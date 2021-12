Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz sinken am Sonntag in Potsdam weiter. Ob der Trend anhält, bleibt abzuwarten. Problematisch ist zudem die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern: Dort steigen die Patientenzahlen seit Tagen immer weiter.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Neuinfektionen: 52

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 52 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen – das sind 45 weniger als am Vortag. In ganz Brandenburg gibt es insgesamt 1597 neue Infektionen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 331,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und liegt am Sonntag bei 331,7. Landesweit ist das nach wie vor der niedrigste Wert. Im Schnitt liegt die Inzidenz in der Mark bei 641,5. Der höchste Wert wird für Cottbus gemeldet, dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1166,2.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 6 ,28 (Samstag: 6,28)

Aktuell werden in Brandenburg 817 Menschen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 195 in intensivmedizinischer Behandlung. 151 Patientinnen und Patienten müssen beatmet werden. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten liegt landesweit bei 26.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 57 Covid-19-Patienten werden in Potsdam nach aktuellem Stand stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Die Zahl kann bereits höher sein, Stadt und Krankenhäuser melden am Wochenende keinen aktuellen Patientenzahlen.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Es war das erste Wochenende, an dem in Potsdam die Impfzentren geöffnet hatten. Und es lief offenbar alles relativ reibungslos, lange Warteschlangen gab es nicht. Gleichzeitig gab es am Marktcenter das vorerst letzte mobile Impfangebot, bei dem ohne Termin vorbeikommen konnte. Hier gab es durchaus Warteschlangen – aber auch die lichteten sich schneller als bisher. Den Impf-Bericht vom Wochenende lesen Sie hier.

► Seit kurzem gilt die 3G-Regel auch in Bus, Bahn und Straßenbahn. Das heißt, nur Geimpfte, Genesene oder Fahrgäste mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest dürfen einsteigen. Eine Herausforderung vor allem für die Kontrolleure. MAZ-Volontärin Judith von Plato hat sie im RE1 begleitet.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Schinkelhalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung, freitags bis samstags: Impfungen im stationären Impfzentrum in der Metropolishalle . Neue Termine immer mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Zur Terminvergabe » Nach Termin-Vereinbarung: Heinrich-Heine-Klinik in Neu Fahrland. Termine nur nach Online-Vereinbarung, abhängig von der vorhandenen Menge an Impfdosen. Zur Terminvergabe » Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Sie wollen die Chance nutzen, und sich am heutigen Sonntag noch spontan impfen lassen? In Potsdam dürfte das schwierig werden, aber auch in der Region – zum Beispiel in Ludwigsfelde und Zossen – gibt es inzwischen zahlreiche Impfangebote auch am Wochenende. Eine Übersicht finden Sie hier.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Bei den Kindern und Jugendlichen ist die Inzidenz nach wie vor am höchsten (eine Aufteilung nach Altersklassen finden Sie in der Grafik). Das könnte sich bald ändern, denn ab sofort können auch Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. In Potsdam allerdings dauert es noch etwas, bis auch in den Impfzentren Kinderimpfungen möglich sind. Das erklärte eine Sprecherin des Rathauses auf Anfrage. Wie lange es noch dauert, konnte sie noch nicht sagen.

Die gute Nachricht: Auch wenn Langzeitfolgen und schwere Krankheitsverläufe bei Kindern nicht auszuschließen sind, erkranken sie in der Regel doch deutlich weniger schwer als ältere Menschen. Im Potsdamer Bergmann-Klinikum sind seit Beginn der vierten Infektionswelle 14 Kinder mit einem positiven Sars-Cov-2 Ergebnis stationär behandelt worden, sagt Bergmann-Sprecherin Theresa Decker. Die Kinder seien aber nicht wegen ihrer Infektion ins Krankenhaus gekommen, sondern wurden lediglich dort bei der Aufnahme positiv getestet. „Die Positivbefunde sind hier meist Zufallsbefunde.“

Der letzte Stand zur Infektion an Schulen und Kitas: Insgesamt sind 15 der 33 Grundschulen in Potsdam betroffen. Die Gesamtzahl der infizierten Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen beträgt aktuell 316. Davon sind 161 Kinder aus Grundschulen, 24 aus Oberschulen, 39 aus Kitas, 42 aus Gesamtschulen und 33 aus Gymnasien. 1181 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen und Kitas sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln