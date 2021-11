Potsdam

Die Stadt Potsdam hat am Dienstag erstmals eine Corona-Statistik veröffentlicht, die die bisher mehr als 10.200 Infektionen auf Altersgruppen aufschlüsselt: In 374 Fällen waren infizierte Kinder zwischen null und vier Jahren alt, in 1362 Fällen zwischen fünf und 14 Jahren, in 2.859 Fällen zwischen 15 und 34 Jahren, in 3.545 Fällen zwischen 35 und 59 Jahren, in 1.155 Fällen zwischen 60 und 79 Jahren sowie in 898 Fällen älter als 80 Jahre.

Insgesamt 250 Potsdamerinnen und Potsdamer, davon 190 über 80 Jahre alt, sind mit oder an einer Infektion gestorben. Der Überblick am Mittwoch.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 124

► Sieben-Tage-Inzidenz: 338,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit im landesweiten Vergleich derzeit in Potsdam am niedrigsten. Am Mittwoch vor einer Woche lag sie bei 330. Die Grafik zeigt: Auch vor genau einem Jahr dank die Inzidenz vorübergehend.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 3,63 (Dienstag: 3,63)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Patienten: 40 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Dienstag stationär behandelt, zehn davon intensivmedizinisch. Das sind zwei mehr als am Vortag.

Was Corona mit unserem Alltag macht

Ab heute gelten in Brandenburg neue, sehr strenge Coronaregeln: Flächendeckend 2G, am Arbeitsplatz und im ÖPNV hingegen 3G, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und Ausgangssperren.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam 24. November 2021: Universität Potsdam, Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, – Impfzeit: 9 bis 15 Uhr 25. November 2021: Berufsinformationszentrum, Agentur für Arbeit Potsdam, Horstweg 102-108, – Impfzeit: 8 bis 14 Uhr 26. November: Universität Potsdam, Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

►Geschlossen sind ab heute auch die Weihnachtsmärkte. Die Buden hatten geöffnet, der Glühwein war heiß und der traditionelle Stollen-Anstich auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt stand bevor – da kommt die Hiobsbotschaft vom Land: Schließen! Das ist der maximal mögliche Schaden für die Händler, meint MAZ-Redakteur Alexander Engels.

►Dem Einzelhandel steht die Umsetzung der 2G-Regel nun bevor, viele sorgen sich bereits um ihr Weihnachtsgeschäft. „2G ist besser als ein Lockdown, das ist klar. Aber man spürt jetzt schon, dass die Menschen zurückhaltender sind“, sagt Eike Neubarth, Vorsitzender der Händlervereinigung Ici Potsdam.

► Auch Potsdamer Wirte erleben viel Ärger mit Gästen. In der Gastronomie gilt bereits seit dem 15. November 2G.

► Künftig müssen Fahrgäste Impfnachweis, Genesenen-Bescheinigung oder ein negatives Testergebnis dabei haben, wenn sie in den Bus oder die Tram steigen. Der Verkehrsbetrieb Potsdam kündigt stichprobenartige Kontrollen an.

►Bergmann-Chef Hans-Ulrich Schmidt fürchtet „Situationen, die wir so noch nicht erlebt haben“.

►Bei den drei mobilen Impfangeboten der Stadt Potsdam in der vergangenen Woche wurden insgesamt 840 Impfungen durchgeführt. Darunter waren 324 Erst-, 59 Zweit- und 457 Booster-Impfungen. Allein am Samstag wurden über 300 Impfungen verabreicht. Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

► Die aktuelle Corona-Lage bringt das Potsdamer Gesundheitsamt (erneut) an seine Grenzen. Es macht den Eindruck, als ob die Behörde die Entwicklung nicht hat kommen sehen und unvorbereitet in die jetzige Situation geschlittert sei. Doch das stimmt nicht, sagt die Potsdamer Amtsärztin.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

In der Altersstufe der Unter-Vierjährigen liegt die Inzidenz bei 123,4 (vor einer Woche: 205,2), bei den fünf- bis 14-Jährigen bei 899,5 (vor einer Woche: 1052,1).

Aktuell sind in Potsdamer Kitas und Schulen 289 Kinder und Jugendliche sowie 34 Mitarbeitende infiziert. Betroffen sind 15 von 33 Grundschulen, dort sind 138 Kinder infiziert. In Quarantäne als enge Kontaktpersonen befinden sich aktuell 693 Kinder und Jugendliche aus Kitas und Schulen in Potsdam. Am Freitag waren bei 311 Infektionen noch mehr als 1600 Schüler als Kontaktpersonen in Quarantäne gewesen.

Der Grund für die deutliche Reduktion ist die seit Montag geltende Maskenpflicht. „Diese hat dazu geführt, dass als enge Kontaktpersonen seitdem üblicherweise die direkten Sitznachbarn in Quarantäne gehen sowie Schülerinnen und Schüler, mit denen der Index engen Kontakt hatte“, schreibt die Stadtverwaltung dazu. „Allerdings ergeben sich, insbesondere in den Grundschulen, andere Regelungen im Kontext des Musik- und Sportunterrichts, wenn dieser ohne Masken stattfand. Dann müssen – als Einzelfalllösung – Quarantäneanordnungen für gesamte Schulklassen ausgesprochen werden.“

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln