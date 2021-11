Potsdam

Montags meldet die Landeshauptstadt Potsdam traditionell keine Neuinfektionen, so auch heute. Trotzdem beherrscht die vierte Coronawelle die Stadt. Der Überblick.

Die wichtigsten Zahlen am Montag

► Neuinfektionen: 0

Wie üblich hat das Gesundheitsamt dem Robert Koch-Institut am Sonntag keine Daten gemeldet, so dass am heutigen Montag eine null in der Statistik steht. Hier können Sie sich testen lassen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 361,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit genau wie am Vortag auf dem bisherigen Potsdamer Höchststand von 361,3. Am Montag vor einer Woche lag sie bei 296,5.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 3,95 (Sonntag: 3,95)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam 25. November 2021: Berufsinformationszentrum, Agentur für Arbeit Potsdam, Horstweg 102-108, – Impfzeit: 8 bis 14 Uhr 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

►An den bisherigen sechs Impftagen im November hat die Landeshauptstadt Potsdam insgesamt 1262 Impfungen durchgeführt. Die Boosterimpfungen machen dabei mit 54 Prozent den Hauptanteil aus, der Rest verteilt sich auf 36 Prozent Erst- und 10 Prozent Zweitimpfungen. Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

► Ein 22-Jähriger hat in der Potsdamer Schiffbauergasse in der Nacht zum Sonntag einen Türsteher rassistisch beleidigt. Auslöser offenbar: Der Sicherheitsmann hatte ihn nach einer 2G-Kontrolle nicht auf eine Party gelassen. Der Impfstatus des jungen Mannes hatte nicht gepasst. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. Sie kontrolliert übrigens auch im Rahmen der Amtshilfe gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Einhaltung der 2G-Regeln durch die betroffenen Betriebe wie Clubs, Bars und Hotels.

► Die aktuelle Corona-Lage bringt das Potsdamer Gesundheitsamt (erneut) an seine Grenzen. Es macht den Eindruck, als ob die Behörde die Entwicklung nicht hat kommen sehen und unvorbereitet in die jetzige Situation geschlittert sei. Doch das stimmt nicht, sagt die Potsdamer Amtsärztin.

Nach bisherigem Stand wird am heutigen Montag der Weihnachtsmarkt Blauer Lichterglanz in der Potsdamer Innenstadt eröffnen. Der größte Weihnachtsmarkt in Potsdam wird 2021 entzerrt, es wird keine Stände auf der Brandenburger Straße geben. Stattdessen sind ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Bassinplatz und ein weiterer auf dem Luisenplatz geplant. Beide Bereiche werden abgezäunt, auf beiden Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regel: Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein. Den Stand aller Absagen und Planungen zu den vielen traditionellen Weihnachtsmärkten in der Stadt finden Sie hier.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

In der Altersstufe der Unter-Vierjährigen liegt die Inzidenz bei 205,4 (vor einer Woche: 133,4), bei den fünf- bis 14-Jährigen bei 1029,5 (vor einer Woche: 972,9).

Mit Stand Freitag sind 311 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen sowie 28 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind 156 Kinder aus Grundschulen, 50 aus Oberschulen, 32 aus Kitas, 30 aus Gesamtschulen und 26 aus Gymnasien. 1618 Kinder und Jugendliche von Potsdamer Schulen und Kitas sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln