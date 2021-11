Potsdam

Am Samstag wurde in Potsdam die zehntausendste Corona-Infektion gezählt, auch am Sonntag steigen die Zahlen. Einmal mehr erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz einen neuen Rekordwert. Der Überblick.

Die wichtigsten Zahlen am Sonntag

► Neuinfektionen: 66

Noch nie gab es an einem Sonntag in Potsdam derart viele neu gemeldete Infektionen mit Sars-CoV-2. Hier können Sie sich testen lassen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 361,3

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 361,3 bedeutet ein neues Allzeithoch für die Landeshauptstadt. Am Sonntag vor einer Woche lag sie bei 296,5.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 3,95 (Samstag: 3,99)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

Was Corona mit unserem Alltag macht

►Wieder war die Schlange vor der mobilen Impfstelle lang: Am Samstag gab es Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Anmeldung in Potsdams Innenstadt. Schätzungsweise standen bereits am Vormittag mehrere hundert Leute an. Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam 25. November 2021: Berufsinformationszentrum, Agentur für Arbeit Potsdam, Horstweg 102-108, – Impfzeit: 8 bis 14 Uhr 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Der Cottbuser Veranstalter Coex hat den Böhmischen Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz in Potsdam für dieses Jahr abgesagt. Das teilte die Aktionsgemeinschaft Babelsberg am Samstagvormittag mit. Auf der Homepage von Coex ist die pandemiebedingte Absage des Marktes ebenfalls nachzulesen. Als Grund werden neue Corona-Auflagen genannt. Nach dem Polnischen Sternenmarkt und dem Adventsgarten in der Alexandrowka schrumpft das Weihnachtsmarkt-Angebot damit weiter. Eine fortlaufend aktualisierte Übersicht zu den aktuellen Entwicklungen gibt es hier.

►Die 2G-Regeln für Gastronomie und Hotellerie stören offenbar viele Gäste, Potsdamer Unternehmer klagen über leere Tische und Betten: Reisen werden abgesagt, Weihnachtsfeiern verschoben und Restaurantbesuche gemieden.

► Im Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres und mit der Bitte um Zuversicht angesichts der Pandemie gibt der Nikolaichor Potsdam am Sonntag ein 2G-Konzert. Zur Aufführung kommen das Requiem von Gabriel Fauré, das Buß- und Versöhnungsgebet „Kol nidrei“ des Romantikers Max Bruch und die Motette „Alles im Leben ist Harmonie“ des Schweizer Komponisten Thomas Thurnher.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

In der Altersstufe der Unter-Vierjährigen liegt die Inzidenz bei 215,4 (vor einer Woche: 133,4), bei den fünf- bis 14-Jährigen bei 1029,5 (vor einer Woche: 972,9).

Aktuell sind 311 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Schulen sowie 28 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind 156 Kinder aus Grundschulen, 50 aus Oberschulen, 32 aus Kitas, 30 aus Gesamtschulen und 26 aus Gymnasien. 1618 Kinder und Jugendliche von Potsdamer Schulen und Kitas sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln