Die neue Woche beginnt wie die letzten Wochen: Die Stadt Potsdam meldet null Corona-Neuinfektionen. Das entspricht allerdings nicht der aktuellen Lage, die neuen Fälle werden nachgemeldet.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Neuinfektionen: 0

Wie schon seit Wochen meldet die Stadt Potsdam am Montag keine Corona-Neuinfektionen, was allerdings nicht heißt, dass es keine neuen nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus gab. Die Zahlen werden in der Regel am Dienstag nachgemeldet.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 331,7

Die Nicht-Meldung am Montag lässt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam weiter sinken. Sie liegt nach offiziellen Angaben am Montagmorgen bei 331,7.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 6,28 (Sonntag: 6,28)

Die neuen Zahlen zur Belegung der Krankenhausbetten meldet das Brandenburgische Gesundheitsministerium erst im Laufe des Vormittags. Zuletzt (Stand Sonntag, 12. Dezember) wurden in Brandenburg 817 Menschen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 195 in intensivmedizinischer Behandlung. 151 Patientinnen und Patienten mussten beatmet werden. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten lag landesweit bei 26.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 57 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Freitag stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Aktuelle Zahlen meldet die Stadt Potsdam erst im Laufe des Vormittags.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Etwa 3000 Impfungen sind an den neu eröffneten städtischen Stellen in Potsdam in der zurückliegenden Woche verabreicht worden. Mehr als 1200 davon in der Metropolis- und rund 1800 in der Schinkelhalle. Nach Rathaus-Angaben von Sonntag haben sich mit Abstand die meisten Impfwilligen boostern lassen – prozentual machen sie 91 Prozent der Geimpften in dieser Woche aus. Mehr zur Impf-Bilanz der vergangenen Woche lesen Sie hier.

► Im Einzelhandel in Potsdam und Brandenburg könnten bald Bändchen zum 2G-Nachweis an Kunden verteilt werden. Die Kontrollen sollen ähnlich gehandhabt werden wie bei Festivals: Einmal kontrolliert, erhalten Kunden ein Bändchen ums Handgelenk oder einen Stempel auf die Hand. Damit weisen sie sich dann in anderen Geschäften aus und müssen nicht jedes Mal Impfnachweis und Personalausweis herauskramen. Mehr über den Vorstoß lesen Sie hier.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung: Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland. Termine nur nach Online-Vereinbarung, abhängig von der vorhandenen Menge an Impfdosen. Zur Terminvergabe » Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Die Brandenburger Polizei hat in diesem Jahr bereits 185 gefälschte Impfausweise festgestellt. 134 Fälle konnten aufgeklärt werden. Auch in Potsdam tauchen immer wieder gefälschte Impfausweise auf. Wie leicht es in sozialen Netzwerken tatsächlich ist, an einen gefälschten Impfpass zu kommen, lesen Sie hier. Wer erwischt wird, dem drohen allerdings saftige Strafen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Die höchste Inzidenz wird aktuell in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen gemeldet. Sie liegt nach Daten von Sebastian Mohr/Max-Planck-Institut am Montag bei 916,3. Der zweithöchste Wert wird für die 15- bis 34-Jährigen gemeldet, er liegt bei 352,2. Die dritthöchste Inzidenz gibt es mit einem Wert von 330,8 bei den 35- bis 59-Jährigen.

Neue Zahlen zu Corona-Infektionen und Quarantänen in Potsdamer Kitas und Schulen liegen derzeit noch nicht vor. Hier gilt weiterhin der Stand von Freitag: Insgesamt sind 15 der 33 Grundschulen in der Landeshauptstadt Potsdam betroffen. Die Gesamtzahl der infizierten Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen beträgt aktuell 316. Davon sind 161 Kinder aus Grundschulen, 24 aus Oberschulen, 39 aus Kitas, 42 aus Gesamtschulen und 33 aus Gymnasien.

1181 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen und Kitas sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. Darüber hinaus sind im Kontext Kita, Schule und Hort 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Corona infiziert, zwei Mitarbeitende befinden sich als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Offiziell starten in dieser Woche auch die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren. Offen ist aber noch, wann auch in den Potsdamer Impfzentren Kinderimpfungen durchgeführt werden. Am Freitag konnte sich die Stadt dazu noch nicht konkret äußern.

