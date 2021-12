Potsdam

Die Corona-Lage in Potsdam – hier finden Sie aktuelle Informationen zu Inzidenzen und Neuinfektionen.

Die Corona-Lage am Sonntag, 5. Dezember

Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden 78 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert – 13 weniger als am Vortag. Damit stieg die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Fälle auf 11.778. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt sinkt und liegt laut RKI bei einem Wert von 392,1.

Die Corona-Lage am Samstag, 4. Dezember

Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden 91 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert – 20 weniger als am Vortag. Damit stieg die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Fälle auf 11.700. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt sinkt und liegt laut RKI bei einem Wert von 398,7.

Die Corona-Lage am Freitag, 3. Dezember

In den vergangenen 24 Stunden meldete das Robert-Koch-Institut 111 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert – 43 weniger als am Vortag. Damit liegt die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Fälle bei 11.609. Für Potsdam beträgt der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz aktuell 437,1.

► Ein ausführliches Corona-Update und einer Analyse der Zahlen gibt es hier.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 2. Dezember

Das Robert-Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden 154 neue Corona-Fälle in Potsdam registriert – 33 mehr als am Vortag. Damit stieg die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Fälle auf 11.498. Allein in den vergangenen Tagen wurden 918 Neuinfektionen in Potsdam gemeldet – das entspricht einer Sieben-Tages-Inzidenz von 488,2 – der fünfthöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 1. Dezember

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind insgesamt 11.344 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gezählt. Am Mittwochmorgen sind für Potsdam 121 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet worden.

Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt und liegt laut RKI bei einem Wert von 526,0.

Leicht gestiegen ist dagegen die Zahl der Corona-Toten: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Potsdam bisher 254 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Das ist einer mehr als am Vortag.

Die Corona-Lage am Dienstag, 30. November

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind insgesamt 11.223 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gezählt. Am Dienstagmorgen sind für Potsdam 180 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet worden.

Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt und liegt laut RKI bei einem Wert von 535,9.

Die Corona-Lage am Montag, 29. November

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind insgesamt 11.043 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gezählt. Am Montagmorgen sind für Potsdam 0 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Zur Einordnung: Die Stadtverwaltung Potsdam meldet seit Anfang Juni 2021 sonntags keine Zahlen mehr an das Robert-Koch-Institut. Demzufolge wurden montags bisher die wenigsten Neuinfektionen in Potsdam gemeldet.

Damit bleibt auch die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt auf dem gestrigen Niveau und liegt laut RKI bei einem Wert von 493,7.

Die Corona-Lage am Sonntag, 28. November

Über 11.000 Menschen in Potsdam haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Virus angesteckt. Konkret sind es an diesem Sonntagmorgen 11.043 bestätigte Fälle. Das sind 92 mehr als noch am Vortag.

Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt weiter an. Sie steht jetzt laut RKI bei einem Wert von 493,7.

Die Corona-Lage am Samstag, 27. November

Am Samstagmorgen sind für Potsdam 164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Vom Robert-Koch-Institut wird ein  Inzidenzwert von 480,5 angegeben.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.950 Infizierten insgesamt 10.038 Menschen haben sich seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 in Potsdam nachweislich mit Corona infiziert.

Die Corona-Lage am Freitag, 26. November

Für Potsdam sind am Freitag 207 Neuinfektionen gemeldet worden, etwas weniger als am Vortag. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.787 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt nun bei 456,9.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 25. November

Für Potsdam sind am Donnerstag247 Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.580 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft und liegt bei 402.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 24. November

Für Potsdam sind am Mittwoch124 Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.333 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht und liegt bei 338,3

Die Corona-Lage am Dienstag, 23. November

Für Potsdam sind am Dienstag 105 Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.209 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und liegt bei 342,1.

Die Corona-Lage am Montag, 22. November

Erneut sind für Potsdam am Montagmorgen keine Neuinfektionen gemeldet worden – dies war schon in den vergangenen Wochen am Montagmorgen der Fall. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 10.104 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal und liegt bei 361,3.

Die Corona-Lage am Sonntag, 21. November

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 66 Corona-Neuinfektionen in Potsdam binnen 24 Stunden. Damit haben sich seit Pandemiebeginn insgesamt 10.104 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 361,8 und erreicht so einen neuen Rekordwert.

Die Corona-Lage am Samstag, 20. November

Am Samstagmorgen sind für Potsdam 111 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Vom Robert-Koch-Institut wird ein leicht gesunkener Inzidenzwert von 344,8 angegeben.

Die Marke von 10.000 Infizierten insgesamt ist damit gefallen. 10.038 Menschen haben sich seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 in Potsdam nachweislich mit Corona infiziert.

Die Corona-Lage am Freitag, 19. November

In Potsdam wurden am Donnerstag weitere 103 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz an diesem Freitag mit 354,7 an.

Steigt die Anzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in gleicher Geschwindigkeit, dann wird wohl am Wochenende die Zahl der Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn im März 2020 die Marke von 10.000 überschritten werden. Bislang haben sich 9.927 Menschen in Potsdam nachweislich mit dem Virus infiziert.

Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung müssen derzeit 35 Menschen aufgrund ihrer Coronavirus-Erkrankung stationär in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt werden, davon acht Personen auf der Intensivstation.

► Eine ausführliche Daten-Analyse der aktuellen Corona-Zahlen vom Freitag gibt es hier

„Es werden Menschen sterben – und zwar einsam“ ► MAZ-INTERVIEW: Nie gab es in Potsdam so viele Corona-Fälle wie in dieser vierten Welle. Im Interview spricht die Leiterin des Gesundheitsamtes Kristina Böhm über verpasste Chancen in der Pandemie, einen weiteren Lockdown und den Alltag mit Hassmails und Bedrohungen.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 18. November

Die Inzidenz in Potsdam ist nach dem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen am Donnerstag erneut leicht gestiegen. Das RKI meldet einen Wert von 354,2.

Den Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge wurden in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt 131 Neuinfektionen registriert und bestätigt. Seit Beginn der Pandemie gab es somit insgesamt 9824 Corona-Infektionen in Potsdam.

Die Zahl der Corona-Patienten in Potsdam ist auf 37 gestiegen. Das sind 5 mehr als gestern. Davon müssen derzeit 8 Menschen auf der Intensivstation behandelt werden.

► Eine ausführliche Daten-Analyse der Corona-Lage am Donnerstag, die Folgen für das Gesundheitsamt und warum es in Potsdamer Schulen jetzt immer häufiger für große Gruppen Quarantäne geben könnte, lesen Sie hier: Den dritten Tag in Folge hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag in Potsdam einen Corona-Rekordwert erreicht.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 17. November

In Potsdam wurden am Mittwochmorgen 134 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet. DieSieben-Tage-Inzidenz steigt erneut stark auf 345,9.

Insgesamt wurden in Potsdam seit dem ersten bestätigten Fall 9693 Corona-Fälle registriert.

Die Corona-Lage am Dienstag, 16. November

In Potsdam wurden am Dienstagmorgen 118 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet. DieSieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 321,8.

Insgesamt wurden in Potsdam seit dem ersten bestätigten Fall 9559 Corona-Fälle registriert.

Die Stadtverwaltung Potsdam meldete zudem ein Anstieg der „Corona-Patienten“ in den Potsdamer Krankenhäusern. Aktuell müssen in Potsdam 30 Menschen (+2) aufgrund ihrer Corona-Erkrankung stationär behandelt werden, davon sieben (+2) auf der Intensivstation.

► 118 neue Corona-Fälle am Dienstag in Potsdam: Inzidenz auf Rekordhoch

Die Corona-Lage am Montag, 15. November

In Potsdam wurden am Montagmorgen – wie schon in den Vorwochen – keine neuen Corona-Neuinfektionen gemeldet. DieSieben-Tage-Inzidenz bleibt damit stabil auf dem Wert von Sonntag und liegt nun bei 296,5.

Insgesamt wurden in Potsdam seit dem ersten bestätigten Fall 9441 Corona-Fälle registriert.

Die Corona-Lage am Sonntag, 14. November

39 neue Covid-19-Infektionen in Potsdam wurden am Sonntagmorgen auf der Homepage der Stadtverwaltung angezeigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit leicht von 308,1 am Sonnabend auf jetzt 296,5.

Insgesamt wurden in Potsdam seit dem ersten bestätigten Fall 9441 Corona-Fälle registriert.

Die Corona-Lage am Sonnabend, 13. November

130 neue Covid-19-Infektionen in Potsdam – so viele Corona-Fälle wie noch nie an einem Tag wurden am Samstagmorgen auf der Homepage der Stadtverwaltung Potsdam angezeigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach weiter – von 275,7 am Freitag auf jetzt 308,1.

Insgesamt wurden in Potsdam seit dem ersten bestätigten Fall 9402 Corona-Fälle registriert.

Die Corona-Lage am Freitag, 12. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 104 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach weiter – von 260,3 am Donnerstag auf 275,7 am Freitag.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 9.272 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 11. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen 116 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach wieder deutlich – von 227,9 am Dienstag auf 260,3 am Mittwoch.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 9.167 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 10. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 87 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach wieder deutlich – von 209,8 am Dienstag auf 227,9 am Mittwoch.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 9.051 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

In den vergangenen 24 Stunden hat sich zudem die Zahl der „Corona-Toten“ erhöht. Das RKI hat am heutigen Mittwoch zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die Gesamtzahl ist somit auf 250 gestiegen.

► Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch: Zwei neue Todesfälle und die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter stark

Die Corona-Lage am Dienstag, 9. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 71 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 209,8​.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 8.964 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Aktuell werden 31 „Corona-Patienten“ in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt, sieben Menschen liegen auf der Intensivstation.

► Der Inzidenz-Wert in Potsdam steigt: Corona-Fälle an sieben Potsdamer Schulen

Die Corona-Lage am Montag, 8. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montaggmorgen keine neuen Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden. Damit gibt es wie bereits am Montag der vergangenen Woche keine Meldungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt damit auf dem Wert des Vortages – 189,4 .

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 8.893 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Aktuell müssen 30 Corona-Patienten in einem der Potsdamer Krankenhäuser versorgt werden, sieben davon auf der Intensivstation, teilte die Potsdamer Stadtverwaltung am Montagmittag mit.

► Corona in Potsdam: Höchste Inzidenz derzeit bei Kindern unter 14 Jahren

Lesen Sie auch Rasantes Infektionsgeschehen: Potsdam verschärft Regeln für Kontaktpersonen

Die Corona-Lage am Sonntag, 7. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntaggmorgen 60 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach wieder deutlich – von 168,6 am Freitag auf 189,4 am Samstag.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 8.893 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Die Corona-Lage am Samstag, 6. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 71 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach wieder deutlich – von 146,1 am Freitag auf 168,6 am Samstag.

Insgesamt wurden in Potsdam seit Pandemiebeginn 8.833 bestätigte Corona-Fälle gezählt.

Die Corona-Lage am Freitag, 5. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 72 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demzufolge recht deutlich von 136,2 auf 146,1.

Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt sei Beginn der Pandemie 8.762 Corona-Fälle bestätigt.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 4. November

An diesem Donnerstag werden 61 Neuinfektionen in Potsdam gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in der Stadt steigt damit auf 8.690. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,2.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 3. November

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 52 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demzufolge recht deutlich von 126,3 auf 133,4.

Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt sei Beginn der Pandemie 8.629 Corona-Fälle bestätigt.

➤ Der aktuelle Vergleich der Inzidenz-Kurven 2020 und 2021

In den Krankenhäusern in Potsdam werden derzeit 26 Covid-19-Patienten behandelt, zehn davon intensivmedizinsich.

Die Corona-Lage am Dienstag, 2. November

An diesem Dienstag werden 27 Neuinfektionen in Potsdam gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in der Stadt steigt damit auf 8.577. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 126,3.

Die Corona-Lage am Montag, 1. November

Am Montagmorgen sind bisher noch keine Neuinfizierten vom Robert-Koch-Institut für Potsdam vermeldet worden. Es bleibt demnach bei insgesamt 8.550 Fällen in der Landeshauptstadt und einer 7-Tage-Inzidenz von 123,0.

Dafür steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern. Die Stadt meldet 25 Patientinnen und Patienten, acht davon werden intensivmedizinisch behandelt.

Die Corona-Lage am Sonntag, 31. Oktober

Weitere 21 Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 hat das Robert Koch-Institut am Sonntag für die Landeshauptstadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht auf 123. Eine Woche zuvor hatte sie bei rund 105 gelegen; in nicht einmal zwei Wochen hat sich der Wert mehr als verdoppelt.

Längst bilden auch die Schulkinder nicht mehr die einzige stark betroffene Gruppe. Eine Karte des Forschers Sebastian Mohr vom Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation schlüsselt die aktuellen Infektionen und Inzidenzen nach Altersklassen auf. Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der fünf bis vierzehn Jahre alten Potsdamer mit 198 zwar weiter klar über dem Durchschnitt von 123 und fast doppelt so hoch wie die der hochbetagten über-80-Jährigen (102). Doch abgesehen von den 60- bis 79-Jährigen weisen alle Altersgruppen nun Inzidenzen von über 100 auf.

Damit entwickelt sich die vierte Infektionswelle in Potsdam weiter rasant. Im Oktober wurden im Stadtgebiet 708 Ansteckungen gezählt. Zum Vergleich: Im September waren es 449 Infektionen gewesen, im Oktober des Vorjahres, als die zweite große Welle ihren Anfang nahm und zugleich noch keine Impfstoffe verfügbar waren, waren es mit 306 neuen Fällen binnen Monatsfrist weniger als die Hälfte der nun bestätigten Ansteckungen gewesen.

Die Corona-Lage am Samstag, 30. Oktober

In Potsdam nimmt die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter zu. Am Samstag meldet das RKI 32 Neuinfektionen mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind somit 8.529 Potsdamer am Virus erkrankt.

Damit steigt auch die Inzidenz leicht an. Laut RKI liegt der Wert am Samstag nun bei 126,8.

Die Corona-Lage am Freitag, 29. Oktober

In Potsdam nimmt die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter zu. Am Freitag meldet das RKI 58 Neuinfektionen mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind somit 8.497 Potsdamer am Virus erkrankt.

Damit steigt auch die Inzidenz weiter an. Laut RKI liegt der Wert am Freitag nun bei 126,3.

In den Krankenhäusern der Landeshauptstadt werden am Freitag insgesamt 18 Patienten behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Acht dieser Patientinnen und Patienten liegen auf der Intensivstation.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 28. Oktober

Keine guten Nachrichten für Potsdam: Auch am Donnerstag sind die Corona-Zahlen in der Landeshauptstadt erneut angestiegen. Der RKI meldet insgesamt 60 Neuinfektionen mit dem Virus.

Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut deutlich. Der neue Wert liegt laut RKI bei 120,3. Seit Beginn der Pandemie gab es in der Stadt 8.439 Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 27. Oktober

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 40 neue Covid-19-Infektionen in den zurückliegenden 24 Stunden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demzufolge recht deutlich von 102,2 auf 111,5.

Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt sei Beginn der Pandemie 8.379 Corona-Fälle bestätigt.

Die Corona-Lage am Dienstag, 26. Oktober

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen Probleme bei der Darstellung der aktualisierten Corona-Zahlen. Es habe einen „Fehler in den Daten“ gegeben, teilte das RKI auf seiner Homepage mit.

Die Stadtverwaltung Potsdam hat indes aktuelle Corona-Zahlen veröffentlicht. Demzufolge wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 18 neue Covid-19-Infektionen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demzufolge leicht von 104,9 auf 102,7.

Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt sei Beginn der Pandemie 8339 Corona-Fälle bestätigt.

Die Corona-Lage am Montag, 25. Oktober

Am Montagmorgen sind bisher noch keine Neuinfizierten vom Robert-Koch-Institut für Potsdam vermeldet worden. Es bleibt demnach bei insgesamt 8.321 Fällen in der Landeshauptstadt und einer 7-Tage-Inzidenz von 104,9.

► Vierte Welle in Potsdam: Hälfte der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

► Angespannte Lage in Potsdam

Die Corona-Lage am Sonntag, 24. Oktober

Wie in ganz Deutschland setzt sich der Aufwärtstrend der Corona-Zahlen auch in Potsdam fort. Das Robert-Koch-Instituts meldete 30 Neuinfektionen – etwas weniger als am Vortag (34). Die Sieben-Tage-Inzidenz übersteigt damit die Hunderter-Marke und erreicht 104,9. Seit Beginn der Pandemie gab es im Stadtgebiet 8.321 Fälle.

Die Corona-Lage am Samstag, 23. Oktober

Die Corona-Zahlen in Potsdam sind im Vergleich zum Vortag weiterhin angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kamen 34 Neuinfektionen hinzu. Das sind weniger als am Vortag (45). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 96,6. Seit Beginn der Pandemie gab es im Stadtgebiet 8.291 Fälle.

Die Corona-Lage am Freitag, 22. Oktober

Die Corona-Zahlen in Potsdam zeigen auch am Freitag einen Aufwärtstrend. Das RKI meldet am Morgen 45 Neuinfektionen. Das sind noch einmal mehr als am Vortag (42). Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut. Der neue Wert liegt nun bei 89,0. Seit Beginn der Pandemie gab es im Stadtgebiet 8.257 Fälle.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 21. Oktober

Weniger gute Nachrichten für Potsdam: Die Corona-Zahlen in der Landeshauptstadt sind im Vergleich zum Mittwoch deutlich angestiegen. Die Zahl der Neuinfektion hat sich beinahe verdoppelt. Das RKI meldet am Morgen 42 neue Infektionen. Damit steigt auch die Inzidenz deutlich an. Der neue Wert liegt bei 74,7. Seit Beginn der Pandemie gab es im Stadtgebiet 8.212 Fälle.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 20. Oktober

Die Corona-Zahlen in Potsdam sind im Vergleich zum Vortag nahezu konstant geblieben. Während sich laut Angaben des Robert-Koch-Instituts die Sieben-Tage-Inzidenz nicht verändert hat und somit weiterhin bei 61,5 liegt, gab es bei den Neuinfektionen einen kleinen Anstieg. Gemeldet wurden 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 8.170.

Die Corona-Lage am Dienstag, 19. Oktober

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam erneut leicht gestiegen. Sie beträgt nun 61,5 (Vortag: 54,9). Laut Robert-Koch-Institut kamen 21 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.147.

Die Corona-Lage am Montag, 18. Oktober

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam unverändert zum Vortag. Sie beträgt weiterhin 54,9 (Vortag: 54,9). Laut Robert-Koch-Institut kamen keine neuen Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.126.

Die Corona-Lage am Sonntag, 17. Oktober

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam nur sehr leicht gestiegen. Sie beträgt nun 54,9 (Vortag: 54,4). Laut Robert-Koch-Institut kamen 16 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.126.

Die Corona-Lage am Samstag, 16. Oktober

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gestiegen. Sie beträgt nun 54,4 (Vortag: 53,3). Laut Robert-Koch-Institut kamen 19 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.110.

Die Corona-Lage am Freitag, 15. Oktober

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist in Potsdam ein weiterer Mensch an seiner Covid-19-Infektion gestorben. Die Zahl aller seit Beginn der Corona-Pandemie in Potsdam registrierten Sterbefälle stieg damit auf 248, teile das RKI am Freitagmorgen mit. Demzufolge sind bisher rund 3 Prozent aller Corona-Infektionen tödlich verlaufen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist dagegen leicht gesunken. Sie beträgt nun 53,3 (Vortag: 56,6). Laut Robert-Koch-Institut kamen 20 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.091.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 14. Oktober

Die 7-Tage-Inzidenz zur Pandemielage in Potsdam ist minimal angestiegen. Sie beträgt nun 56,6 (Vortag: 56). Laut Robert-Koch-Institut kamen 19 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.071.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 13. Oktober

Die 7-Tage-Inzidenz zur Pandemielage in Potsdam sinkt auch am Mittwoch weiter. Sie beträgt nun 56,0 (Vortag: 62). Laut Robert-Koch-Institut kamen 24 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8.052.

Die Corona-Lage am Dienstag, 12. Oktober

Weiter gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz zur Pandemielage in Potsdam am Dienstag. Sie beträgt nun 62 (Vortag: 63,1, Vorwoche: 67,5). Laut Robert-Koch-Institut kamen neun Corona-Infektionen hinzu.

Die Corona-Lage am Montag, 11. Oktober

Leicht gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz zur Pandemielage in Potsdam am Montag. Sie beträgt nun 63,1 (Vortag: 68,1, Vorwoche: 67,5). Laut Robert-Koch-Institut kam keine neue Corona-Infektion hinzu. In Potsdams Krankenhäusern werden derzeit neun Covid-19-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation.

Die Corona-Lage am Sonntag, 10. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist am Sonntag erneut gesunken. Nachdem sie am Sonnabend noch bei 68,1 lag, wurde in der Nacht zu Sonntag ein Wert von 63,1 angegeben (Vorwoche: 67,5). 13 Neuinfektionen wurden gemeldet (Vortag: 16, Vorwoche: 20). Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam seit Beginn der Pandemie damit bei 8.019. Die Zahl der Krankenhauspatientinnen und -patienten mit Corona-Infektion sowie die Zahl derjenigen, die wegen einer Corona-Erkrankung intensivmedizinisch betreut werden müssen, wurde von den Behörden am Sonnabend und Sonntag nicht aktualisiert.

Vor einem Jahr, also am 10.10.2020 lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Potsdam bei 13,3.

Die Corona-Lage am Sonnabend, 9. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 68,1. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonnabend 16 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 8.006 gestiegen.

Die Corona-Lage am Freitag, 8. Oktober

Am gestrigen Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam noch leicht gesunken, ein Trend ist daraus allerdings nicht abzuleiten. Denn: Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) wieder einen leichten Anstieg – aktuell wird der Wert mit 68,6 angegeben. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 22 Corona-Neuinfektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist auf 7.990 angestiegen.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 7. Oktober

Nach einem leichten Anstieg am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam am Donnerstag nun wieder leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie aktuell bei 65,3. Insgesamt wurden 24 Corona-Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden registriert. Die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7.968 gestiegen.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 6. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 69,7. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 38 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7944 gestiegen. In den Krankenhäusern der Landeshauptstadt werden aktuell elf Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt – vier von ihnen intensivmedizinisch.

Die Corona-Lage am Dienstag, 5. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 67,0. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 6 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7906 gestiegen.

Die Corona-Lage am Montag, 4. Oktober

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Potsdam ist nicht angestiegen. Es sind weiter insgesamt 7900 Covid-Fälle festgestellt worden. Auch die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt hält sich bei 67,5.

Die Corona-Lage am Sonntag, 3. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 67,5. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 20 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7900 gestiegen.

Die Corona-Lage am Sonnabend, 2. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 63,7. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 20 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7880 gestiegen.

Die Corona-Lage am Freitag, 1. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 64,2. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 18 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7860 gestiegen.

Die Stadt meldet keine weiteren Personen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Bisher gibt es 247 bestätigte „Corona-Tote“ in der brandenburgischen Landeshauptstadt – damit ist bisher in Potsdam in etwa drei Prozent der registrierten Fälle die Infektion tödlich verlaufen.

In den Potsdamer Krankenhäuser werden am heutigen Freitag 13 „Corona-Patienten“ behandelt. Weiterhin liegen 6 Menschen aufgrund ihrer Covid-19-Infektion auf einer Intensivstation.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 30. September

Das brandenburgische Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) hat 32 neue Corona-Infektionen für Potsdam bestätigt. Die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle ist damit auf 7842 gestiegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenz: Die Inzidenz liegt aktuell in Potsdam demnach bei 66,4. Damit ist die brandenburgische Landeshauptstadt trauriger Spitzenreiter im Land Brandenburg vor der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (59,7) und Cottbus (53,7). Höher war die Inzidenz das letzte Mal am 16. Mai 2021.

Die Lage in den Potsdamer Krankenhäusern ist seit gestern unverändert. Momentan werden in Potsdam 13 Menschen aufgrund einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt, sechs Corona-Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden, teilte die Potsdamer Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 29. September

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist wieder gestiegen und liegt aktuell bei 55,5. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 32 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7810 gestiegen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung werden aktuell sieben Menschen aufgrund ihrer Corona-Infektion in einem der Potsdamer Kliniken behandelt, davon müsse sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Corona-Lage am Dienstag, 28. September

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 52,2. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurden in den vergangenen 24 Stunden 7 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl aller bisher in Potsdam bestätigten Covid-19-Fälle ist demnach auf 7778 gestiegen.

Weiter zugenommen hat leider auch die Zahl der Menschen, die in Potsdam im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Bisher gibt es 247 bestätigte „Corona-Tote“ in der brandenburgischen Landeshauptstadt – damit ist bisher in Potsdam in etwa drei Prozent der registrierten Fälle die Infektion tödlich verlaufen.

Derzeit werden sieben Menschen aufgrund ihrer Corona-Infektion in einem der Potsdamer Kliniken behandelt, davon müsse sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden.

Info: Die Corona-Aktualisierung für Potsdam wurde heute erst um 8.31 Uhr auf dem Corona-Dashboard des Landes Brandenburg veröffentlicht.

Die Corona-Lage am Montag, 27. September

Am Montagmorgen sind laut Robert Koch Institut keine neuen Corona-Infektionen hinzu gekommen. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.771 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Sonntag konstant geblieben und liegt weiterhin bei 54,9.

Die Corona-Lage am Sonntag, 26. September

Am Wahlsonntag sind laut Robert Koch Institut 11 neue Corona-Infektionen hinzu gekommen. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.771 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Samstag weiter gesunken und liegt jetzt bei 54,9.

Die Corona-Lage am Samstag, 25. September

Laut Robert Koch Institut haben wir am Sonnabend in Potsdam 22 neue Corona-Infektionen hinzu bekommen. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.760 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Freitag leicht gesunken und liegt jetzt bei 61,0.

Die Corona-Lage am Freitag, 24. September

Am Freitagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 20 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.738 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen und liegt jetzt bei 63,7.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 22. September

Am Mittwochmorgen kommen in Potsdam 30 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt nach Angaben des RKI 7.702 Menschen mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag auf 63,7 gestiegen.

Die Corona-Lage am Dienstag, 21. September

Am Dienstagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 10 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.672 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag konstant geblieben und liegt bei 59,3.

Die Corona-Lage am Montag, 20. September

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt konstant: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag 59,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Neuinfektionen sind keine dazu gekommen. Seit Pandemiebeginn im März 2020 zählt die Landeshauptstadt damit 7.662 Covid-19-Fälle.

Die Corona-Lage am Sonntag, 19. September

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 59,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Insgesamt 20 Neuinfektionen sind am dazu gekommen. Seit Pandemiebeginn im März 2020 zählt die Landeshauptstadt damit 7.662 Covid-19-Fälle. Über die Zahlen in Krankenhäusern und Intensivstationen macht die Stadt Potsdam am Wochenende keine Angaben.

Die Corona-Lage am Sonnabend, 18. September

Die 7-Tage-Inzidenz ist am Sonnabend leicht gestiegen und liegt nun bei 51,6 Neuninfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. 26 Neuinfektionen sind am Sonnabend dazu gekommen. Seit Pandemiebeginn im März 2020 zählt die Landeshauptstadt damit 7.642 Covid-19-Fälle.

Die Corona-Lage am Freitag, 17. September

Die 7-Tage-Inzidenz ist am Freitag leicht gesunken und liegt nun bei 46,7 Neuninfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. 14 Neuinfektionen sind am Freitag dazu gekommen. Seit Pandemiebeginn im März 2020 zählt die Landeshauptstadt damit 7.616 Covid-19-Fälle.

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 16. September

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Insgesamt 22 Neuinfektionen sind am Mittwoch dazu gekommen. Über die Zahlen in Krankenhäusern und Intensivstationen hat die Stadt am frühen Donnerstagmorgen noch keine Angaben gemacht.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 15. September

Das Robert Koch Institut meldet am Mittwochmorgen 30 Neuinfizierte mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag. Damit steigt die Zahl derer, die seit Pandemiebeginn in Potsdam mit Covid-19 infiziert waren oder sind auf 7580. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an und erhöht sich auf jetzt 45,6. In den Potsdamer Krankenhäusern werden insgesamt sechs Corona-Patienten behandelt, zwei davon liegen auf der Intensivstation.

Die Corona-Lage am Dienstag, 14. September

Am Dienstagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 11 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.560 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt jetzt bei 42,6.

Die Corona-Lage am Montag, 13. September

Die Stadt Potsdam meldet am Montag keine Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 46,7. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.549 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen.

Die Corona-Lage am Sonntag, 12. September

Die Stadt Potsdam meldet am Sonntag sechs Neuinfektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 46,7. Damit liegt die Stadt Potsdam leicht über dem Schnitt im Land Brandenburg mit einer Inzidenz von 43,4. Zur Lage in den Potsdamer Krankenhäusern meldet die Stadt am Wochenende nichts. Zuletzt lagen – mit Stand Freitag – 7 Patienten mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, davon eine Person auf der Intensivstation.

Die Corona-Lage am Sonnabend, 11. September

Am Samstagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 19 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.543 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen und liegt jetzt bei 50,0.

Die Corona-Lage am Freitag, 10. September

Am Freitagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 20 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.524 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen und liegt jetzt bei 47,8.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 9. September

Am Donnerstagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 18 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.504 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 42,8.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 8. September

Am Mittwochmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut 15 neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.486 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz stagniert bei 39.

Die Corona-Lage am Dienstag, 7. September

Am Dienstagmorgen kommen in Potsdam laut Robert Koch Institut zehn neue Corona-Infektionen dazu. Damit sind in der Landeshauptstadt jetzt 7.471 Menschen seit Pandemiebeginn mit Covid-19 infiziert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt wieder leicht auf 39.

Zugleich steigt die Zahl der stationär behandelten Patienten auf sieben, einer davon wird intensivmedizinisch betreut.

Die Corona-Lage am Montag, 6. September

Am Montagmorgen hatte das Robert Koch Institut für die Landeshauptstadt keine neuen Infektionen gemeldet, die Inzidenz liegt bei 41,2. Dieser Anstieg wurde durch insgesamt 30 neue Fälle am Wochenende ausgelöst. Drei Patienten werden auf der Covid-Normalstation des Klinikums „Ernst von Bergmann“ behandelt.

Die Corona-Lage am Sonntag, 5. September

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Sonntagmorgen auf 41,2 gestiegen. Dabei wurden 13 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.461.

Die Corona-Lage am Samstag, 4. September

Es gibt wieder einen Sterbefall in Potsdam in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das meldet das Landesgesundheitsamt am Samstag. Die Stadt bestätigte auf MAZ-Nachfrage, dass es sich um einen aktuellen Fall handelt. Am Freitagnachmittag verstarb eine 87-jährige infizierte Frau auf der Covid-Normalstation des Ernst-von-Bergmann-Klinikums.

Außerdem wurden 17 Neuinfektionen bekannt (Gesamtzahl seit Pandemie-Ausbruch: 7448). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 37,9 gestiegen – der leichte Aufwärtstrend setzt sich fort. Am Vortag betrug der Wert 34, vor einer Woche noch 30,2. 

Am Freitag befanden sich sechs Covid-19-Patienten in Behandlung in Potsdams Krankenhäusern. Bislang liegt noch keiner von ihnen auf einer Intensivstation.

Die Corona-Lage am Freitag, 3. September

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitagmorgen auf 34 gesunken. Dabei wurden 12 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.431.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 2. September

An diesem Donnerstag legt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zu. Sie wird inzwischen mit 37,3 angegeben. Am Vortag waren 10 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Infektionsfälle seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 steigt damit auf 7.419.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 1. September

An diesem Mittwoch legt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zu. Sie wird inzwischen mit 36,2 angegeben. Am Vortag waren 16 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Infektionsfälle seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 steigt damit auf 7.409.

Die Corona-Lage am Dienstag, 31. August

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstagmorgen weiterhin bei 34,0. Dabei wurden neun Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie bauf 7.393.

Die Corona-Lage am Montag, 30. August

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Montagmorgen weiterhin bei 32,4. Dabei wurden keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit bleibt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie bei 7.384.

Die Corona-Lage am Samstag, 28. August

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitagmorgen auf 30,2 gesunken. Dabei wurden 10 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.376.

Die Corona-Lage am Freitag, 27. August

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitagmorgen auf 31,3 gestiegen. Dabei wurden 17 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.366.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 26. August

Das Robert-Koch-Institut meldet einen Rückgang der 7-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt nun bei 23,6. In der Landeshauptstadt sind acht neue Infektionen gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.349.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 25. August

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Dienstagmorgen auf 28,23 gestiegen. Neuinfektionen sind in der Landeshauptstadt 14 bekannt. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7.341.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 5. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam steigt weiter – und liegt nun bei 16,1. Das Land meldet am Mittwoch für Potsdam elf Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn sind 7180 Menschen in der Landeshauptstadt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag, 1. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam beträgt am Sonntag unverändert zum Vortag 8,9. Die Landeshauptstadt liegt damit leicht über dem landesweiten Durchschnitt von 8,6. Der höchste Inzidenzwert in Brandenburg wird mit 17,3 aus Frankfurt (Oder) gemeldet. Das Land meldet am Sonntag für Potsdam keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn sind 7161 Menschen in der Landeshauptstadt positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen gab es 16 bestätigte Neuinfektionen.

Die Corona-Lage in Potsdam am Samstag, 31. Juli

Kaum stieg die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam am Freitags erstmals seit langem wieder auf einen zweistelligen Wert, sinkt sie am Samstag auch schon wieder auf 8,9. Vier Neuinfektionen meldet das Land am Samstag für die Stadt Potsdam – 16 neue Fälle gab es innerhalb der vergangenen sieben Tagen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7161 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 30. Juli

Das erste mal seit dem 10. Juni 2021 ist der Inzidenz-Wert in Potsdam wieder zweistellig. Das Robert-Koch-Institut hat in den zurückliegenden 24 Stunden sechs neue Corona-Fälle in Potsdam registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist somit von 8.3 auf 10,0 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam 7157 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund vier Prozent der Bevölkerung.

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 29. Juli

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag seine ursprüngliche Meldung korrigiert – nach unten. Die am Vormittag auch vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) bestätigte Zahl der neuen Corona_Fälle beträgt demnach 2 und nicht wie am Morgen zunächst gemeldet wurde 9. Damit ist die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle auf 7151 gestiegen. Auch die Zahl der „Corona-Toten“ hat sich nicht wie zunächst gemeldet erhöht. In Potsdam sind bisher 244 Todesfälle auf eine Covid-19-Infektion zurückzuführen. Damit verlief die Corona-Infektion in rund 3,4 % der Fälle tödlich.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 28. Juli

Die Corona-Zahlen in Potsdam sind am Mittwoch wieder leicht angestiegen. Der Inzidenzwert ist von 7,8 auf 8,3 gestiegen. Insgesamt sind am Dienstag sieben Personen positiv getestet worden. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 7.149 Corona-Infektionen in Potsdam.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 27. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Dienstag eine neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und steht nun bei 7,8. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.142 Menschen positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 26. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Montag keine neuen Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt damit weiterhin bei 9,4. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.141 Menschen positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag, 25. Juli

Am Sonntag gibt es gute Nachrichten vom Robert-Koch-Institut für Potsdam: Die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt bleibt stabil. Der Wert hat sich im Vergleich zum Samstag nicht verändert und hält sich bei 9,4. Damit bleibt er weiter unter der Grenze von 10.

Das RKI meldet zudem keine Neuinfektion am Sonntagmorgen. Insgesamt gibt es damit seit Beginn der Pandemie in Potsdam 7.141 Corona-Fälle.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 20. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Dienstag fünf neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant und liegt weiterhin bei 5,5. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.128 Menschen positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 19. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Montag erneut keinen neuen Corona-Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant und liegt weiterhin bei 5,5. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.123 Menschen positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag, 18. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Sonntag keinen neuen Corona-Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant und liegt weiterhin bei 5,5. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.123 Menschen positiv auf Corona getestet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Samstag, 17. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Samstag einen neuen Corona-Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich deshalb wieder und liegt jetzt bei 5,5. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam damit 7.123 Menschen positiv auf Corona getestet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen wurden nicht gemeldet.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 16. Juli

Die Landeshauptstadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Freitag drei neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt damit bei 5,0. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam 7.122 Menschen positiv auf Corona getestet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen wurden nicht gemeldet.

Die Corona-Lage am Mittwoch, 14. Juli

In Potsdam werden am Mittwoch drei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Lage bleibt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 4,4 stabil. Insgesamt sind im Verlauf der Pandemie 7.118 Corona-Infektionen in Potsdam registriert worden.

Die Corona-Lage am Dienstag, 13. Juli

Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) fünf neue Corona-Fälle für Potsdam. Damit steigt die Fallzahl insgesamt auf 7.115 Covid-19-Infektionen.

Und auch die 7-Tage-Inzidenz steigt an. Sie liegt nun bei 5,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 7. Juli

Am Mittwoch sind die Corona-Zahlen in Potsdam leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet drei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz leicht an. Der Wert liegt am Mittwoch bei 3,3.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 6. Juli

Am Dienstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Corona-Fall in Potsdam – die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle steigt damit auf aktuell 7105. Gestiegen ist auch der Inzidenz-Wert in Potsdam: Er liegt bei 1,7.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 5. Juli

Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut keinen neuen Corona-Fall in Potsdam – die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle bleibt damit bei aktuell 7104. Der Inzidenz-Wert in Potsdam stagniert bei 1,1.

Die Corona-Lage am Sonntag, 4. Juli

Die Zahlen sind gegenüber Samstag unverändert.

Die Corona-Lage am Samstag, 3. Juli

Am Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut keinen neuen Corona-Fall mehr in Potsdam. Offenbar hat sich ein am Freitag gemeldeter Fall nicht bestätigt, denn die Gesamtzahl der Erkrankten wird mit 7104 angegeben statt mit 7105. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 1,7 auf 1,1.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 2. Juli

Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Corona-Fall in Potsdam – die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam registrierten Corona-Fälle steigt damit auf aktuell 7105. Der Inzidenz-Wert in Potsdam bleibt hingegen bei 1,7. Gute Nachrichten weiterhin aus den Potsdamer Krankenhäusern: Derzeit muss niemand aufgrund einer Covid-19-Infektion stationär behandelt werden.

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 1. Juli

Am Donnerstagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Corona-Fall – die Gesamtzahl steigt damit auf aktuell 7104. Der Inzidenz-Wert in Potsdam steigt auf 1,7. Am Vortag hatte der Wert noch bei 1,1 gelegen.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 30. Juni

Am Mittwochmorgen meldet das Robert-Koch-Institut keinen neuen Corona-Fall – die Gesamtzahl bleibt damit bei aktuell 7103. Der Inzidenz-Wert in Potsdam sinkt auf 1,1. Am Vortag hatte der Wert noch bei 1,7 gelegen.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 29. Juni

Am Dienstagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Corona-Fall – die Gesamtzahl erhöht sich damit auf aktuell 7103. Der Inzidenz-Wert in Potsdam steigt auf 1,7. An den beiden Vortagen hatte der Wert noch bei 1,1 gelegen.

Die Potsdamer Krankenhäuser haben ihren vorerst letzten Covid-19-Patienten entlassen. Das Labor am Klinikum „Ernst von Bergmann“ hat in einer Sequenzierungs-Probe einen Fall der Delta-Variante nachgewiesen.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 28. Juni

Am Montagmorgen meldet die Stadtverwaltung von Potsdam keinen neuen Coronafall – die Gesamtzahl erhöht sich damit auf aktuell 7102. Der Inzidenz-Wert in Potsdam bleibt unverändert bei 1,1.

Unverändert ist die Lage in den Potsdamer Krankenhäusern. Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung ist derzeit ein „Corona-Patient“ auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen (Stand Freitag, 25. Juni).

Insgesamt ist die Lage aktuell besser als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Damals lag der Inzident-Wert bei 3,4 und es waren drei Patienten aufgrund einer Corona-Infektion im Krankenhaus.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 25. Juni

Nach einer „umfangreiche Datenbereinigungen“ wird die Gesamtzahl der Corona-Infektionen um sechs Fälle auf 1701 nach unten korrigiert . Der Inzidenz-Wert sinkt auf 1,1.

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 24. Juni

Nach dem leichten Anstieg der Infiziertenzahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch werden vom Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen keine neuen Covid-19-Fälle für Potsdam gemeldet.

Der Inzidenzwert der Landeshauptstadt steigt deshalb auch nicht weiter an und hält sich bei 1,7.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 23. Juni

Erstmals seit fast einer Woche meldet das RKI am Mittwoch zwei neue Corona-Fälle für Potsdam. Damit erhöht sich die Zahl der Covid-19-Fälle seit Pandemie-Beginn auf 7.107.

Und auch der Sinkflug der Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch erstmal beendet. Der Inzidenz-Wert steigt wieder minimal um 0,6 auf jetzt 1,7.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 22. Juni

Wieder keine neuen Infektionen: Wie bereits seit Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auch am Dienstag null neue Corona-Fälle für Potsdam. Das ist der fünfte Tag in Folge ohne neue Infektion mit Covid-19. Damit stagniert die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.105.

Dadurch sinkt auch die Sieben-Tages-Inzidenz in Potsdam weiter. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 1,1.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 21. Juni

Stabil bleibt die Corona-Lage in Potsdam am Montag: Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Bereits am Wochenende hatte es in der Landeshauptstadt keine neuen Infektionen gegeben. Damit stagniert die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.105.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt zum Start in die neue Woche gleich – und damit weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 2,2.

Die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag, 20. Juni

Stabil bleibt die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag: Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Bereits am Samstag hatte es in der Landeshauptstadt keine neuen Infektionen gegeben. Damit stagniert die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.105.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt am Sonntag gleich – und damit weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 2,2.

Die Corona-Lage in Potsdam am Samstag, 19. Juni

Stabil bleibt die Corona-Lage in Potsdam am Samstag. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt (Vortag 1). Damit stagniert die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.105.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt am Freitag gleich – und damit weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 2,2.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 18. Juni

Auch am Freitag bleibt die Corona-Lage in Potsdam weitestgehend stabil. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen eine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt (Vortag 0). Damit steigt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.105.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Freitag leicht – bleibt aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 2,2 (Vortag 1,7).

Leicht angestiegen ist leider auch die Zahl der Menschen die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Nach RKI-Angaben ist die Zahl von gestern auf heute um 1 auf 243 gestiegen. Das ist der erste „Corona-Todesfall“ in diesem Monat in Potsdam. In der brandenburgischen Landeshauptstadt sind damit etwa 3,4 Prozent aller Corona-Erkraknungen tödlich verlaufen.

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 17. Juni

Auch am Donnerstag bleibt die Corona-Lage in Potsdam weitestgehend stabil. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen keine Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Damit bleibt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 7.104 .

Auch die Inzidenz stagniert am Donnerstag – und bleibt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 1,7.

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 16. Juni

Auch am Mittwoch bleibt die Corona-Lage in Potsdam weitestgehend stabil. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen zwei Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 7.104 an.

Nach dem Sinkflug steigt am Mittwoch aber auch die Inzidenz wieder leicht an – bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Das RKI meldet am Morgen einen Wert von 1,7.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 15. Juni

Die Corona-Lage in der Landeshauptstadt scheint sich weiter zu beruhigen. Das Robert-Koch-Institut meldet 7102 Infizierte und damit einen weiteren Fall im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz sinkt weiter und steht am Dienstagmorgen nur noch bei 1,1 (Vortag: 2,8).

Die Corona-Lage in Potsdam am Samstag, 12. Juni

Der Abwärtstrend in der Landeshauptstadt setzt sich fort. Zwar meldet das Robert-Koch-Institut jetzt 7101 Infizierte und damit drei neue im Vergleich zum Vortag, aber die Inzidenz macht abermals einen Satz nach unten und liegt am Samstagmorgen nur noch bei 5,0 (Vortag: 7,2).

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 11. Juni

Der Abwärtstrend in der Landeshauptstadt setzt sich fort. Zwar meldet das Robert-Koch-Institut jetzt 7098 Infizierte und damit zwei neue im Vergleich zum Vortag, aber die Inzidenz macht abermals einen Satz nach unten und liegt am Freitagmorgen nur noch bei 7,2 (Vortag: 13,3).

Die Corona-Lage in Potsdam am Donnerstag, 10. Juni

Für die Landeshauptstadt geht es mit der Corona-Inzidenz immer weiter runter. Zwar meldet das Robert-Koch-Institut jetzt 7096 Infizierte und damit einen neuen im Vergleich zum Vortag, aber die Inzidenz macht einen weiteren Satz nach unten und liegt am Donnerstagmorgen nur noch bei 13,3 (Vortag: 15).

Die Corona-Lage in Potsdam am Mittwoch, 9. Juni

Für die Landeshauptstadt geht es mit der Corona-Inzidenz immer weiter runter. Zwar meldet das Robert-Koch-Institut jetzt 7095 Infizierte und damit vier neue im Vergleich zu den zwei Tagen davor, aber die Inzidenz macht einen weiteren Satz um 0,5 nach unten und liegt am Mittwochmorgen nur noch bei 15.

In Potsdamer Kliniken werden zur Zeit zwei Covid-Erkrankte behandelt, beide allerdings ohne Bettenbelegung auf einer Intensivstation.

Die Corona-Lage in Potsdam am Dienstag, 8. Juni

Die Corona-Zahlen in Potsdam entwickeln sich weiter positiv. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut keine Neuinfektionen. Zum zweiten Mal in Folge bleibt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn damit bei 7091.

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Inzidenz. Die ist weiter im Sinkflug. Am Dienstag liegt der Wert in Potsdam bei 15,5.

Die Corona-Lage in Potsdam am Montag, 7. Juni

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag keine neuen Corona-Fälle in Potsdam. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt wieder, bleibt auf niedrigem Niveau. Sie liegt nun bei 16,6. Das ist wenigewe als am Vortag (17,7).

Insgesamt verzeichnet Potsdam seit Beginn der Pandemie 7091 bestätigte Corona-Fälle.

Die Corona-Lage in Potsdam am Sonntag, 6. Juni

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag 5 neue Corona-Fälle in Potsdam. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt wieder, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Sie liegt nun bei 17,7. Das ist mehr als am Vortag (16,1) sowie im Vergleich zur Vorwoche.

Insgesamt verzeichnet Potsdam seit Beginn der Pandemie 7091 bestätigte Corona-Fälle.

Die Corona-Lage in Potsdam am Samstag, 5. Juni

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag 13 neue Corona-Fälle in Potsdam. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt wieder, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Sie liegt nun bei 16,1. Das ist zwar mehr als am Vortag (11,6), aber niedriger als im Vergleich zur Vorwoche. Am vergangenen Samstag lag die Inzidenz in Potsdam noch bei 20.

Insgesamt verzeichnet Potsdam seit Beginn der Pandemie 7086 bestätigte Corona-Fälle.

Die Corona-Lage in Potsdam am Freitag, 4. Juni

In den vergangenen 24 Stunden wurde kein neuer Corona-Fall in Potsdam registriert. Das letzte Mal, dass das Robert-Koch-Insitut (RKI) keine Neuinfektion gemeldet hat, liegt rund einen Monat zurück und ist in diesem Jahr erst vier Mal passiert.

Die Zahl aller bisher in der brandenburgischen Hauptstadt bestätigten Fälle bleibt somit bei 7073, was aber immerhin rund 3,9 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen Potsdams entspricht.

Aufgrund der in den vergangenen Tagen niedrigen Fallzahlen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam weiter deutlich gesunken und liegt am heutigen Freitag bei 11,6.

Nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung ist zudem die Zahl der Menschen die aufgrund ihrer Covid-19-Infektion in einem Potsdamer Krankenhaus stationär behandelt werden wieder gesunken. Demnach sind derzeit vier Menschen auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen, aktuell wird niemand auf der Intensivstation behandelt.

Die Corona-Lage am Donnerstag, 3. Juni 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam bleibt weiterhin deutlich unter der Marke von 35. Am Donnerstag liegt sie bei 16,6.

Im Vergleich zum Vortag wurden vier Neuinfektionen in der Landeshauptstadt gemeldet. Damit steigt die Zahl der Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn auf 7.073 an.

Die Potsdamer Stadtverwaltung hat zudem einen weiteren Rückgang der Corona-Patienten in den Potsdamer Krankenhäusern gemeldet. Den aktuellen Angaben zufolge werden derzeit 4 Menschen aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, davon niemand auf einer Intensivstation.

Am frühen Mittwochabend teilte die Stadt Potsdam zudem mit, dass ab dem heutigen Donnerstag keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Raum besteht. Zudem teilte die Stadt mit, dass die 42 derzeitigen Corona-Teststellen in der Stadt weiter geöffnet sind. Die Stadtverwaltung räumte aber auch ein, dass es in den vergangenen Tagen vermehrt Beschwerden hinsichtlich der Hygiene und anderen Mängel gegeben habe. Bei einer Kontrolle wurden in zehn Teststellen Mängel festgestellt, vier mussten sogar kurzzeitig schließen un die Mängel beheben. Mittlerweile sind alle 42 Teststellen wieder in Betrieb, teilte die Stadt mit.

Die Corona-Lage am Dienstag, 01. Juni

Auch zum Start in den Juni bleiben die Corona-Zahlen in Potsdam auf einem niedrigen Niveau. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt vier Neuinfektionen in der Landeshauptstadt. Damit sind seit Pandemiebeginn 7.064 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiter im Sinkflug. Am Dienstag meldet das RKI einen Wert von 15,0.

Erfreulich ist zudem die Entwicklung in den Potsdamer Krankenhäusern. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden derzeit lediglich 5 Menschen aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, niemand ist derzeit auf eine intensivmedizinische Behandlung angewiesen.

Leider angestiegen ist dagegen die Zahl der Menschen die mit bzw. aufgrund einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Das Robert-Koch-Institut bestätigt Stand heute, 1. Juni 2021, 242 „Corona-Tote“ in Potsdam – zwei mehr als gestern. Damit sind in Potsdam bisher rund 3,4 Prozent aller registrierten Corona-Infektionen tödlich verlaufen.

Die Corona-Lage am Montag, 31. Mai

Am Montagmorgen wurde lediglich ein neuer Corona-Fall in der brandenburgischen Landeshauptstadt bestätigt. Die Zahl aller bisher in Potsdam registrierten Covid-19-Erkrankungen liegt demnach bei 7060, die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam liegt aktuell bei 16,1. Das ist der niedrigste Wert seit dem 12. Oktober 2021.

Der Inzidenz-Wert ist in Potsdam seit dem 23. Mai 2021 stabil unter 50. Aufgrund dessen waren weitere Lockerungen möglich, weitere werden in den kommenden Tage folgen. Am heutigen Montag kehren beispielsweise die Grundschulen in Potsdam zum regulären Präsenzunterricht zurück – unter Pandemie-Bedingungen: Masken- und Testpflicht besteht weiterhin.

Stabil ist auch die Lage in den Potsdamer Krankenhäusern. Wie die Stadtverwaltung am Montagmorgen mitteilte, sind derzeit insgesamt acht Menschen aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung in einem der Krankenhäuser in der brandenburgischen Landeshauptstadt, davon muss eine Person intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Lage am Sonntag, 30. Mai

Nur einen neuen Coronafall (Vortag: 5) meldet die Stadt Potsdam am Sonntag – damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter auf 16,6. Die Zahl der Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7059.

Landesweit meldet das Land Brandenburg am Sonntag 43 neue Fälle, die Inzidenz liegt für ganz Brandenburg bei 20. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat Ostprignitz-Ruppin, dort haben sich zuletzt lediglich 6,1 Personen auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb von sieben Tagen mit dem Virus infiziert. Die höchste Inzidenz hat Brandenburg an der Havel mit einem Wert von 42,9.

Auch die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern scheint sich weiter zu entspannen. Nur noch acht mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten (Vortag: 9) werden am Sonntag in Potsdam stationär behandelt, davon nur noch einer auf der Intensivstation.

Auch landesweit hat sich die Lage entspannt, sodass die Krankenhäuser ab sofort keine Betten mehr für Covid-Patienten freihalten müssen. In ganz Brandenburg werden laut Gesundheitsministerium aktuell 166 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 43 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 40 beatmet werden. Ende März waren es rund 460 und Mitte April rund 550 Personen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt werden mussten.

Die Lage am Samstag, 29. Mai

Die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam sinkt auch am Samstag weiter – und liegt nach Angaben der Stadt Potsdam bei 20. In den vergangenen 24 Stunden gab es fünf neue bestätigte Corona-Fälle in der Stadt (Vortag: 4). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Potsdam 7058 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Erfreulich zudem: Auch die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten, die im Krankenhaus in Potsdam behandelt werden, ist leicht gesunken. Neun Patienten (Vortag: 10) werden stationär behandelt, drei intensivmedizinisch (unverändert zum Vortag).

Die Lage am Freitag, 28. Mai

Vier neue Fälle (Vortag ebenfalls vier) und eine 7-Tage-Inzidenz von 29,4: Die Corona-Lage in Potsdam entspannt sich auch am Freitag weiter. Die Zahl der infizierten Patienten, die in Potsdamer Krankenhäusern behandelt werden, ist indes unverändert und liegt bei zehn. Drei Patienten werden intensivmedizinisch behandelt. Landesweit liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 26,8.

Die Lage am Donnerstag, 27. Mai

Auch am Donnerstag geht es in Potsdam mit der Corona-Inzidenz deutlich nach unten. In Brandenburgs Hauptstadt wird sogar die Grenze von 35 unterschritten. Von 41,6 am Mittwoch sinkt der Wert auf 32,7.

Bei den bestätigten Corona-Fällen gibt es wieder einen Anstieg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 7049 Fälle – vier mehr als am Vortag.

In den Potsdamer Krankenhäusern werden insgesamt zehn Patienten mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet, davon liegen drei auf der Intensivstation.

Die Lage am Mittwoch, 26. Mai

Auch am Mittwoch bleibt die Corona-Inzidenz für Potsdam unter der 50er-Grenze. Sie sinkt im Vergleich zu Dienstag von 48,8 auf 41,6.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Potsdam ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch um sechs gesunken und beträgt seit Pandemie-Beginn nun 7045. Die Stadt hatte nach eigenen Angaben ans Landesgesundheitsministerium null Neuinfektionen gemeldet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums finden in Potsdam derzeit „Datenbereinigungen“ statt. Dabei werden „doppelt gemeldete oder fehlerhaft eingegebene“ Infektionsfälle von der Gesamtzahl der Infizierten abgezogen. Wenn diese Korrektur größer ist als die Zahl der Neuinfektionen, kommt es zu einem Minus-Ergebnis an einem Tag – faktisch gibt es nicht weniger Infizierte.

