Potsdam

Die gestrige – wieder überlaufende – Corona-Impfaktion im Potsdamer Stern-Center könnte dagegen eine der letzten Gelegenheiten dieser Art für gewesen sein: Der Fokus liegt jetzt im Aufbau der zentralen Impfstellen, so die Stadt.

Am heutigen Sonntag gibt es jedenfalls keine mobile Impfaktion – keine öffentliche jedenfalls. Heute Vormittag werden aber diejenigen geimpft, die Tag für Tag für unser Wohlergehen sorgen: Bei der Impfaktion der DLRG können sich heute Rettungskräfte der DLRG, des DRK, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes impfen bzw. ihren Impfschutz auffrischen lassen.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Neuinfektionen: 78

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 78 Neuinfektionen in Potsdam bestätigt. Das ist der zweithöchste Wert an einem Sonntag seit Beginn der Pandemie. Mehr Corona-Fälle (92) wurden an einem Sonntag lediglich vor genau einer Woche gemeldet. Insgesamt wurden in Potsdam seit Beginn der Pandemie 11.778 Corona-Fälle registriert.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 392,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist den fünften Tag in Folge gesunken und liegt aktuell bei 392,1.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg am Sonntag: 5,06 (Samstag: 4,94)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 39 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Freitag stationär behandelt, sieben davon intensivmedizinisch. Aktuelle Angaben zu den Corona-Patienten am Samstag bzw. Sonntag hat die Stadtverwaltung nicht gemacht.

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Deutliche Worte des Oberbürgermeisters: Die Impfquote steigt nur langsam: Aktuell müssen sich Impfwillige in Potsdam um einen Termin beim Hausarzt kümmern oder bei einer mobilen Impfaktion anstehen. Dabei könnten wir längst viel weiter sein, sagt Potsdams Oberbürgermeister.

► Weiter Aufnahme-Stopp: Der Corona-Ausbruch auf der Urologie-Station im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam wurde offenbar erfolgreich eingedämmt, der Aufnahmestopp für die Station bleibt aber bestehen.

► Freie Betten – noch: Erste Corona-Patienten mussten in Brandenburg schon verlegt werden, weil die Kliniken sie nicht mehr versorgen können. Auch in Potsdam hat das Klinikum die Kapazitäten erneut aufgestockt.

► Riesenansturm im Stern-Center: Impf-Stopp schon Stunden vor der ersten Spritze. Viele, die am Samstag schon deutlich vor Beginn der Aktion vor Ort waren, seien am Vortag nicht mehr drangekommen.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

►Chef-Infektiologe schließt Corona-Triage nicht aus: Zwei Patienten brauchen sofort Sauerstoff, aber es steht nur ein Beatmungsgerät zur Verfügung: Das Schreckgespenst der Triage. Niemand könne eine solche Entwicklung sicher ausschließen, sagt Tillmann Schumacher vom Potsdamer Bergmann-Klinikum. Er erklärt, wie das Klinikum vorbeugt.

►Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

„Potsdam ganz nah" erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Aktuelle Daten zu der Infektionslage bei Kindern und Jugendlichen in Potsdam gibt es nicht. Am Freitag hatte die Stadtverwaltung berichtet, dass es in 21 von 33 Grundschulen in der Landeshauptstadt Corona-Fälle gebe. Zudem sind 14 Kitas betroffen. Insgesamt 303 Corona-Fälle wurden – Altersgruppen übergreifend – bei Kinder und Jugendlich zum Ende der vergangenen Woche bestätigt.

Nach Recherchen des Datenanalysten Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz um allgemeinen Trend bei Kindern unter 14-Jahren wieder (leicht) gestiegen. Seinen Angaben zufolge ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen in den zurückliegenden 24 Stunden um rund 10 Punkte auf 955,9 gestiegen.

