Die Infektionszahlen steigen auch am Wochenende weiter, dennoch steht Potsdam am Samstag im Landesvergleich weiterhin gut da. Die Sieben-Tage-Inzidenz – im Brandenburg-Schnitt liegt sie bei 644,1 – bleibt auch am Samstag in Potsdam weiterhin deutlich darunter.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Neuinfektionen: 97

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für Potsdam 97 Corona-Neuinfektionen – das sind fünf weniger als am Vortag (103). Vor einer Woche waren es 111 nachgewiesene Neuinfektionen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 343,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht im Vergleich zum Vortag (351,4), liegt aber deutlich über dem Wert vor einem Jahr. Damals betrug die Inzidenz 154,2.

► Krankenhauseinlieferungen der letzten sieben Tage: Am Freitag meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium eine Hospitalisierungsinzidenz von 6,3 – Alarmstufe Rot. Laut dem Bund-Länder-Beschluss von Mitte November müssen bei einer Hospitalisierungsrate über 6 „Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test vorgelegen (2G plus). Diese Regelung gilt insbesondere an Orten mit besonders hohem Infektionsrisiko - etwa in Diskotheken, Clubs oder Bars“, heißt es dort.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 57 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Freitag stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch.

Damit liegt die Zahl der Corona-Patienten in etwa auf dem Niveau vom Vorjahr. Am 9. Dezember 2020, mitten in der 2. Welle in Potsdam, hatte die Stadtverwaltung insgesamt 59 Corona-Patienten gemeldet, 11 lagen auf der Intensivstation. Erste Impfungen in der Landeshauptstadt gab es erst ab dem 29. Dezember 2020.

► Verdoppelung innerhalb einer Woche: Auf den Corona-Stationen in Potsdams Krankenhäusern müssen täglich mehr Patienten behandelt werden. Besonders betroffen sind die Intensivstationen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Die beiden stationären Impfzentren in Potsdam haben heute geöffnet. In der Schinkelhalle sowie in der Metropolishalle wird heute ab 8 Uhr geimpft. Leider sind alle Termine für heute sowohl für das Impfzentrum in der Schiffbauergasse und als auch am Filmpark vergeben. Eigentlich, aber es gibt noch eine kleine Chance: Über die Hotline 0331 289 1615 werden etwaige Rest-Impfterminen in der Schinkelhalle und Metropolishalle vergeben.

► Wer sich lieber direkt einen Termin in der kommenden Woche in der Schinkelhalle oder Metropolishalle reservieren möchte, kann dies heute Morgen tun. Ab 10 Uhr will die Stadtverwaltung Potsdam neue Termine für die Schinkelhalle als auch für die Metropolishalle veröffentlichen. Aber nicht zu lange überlegen! Bei der Veröffentlichung der ersten Termine waren diese schnell vergriffen.

► Warten auf die Kinderimpfung: Seit der aktualisierten Stiko-Empfehlung dürfen Kinder ab fünf Jahren gegen Corona geimpft werden. Doch in den Potsdamer Impfzentren geht das noch nicht. Derweil hat das Bergmann-Klinikum Zahlen zu behandelten infizierten Kindern bekanntgegeben – mit einer guten Nachricht.

► Spontane Impfungen möglich: Im Markt-Center gibt es auch am heutigen Samstag ein mobiles Impfangebot. Von 11 Uhr bis 17 Uhr werden dort Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen angeboten. Im Angebote sind die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung: Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland. Termine nur nach Online-Vereinbarung, abhängig von der vorhandenen Menge an Impfdosen. Zur Terminvergabe » Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Laut Robert Koch-Institut sind, Stand gestern, aktuell 1.591.815 Brandenburgerinnen und Brandenburger vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 62,9 Prozent.

Aufgeteilt nach Altersgruppen:

» 12 bis 17 Jahre: 35,5 Prozent

» 18 bis 59 Jahre: 72,6 Prozent

» ab 60 Jahre: 82,0 Prozent.

Rund 467.723 Personen haben in Brandenburg bereits eine Booster-Impfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote bei den Auffrischungen von 18,4 Prozent.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in der Landeshauptstadt Potsdam bei Kindern und Jugendlichen unverändert in den Grundschulen. Aktuell sind in 15 der 33 Potsdamer Grundschulen Corona-Fälle bestätigt worden – insgesamt sind 161 Grundschüler bzw. Grundschülerinnen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Zudem haben sich 24 Schüler und Schülerinnen aus Oberschulen, 39 aus Kitas, 42 aus Gesamtschulen und 33 aus Gymnasien angesteckt. Aufgrund dessen sind derzeit 1181 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen und Kitas als Kontaktpersonen in Corona-Quarantäne. 

Das Virus hat auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kita, Schule und Hort nicht verschont. Zum Wochenausklang hatten sich 28 mit Corona infiziert, zwei Mitarbeitende befinden sich als enge Kontaktpersonen aktuell in Quarantäne.

