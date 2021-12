Potsdam

In Brandenburg wurde gestern die epidemische Corona-Notlage ausgerufen. Die Entscheidung wurde auf Antrag der Regierungsfaktionen von SPD, CDU und Grünen in einer Sondersitzung des Parlaments in Potsdam getroffen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, dass das Land sich mit hohen Inzidenzwerten und vielen Infizierten im Krankenhaus „in schwierigen Zeiten, in dunklen Zeiten, in grauen Zeiten“ befinde. Ziel müsse jetzt sein, Menschenleben zu retten und die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern. Dafür seien in Brandenburg weitere Eindämmungsmaßnahmen erforderlich, sagte Woidke. Diese sollen heute beschlossen werden und am morgigen Mittwoch in Kraft treten. Geplant sind unter anderem die Schließungen von Clubs und Diskotheken und das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern.

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 0 (unter Vorbehalt!)

Täglich werden auf der Homepage der Stadt Potsdam automatisch die vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigten Corona-Zahlen aktualisiert. Die geschieht zumeist einige Zeit nach Mitternacht. Am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 6 Uhr zeigte die Seite „0“ bestätigte Neuinfektionen an, demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam offiziell weiter gesunken. Auffällig jedoch: Als Zeit für das Update wird genau 00:00 Uhr angegeben. Ein Indiz dafür, dass bei der Übertragung der Daten vom RKI zur Homepage der Stadt Potsdam ein Fehler aufgetreten sein könnte – so wie in der vergangenen Woche. Die Korrektur erfolgte damals gegen 8 Uhr.

Um kurz nach 7 Uhr wurde am Dienstagmorgen dann auch das Corona-Dashboard des brandenburgischen Gesundheitsministeriums aktualisiert – dort wurde ebenfalls keine Neuinfektionen für Potsdam bestätigt.

Gegen 10 Uhr dann Klarheit: Auf Nachfrage der MAZ bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung, dass es am gestrigen Montag „technische Probleme bei der Übermittelung“ der aktuellen Corona-Fälle an das RKI gegeben habe. Statt „0“ habe es „über 100 neue Covid-19-Fälle“ gegeben, die am heutigen Dienstag „nachgemeldet werden und werden morgen in der Statistik erscheinen“.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 291,0 (unter Vorbehalt!)

Wenn sich die Zahl der Neuinfektionen bestätigt, würde die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam seit langer Zeit mal wieder unter 300 und auf den niedrigsten Stand seit knapp über einen Monat sinken.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Montag bei 5,8 – am Dienstagmorgen wurde bisher, Stand 8.15 Uhr, kein neuer Wert veröffentlicht.

Brandenburg steuert nach Einschätzung der Landesregierung etwa an Weihnachten auf eine Notlage in Kliniken wegen der Corona-Pandemie zu. „Wegen der 14-tägigen Verzögerung, mit der die jetzt Infizierten bei uns in den Krankenhäusern und Intensivstationen ankommen, ist bei jetzt schon extrem angespannter Lage gegen Weihnachten mit einer Überschreitung der Behandlungskapazitäten regional - gegebenenfalls landesweit - zu rechnen“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am gestrigen Montag in einer Sondersitzung des Landtags in Potsdam.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: 52 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Montag stationär behandelt, davon 11 intensivmedizinisch. Das sind zwar deutlich mehr als noch vergangene Woche, aber auch ein Rückgang im Vergleich zum zurückliegenden Wochenende – und zum vergangenen Jahr.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Tourismus in Potsdam: Die Corona-Pandemie führt in der Tourismusbranche zu einem Umdenken. Immer mehr Unternehmen sparen sich Dienstreisen oder Präsenztermine. Inselhotel-Chef Burkhard Scholz fokussiert sich nun mehr auf Privatgäste – und die haben andere Bedürfnisse.

► Versammlung aufgelöst: Am Montag gab es am Brandenburger Tor in Potsdam erneut eine Versammlung von mehreren Personen, die gegen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus protestieren wollten. Die Polizei war vor Ort – und schritt ein.

► Kinderimpfen in Potsdam: Das Kinderimpfen in Potsdams Impfzentren könnte noch in dieser Woche beginnen. Wie die Stadt am Montag mitteilt, hat Potsdam „in einem ersten Schritt für 1000 Kinder und Jugendliche Impfstoff für die Erst- und Zweitimpfung bestellen können“, die Lieferung werde für Mitte der Woche erwartet.

► Impfpflicht in der Pflege: Im Frühjahr 2022 gilt auch in Potsdam die Teil-Impflicht für Pflege-Personal. Die meisten Einrichtungen in Potsdam befürworten die Impfpflicht, haben aber eine große Sorge.

► Run aufs Boostern: Rund 3000 Menschen haben sich bisher in der Schinkel- und Metropolishalle in Potsdam impfen lassen. Das ist die Bilanz nach der ersten Woche. Die meisten von ihnen kamen zum Boostern. Neue Termine werden für beide Impfzentren am Mittwochnachmittag online gestellt.

► Am heutigen Dienstag öffnet eine neue Corona-Teststation in Potsdam. Ab sofort sind, mit vorheriger Anmeldung, werden an der Teststation Babelsberg in der Karl Liebknecht Straße 138/ Ecke Voltastraße Corona-Tests durchgeführt.

Wie hoch ist die Inzidenz je Altersgruppe?

Brandenburgweit weist Potsdam derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Seit Ende November ist der Wert von 535,9 – höchste jemals gemeldete Inzidenz in Potsdam – über 200 Punkte gesunken und lag zum Wochenstart bei 331,7.

Im Vergleich zur letzten Woche ist die Inzidenz in nahezu allen Altersgruppen deutlich gesunken. Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums sind vor allem in der Gruppe der 40- bis 44-Jährigen die Corona-Fallzahlen sogar um über 250 Punkte zurückgegangen. Einen leichten Anstieg gibt es jedoch bei Menschen zwischen 65 und 74 Jahren.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind derzeit 313 Kinder und Jugendliche sowie 30 Mitarbeitende aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert. Der Schwerpunkt der Corona-Fälle liegt nach wie vor in den Grundschulen: 171 Corona-Fälle wurden von dort gemeldet, 38 Infizierte besuchen eine Gesamtschule und 35 Kita-Kinder sind mit dem Coronavirus infiziert. Die 313 registrierten Corona-Fälle haben mehr als doppelt so viele Quarantäne-Maßnahmen zur Folge: „Als enge Kontaktpersonen in Quarantäne gelten derzeit 887 Kinder und Jugendliche sowie zwei Mitarbeitende aus Potsdamer Kitas und Schulen“, teilte das Rathaus am Montagnachmittag mit.

Von Hajo von Cölln