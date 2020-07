Corona-Update für Potsdam: Keine Neuinfektionen, eine neue Kontaktperson unter Quarantäne

Potsdam

In Potsdam gab es in den vergangenen 24 Stunden keine Corona-Neuinfektionen. Demnach haben sich weiterhin seit Beginn der Pandemie 650 Potsdamer und Potsdamerinnen mit dem Coronavirus angesteckt. Genesen sind davon 509 Menschen – allerdings keiner in den letzten 24 Stunden.

In der Landeshauptstadt gelten 22 Personen derzeit als Kontaktpersonen der Kategorie I, sind unter Quarantäne und werden vom Gesundheitsamt beobachtet. In diesem Bereich ist eine Person in den vergangenen 24 Stunden hinzugekommen.

Im Klinikum Ernst von Bergmann werden aktuell drei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut, im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es keinen Corona-Patienten.

