die Stadtverwaltung bestätigt in diesem Zusammenhang 33 Corona-Fälle. Ein Mitarbeitender befindet sich zudem als Kontaktperson in Quarantäne.

Von MAZonline