14 Menschen befinden sich derzeit im Zusammenhang mit Corona in Potsdamer Kliniken, sieben von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Trotz der niedrigen Inzidenz hält die Stadt Potsdam vorerst an der Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Straßen und Plätzen fest, wo erwartet wird, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Diese Regelung „beruhe auf der Eindämmungsverordnung des Landes, die bislang nicht geändert wurde“, so ein Stadtsprecher auf MAZ-Anfrage.

Die Lage am Pfingstmontag, 24. Mai

Auch am Feiertag zu Wochenbeginn kommen vom RKI positive Corona-News für Potsdam. Die Inzidenz unterschreitet den Grenzwert von 50 im Vergleich zum Sonntag erneut und liegt nun bei 47,7.

Seit dem Pfingstsonntag sind zwei neu infizierte Personen gemeldet worden, weshalb die Anzahl der Corona-Fälle in Potsdam seit Pandemie-Beginn auf 7.047 anstieg.

Die Lage am Pfingstsonntag, 23. Mai

Der Sonntag startet mit guten Nachrichten für Potsdam: Die 7-Tage-Inzidenz ist erstmals seit Langem wieder unter dem Wert von 50 gefallen. Am Morgen meldet das RKI eine neue Inzidenz von 49,9.

Im Vergleich zum Vortag sind acht Neuinfektionen gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam seit Beginn der Pandemie auf 7.045.

Die Lage am Samstag, 22. Mai

Am Freitag sind laut RKI in Potsdam 38 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Gesamt-Infektionen steigt damit auf 7037 an.

Auch bei der 7-Tage-Inzidenz gibt es einen Anstieg. Am Samstagmorgen beträgt der Wert 52,7. Am Freitag lag er noch bei 51,0. Es ist der erste Anstieg, seit Potsdam seit vergangenen Freitag unter dem Grenzwert von 100 liegt.

Die Lage am Freitag, 21. Mai

Am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut für Potsdam 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt haben sich in Potsdam damit 6999 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt sinkt weiter und wurde am Mittwoch mit 51,0 (Vortag: 59,3) angegeben. Die Inzidenz für Potsdam liegt seit vergangenem Freitag unter 100.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ werden derzeit zwölf Covid-19-Patienten behandelt, sieben davon auf der Intensivstation.

Mit dem heutigen tag werden zahlreiche Corona-Maßnahmen in Potsdam gelockert. Diese Regeln gelten jetzt konkret in der Stadt.

Erstmals indische Variante am Mittwoch

Nach Angaben der Stadtverwaltung war am Mittwoch erstmals in Potsdam die so genannte indische Corona-Variante aufgetaucht. Wie die Behörde mitteilte, sind zwei Personen, die gemeinsam leben, mit der Virusmutation B.1.617.1 – eine Untervariante der Mutation B.1.617 – infiziert. Die Infektionskette konnte bereits nachvollzogen werden, die Personen sind in Quarantäne, teilte die Stadt am späten Mittwochnachmittag mit.

Zudem gibt es in einer Demenz-WG mehrere positive Corona-Fälle, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Erstimpfung bereits Mitte April 2021 erhalten haben. Die Quarantäne gilt dort teilweise bis 26. Mai 2021.

Auch vor den jüngeren macht das Coronavirus nicht Halt: In Potsdam sind aktuell bei 43 Kindern und Jugendlichen sowie fünf Mitarbeitenden aus Kitas und Schulen Corona-Infektionen bekannt. Das hat für 376 Kinder und Jugendliche sowie 37 Mitarbeitende aus Kitas und Schulen Quarantäne zur Folge.

Apropos Kinder: Die bereits vergangene Woche angekündigten Corona-Tests für die Kinderbetreuungseinrichtungen sind nun eingetroffen und den Kitas bereits ausgehändigt worden. Als Grund für die Verzögerung nennt die Stadtverwaltung übrigens die Bombenentschärfung am vergangenen Mittwoch. Durch den folgenden Feier- und Brückentag konnte die Auslieferung erst jetzt realisiert werden.

Lage in Krankenhäusern konstant

Weiterhin konstant ist die Corona-Lage in den Potsdamer Krankenhäusern: Im Klinikum Ernst von Bergmann liegen derzeit 13 Menschen im Krankenhaus. Acht Personen müssen aufgrund ihrer Erkrankung intensivmedizinisch behandelt werden, fünf sind auf der Normalstation. Im Josefs-Krankenhaus werden aktuell zwei Menschen auf der Normalstation betreut und eine Person auf der Intensivstation.

Erfreulich ist die Information hinsichtlich der Impfungen in Potsdam. „ Die Zahl der Impfungen im Impfzentrum Potsdam hat wieder zugenommen“, teilte die Stadt mit. Zuletzt habe es 1.700 Impfungen pro Tag gegeben. Mehr wäre möglich, aber noch immer fehle der Impfstoff.

Corona-Lockerungen offiziell bestätigt

Die Stadtverwaltung Potsdam hat am Mittwochnachmittag offiziell mitgeteilt, dass ab Freitag in Potsdam gelockerte Corona-Regeln gelten, die Bundes-Notbremse außer Kraft gesetzt wird.

Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass sich ab Freitag, 21. Mai 2021, beliebig viele Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen zuzüglich beliebig viele vollständig geimpfte sowie offiziell als genesen geltende Personen. Das gilt überall.

So auch in der Außengastronomie. Diese darf in Potsdam ab Freitag öffnen, der Zutritt ist jedoch nur für Gäste mit einem gebuchten Termin, mit Kontaktnachverfolgung (auch via CoronaWarn- oder Luca-App möglich) und einem negativen Corona-Test erlaubt. Es gilt jedoch, dass zwischen Gästen an unterschiedlichen Tischen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Die Maskenpflicht gilt weiterhin, sie ist lediglich am (festen) Platz aufgehoben.

Der Einzelhandel hat geöffnet, die Testpflicht entfällt ab Freitag. Auch hier gilt die Maskenpflicht und die Daten der Kunden müssen erfasst werden. Auch körpernahe Dienstleistungen wie Frisör und Fußpflege mit Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht und der Erfassung der Kundendaten möglich.

Kontaktfreier Individualsport ist auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ohne Personen-Begrenzung, Kontaktsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist mit bis zu zehn Personen erlaubt.

Etwas mehr Personen dürfen ab Freitag in Potsdam zu Open-Air-Veranstaltungen kommen. Bei den Kulturveranstaltungen sind bis zu 100 zeitgleich anwesende Besucherinnen und Besucher – mit negativem Test – möglich

Eine Verschärfung gibt es trotz sinkender Inzidenz-Zahlen in Potsdam dennoch: Die Maskenpflicht wurde auf das Holländische Viertel ausgeweitet. In der Zeit von 9 bis 19 Uhr gilt sie nun in folgenden Straßen: Brandenburger Straße inklusive Vorplatz Brandenburger Tor, Allee nach Sanssouci, Friedrich-Ebert-Straße zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße, Mittelstraße und Benkertstraße.

Die Lage am Dienstag, 18. Mai

Für Potsdam meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag acht neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich in Potsdam 6909 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt bleibt konstant und wurde am Dienstag erneut mit 66,0 (Vortag: 66,0) angegeben. Die Inzidenz für Potsdam liegt seit vergangenen Freitag unter 100.

Aubel: Freiluft-Kultur ab 21. Mai?

So hofft Potsdams Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) bereits auf eine Wiederaufnahme des kulturellen Veranstaltungsbetriebes zum Freitag vor Pfingsten. Bedingung: Eine weiterhin geringe Inzidenz unter 100.

Bereits am Sonnabend schrieb sie mit dem Hashtag KulturMachtPotsdam auf Twitter: „Vorsichtig optimistisch freue ich mich über die stetig sinkende Inzidenzkurve. Auch eine gute Perspektive für die Kultur.“

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage unter 100 ist, so die Beigeordnete, dann ist Open Air Kultur ab 21. Mai mit maximal 100 Menschen möglich.“

Angesichts der erfreulichen Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in Potsdam macht auch die Stadtverwaltung heute Hoffnung auf baldige Lockerungen. Wenn die Inzidenz auch die kommenden beiden Tage unter 100 bleibt, wird die Bundesnotbremse am Freitag, 21. Mai 2021, „außer Kraft gesetzt und es gelten die gelockerten Regelungen des Landes Brandenburg“, teilte die Stadt heute Nachmittag mit. Damit wären unter Auflagen Außengastronomie, Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel, touristische Übernachtungen in autarken Unterkünften, touristische Angebote wie Schiffsausflüge sowie kontaktfreier Individualsport auf Sportanlagen unter freiem Himmel ohne Personenbegrenzung erlaubt.

Am Nachmittag teilte die Stadt zu dem mit, dass „weiterhin alle positiven PCR-Tests auf Mutationen untersucht“ werden. In Potsdam beträgt aktuell der Anteil der so genannten britischen Variante B1.1.7 etwa 95 Prozent. In den zurückliegenden 30 Tagen wurde nach Angaben der Stadt 15 Mal die Variante B1.351 entdeckt, die so genannten indische Mutation 1.617 wurde in der brandenburgischen Landeshauptstadt bisher noch nicht bestätigt.

Auch zur Zukunft des Impfzentrums Potsdam der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) gibt es Neuigkeiten. Demnach betreibt die KVBB das Impfzentrum noch Ende August 2021.

In den Potsdamer Kitas und Schulen sind aktuell 51 Kinder und Jugendliche sowie sechs Mitarbeitende nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert 640 Kinder und Jugendliche sowie 60 Mitarbeitende mussten sich als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne begeben.

