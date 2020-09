Corona-Update für Potsdam: Zwei Neuinfektionen 

Potsdam

In den vergangenen 24 Stunden kamen zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Das hat das Rathaus am Dienstagvormittag mitgeteilt.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liege damit nun bei 738.

In den vergangenen sieben Tagen seien in Potsdam bei insgesamt sieben Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Insgesamt 654 Personen gelten in Potsdam als genesen. 93 Kontaktpersonen der Kategorie I befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann und im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gebe es derzeit keine Corona-Patienten.