Aktuell sind 15 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 in Potsdams Kliniken, zehn von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.

Die Lage am Samstag, 15. Mai

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für Potsdam 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich in Potsdam 6884 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken: Sie liegt am Samstag in der brandenburgischen Hauptstadt bei 84,3 (Vortag: 86,0).

Die Lage am Freitag, 14. Mai

Für Potsdam meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag 27 neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich in Potsdam 6863 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt sinkt somit und liegt am Freitag bei 86,0 (Vortag: 102,6). Damit liegt die Inzidenz zum ersten Mal in vier Wochen unter 100 – und zum ersten Mal seit der Einführung der so genannten Bundes-Notbremse, die bundesweit die gleichen Maßnahmen bei Überschreiten der 100er-Inzidenz auslöst.

In Potsdam gilt sie zunächst weiterhin: „Änderungen treten erst ein, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert in Potsdam an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert von 100 unterschreitet. Am übernächsten Tag gelten dann Lockerungen, die „Bundesnotbremse“ gilt dann nicht mehr“, schreibt die Potsdamer Stadtverwaltung auf ihrer Homepage.

Das bedeutet, dass die vom Land Brandenburg beschlossenen Öffnungen der Außengastronomie und von Kultur- und Sportstätten auch in Potsdam möglich sein könnten. Frühestens am Freitag vor Pfingsten gelten diese – und mit dem Absinken der Inzidenz sieben Tage vor diesem Stichtag hat die Landeshauptstadt die erste Voraussetzung erfüllt. Nun muss die Inzidenz stabil unter 100 bleiben, um Ende nächster Woche Lockerungen auszulösen.

Die Lage am Donnerstag, 13. Mai

Für Potsdam meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag 40 neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich in Potsdam 6796 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt sinkt somit und liegt am Donnerstag bei 102,6 (Vortag: 105,4).

Die Lage am Mittwoch, 12. Mai

Für Potsdam meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch 16 neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich in Potsdam 6796 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt sinkt somit und liegt am Mittwoch bei 105,4 (Vortag: 115,3).

Die Lage am Dienstag, 11. Mai

Für Potsdam meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag keine neuen Corona-Fälle.

Damit bleibt die Zahl der Gesamtinfektionen unverändert. Insgesamt haben sich in Potsdam 6780 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt sinkt somit und liegt am Dienstag bei 115,3 (Vortag: 127,5).

Die Lage am Montag, 10. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in den vergangenen 24 Stunden um 18 gestiegen. Das sind 19 weniger als am gestrigen Sonntag.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6780 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist leicht gestiegen und liegt am Montag bei 127,5 (Vortag: 122,6).

Wie das Klinikum „Ernst von Bergmann“ am Montagmorgen mitteilte, werden vor Ort aktuell zehn Patienten auf der Covid-Intensivstation und neun Patienten auf der Covid-Normalstation behandelt.

Die Lage am Sonntag, 9. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in den vergangenen 24 Stunden um 37 gestiegen. Das sind 15 mehr als am gestrigen Samstag.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6762 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist leicht gestiegen und liegt am Sonntag bei 122,6 (Vortag: 116,5).

Laut Rathaus werden in den beiden Potsdamer Kliniken 20 Patienten behandelt, das sind zwei weniger noch als am Vortag. Davon müssen 14 intensivmedizinisch betreut werden – einer weniger als noch am Samstag.

Die Lage am Samstag, 8. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in den vergangenen 24 Stunden um 22 gestiegen. Das sind 40 weniger als am gestrigen Freitag.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6725 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist leicht gesunken und liegt am Samstag bei 116,5 (Vortag: 122,6).

In den beiden Potsdamer Kliniken werden laut Rathaus derzeit 22 Patienten behandelt, das sind drei weniger noch als am Vortag. Davon müssen 15 intensivmedizinisch betreut werden – einer weniger als noch am Freitag.

Die Lage am Freitag, 7. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in dem vergangenen 24 Stunden um 62 gestiegen. Das sind 18 mehr als am gestrigen Donnerstag.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6703 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist wieder gestiegen und liegt am Freitag 122,6 (Vortag: 118,1).

Die Lage am Donnerstag, 6. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in dem vergangenen 24 Stunden um 44 gestiegen. Das sind 14 mehr als am gestrigen Mittwoch.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6641 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt ist wieder gestiegen und liegt am Donnerstag bei 118,1 (Vortag: 117,0).

Die Lage am Dienstag, 4. Mai

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam ist in dem vergangenen 24 Stunden um 21 gestiegen. Das sind 10 mehr als am gestrigen Dienstag. Montag und so viele wie an den beiden vorigen Dienstagen zusammen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6567 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam ist nach einigen Tagen mit leichtem Rückgang wieder gestiegen und liegt am heutigen Dienstag bei 114,2.

Unverändert ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion: Seit dem ersten bestätigten Corona-Todesfall in Potsdam am 26. März 2020 ist die Zahl auf 239 angestiegen – seit acht Tagen unverändert.

Die Lage am Montag, 3. Mai

Die Lage in den Potsdamer Schulen und Kitas ist weiterhin angespannt: Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilte sind derzeit drei Kitas aufgrund von Corona-Fällen geschlossen: die Kita Sternkinder ist bis 12. Mai zu und das Zwergenland bis voraussichtlich 7. Mai. Außerdem ist die Kita „Stadt der Meister“ geschlossen.

Laut Rathaus befinden sich aktuell 612 Kinder und Jugendliche sowie 68 Mitarbeitende aus Kitas und Schulen in Quarantäne. 37 Kinder und Jugendliche sowie 12 Mitarbeitende gelten als infiziert. Neue Fälle sind nun auch an der Grundschule Kirchsteigfeld, dem Leibniz-Gymnasium und der Kita Hasenlaube gemeldet worden.

Wie die Stadt außerdem mitteilte sei in den letzten Tagen vier Mal die Corona-Variante B.1.351, also die südafrikanische Virus-Variante in Potsdam nachgewiesen worden. Bislang seien fast ausschließlich B.1.1.7-Infektionen aufgetaucht. Im Land Brandenburg gelten aktuell sieben Prozent der Menschen als vollständig geimpft.

Mit Stand Montag gibt es drei neue Teststellen in Potsdam: auf dem Parkplatz Porta, bei Lidl Großbeerenstraße und am Treffpunkt Freizeit. Damit gibt es nun 32 Teststellen in der Landeshauptstadt Potsdam. Eine Übersicht gibt es hier: www.potsdam.de/schnelltest

Wie erwartet meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mit elf Corona-Neuinfektionen einen vergleichsweise niedrigen Zahlenanstieg für Potsdam. Von einer entspannten Lage kann deswegen aber nicht gesprochen werden, die wenigen Neumeldungen begründen sich wahrscheinlich durch weniger Testungen am Wochenende. Im Vergleich: Am Montag vor einer Woche wurden 15 neue Corona-Fälle gemeldet.

Wie das RKI mitteilt sind in den letzten sieben Tagen 205 Neuinfektionen in Potsdam gemeldet worden, seit Beginn der Pandemie wurden 6.546 Infektionen bestätigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montagmorgen bei 113,68 und ist damit zum Vortag leicht gesunken. Auch im Vergleich zum Montag vergangener Woche ist sie niedriger, damals lag die Inzidenz bei 120,9.

Positiv ist, dass sich die Zahl der Verstorben in Zusammenhang mit Corona nicht erhöht hat. Die Zahl der „Corona-Toten“ liegt seit Beginn der Pandemie weiterhin bei 239.

Die Lage am Sonntag, 2. Mai

Es ist inzwischen ein bekanntes Phänomen: Am Wochenende sinken die Inzidenzen, da weniger getestet wird. Auch in Potsdam sind die gemeldeten Infektionszahlen am Sonntag um rund die Hälfte niedriger als noch am Samstag – die Stadt meldet 21 Neuinfektionen, am Samstag waren es noch 40, am Freitag sogar 61. Damit sinkt auch die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 118,7 (Vortag: 1o9,7).

Die Zahl der Patienten, die in Potsdamer Krankenhäuser im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion behandelt werden, hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Es werden 25 Patienten behandelt, 14 davon liegen auf der Intensivstation.

Die vom Gesundheitsamt angeordnete Schließung der Kita Sternkinder dauert länger als am Freitag von der Stadt vermeldet, wie eine MAZ-Nachfrage ergab. Die Einrichtung ist nicht bis zum 7. Mai, sondern bis einschließlich 12. Mai geschlossen, bestätigte Stadtsprecherin Christine Homann am Sonntag. Grund für die Verlängerung seien weitere positive Abstriche.

Die Lage am Samstag, 1. Mai

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Potsdam am Samstag leicht gesunken auf 123,1, am Vortag betrug der Wert noch 123,7. Nach wie vor liegt Potsdam deutlich über der durchschnittlichen 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg, die beträgt aktuell 109,7. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist in der Landeshauptstadt mit 40 im Vergleich zum Vortrag hingegen klar gesunken, am Freitag waren es noch 61 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam 6514 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Potsdamer Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-19-Patienten gesunken. Insgesamt werden am Samstag 25 (Vortag: 27 Patienten), die mit dem Coronavirus infiziert sind, stationär – davon 14 (Vortag: 17) intensivmedizinisch behandelt.

