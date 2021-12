Potsdam

Die Inzidenz sinkt am Mittwoch minimal, doch die Lage bleibt schlecht. Der Überblick.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Neuinfektionen: 121

Erst am 19. November war in der Landeshauptstadt die zehntausendste Corona-Infektion gezählt worden, jetzt sind es schon 11.344 Fälle.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 526

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zum Vortag minimal gesunken, am Dienstag hatte sie bei 535,9 gelegen. Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 338,3 gelegen.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 4,43 (Dienstag: 5,33)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten: 37 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Dienstag stationär behandelt, sieben davon intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Corona-Gebäude wieder in Betrieb: Das Potsdamer Bergmann-Klinikum bereitet sich auf die steigende Zahl an Covid-Patienten vor und baut die Kapazitäten aus. Das hat allerdings auch Auswirkungen auf den restlichen Klinik-Betrieb.

► Trams fahren weniger: Der Verkehrsbetrieb schaltet auf Ferienmodus. Er hat zu wenige Fahrerinnen und Fahrer für die Straßenbahnen. Corona-Maßnahmen verschärfen die Personalnot. Einzelne Linien fahren etwas häufiger – für den Schülerverkehr.

► Achtung, Fälschungen: Das Geschäft mit gefälschten Corona-Impfnachweisen boomt. Potsdamer Apotheker berichten von diversen Betrugsfällen. Doch sie wissen auch, worauf sie achten müssen. Mancher Impfausweis ist schon auf den ersten Blick verdächtig.

► Auf der Suche: Die neue Corona-Mutation Omikron breitet sich aus. Die Variante ist wesentlich ansteckender als die Delta-Mutante. In Potsdam sequenziert das Bergmann-Klinikum positive Proben.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Donnerstag, 2. Dezember: Bürgerhaus Bornim (alte Sporthalle), Potsdamer Straße 90, 14469 Potsdam. Impfzeit: 11 bis 17 Uhr. Freitag, 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

► Geimpft: Bei der mobilen Impfaktion im Treffpunkt Freizeit am Montag sind insgesamt 209 Impfungen durchgeführt worden. Davon waren 81 Erst-, zehn Zweit- und 118 Boosterimpfungen. Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Die Stadtverwaltung Potsdam hat am gestrigen Dienstagabend bestätigt, dass der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in der Stadt weiterhin in den Grundschulen liegt. Den Angaben des Rathauses zufolge wurden aktuell in 13 von 33 Grundschulen in der Landeshauptstadt Corona-Fälle bestätigt.

In den Kitas und Schulen wurde aktuell bei 246 Kindern und Jugendlichen eine Corona-Infektion bestätigt. Der Großteil (138) betrifft Kinder aus Grundschulen. Zudem sind 12 Jugendliche aus Oberschulen, 34 Schüler und Schülerinnen aus Gesamtschulen und 19 aus Gymnasien sowie 37 Kita-Kinder betroffen.

Aufgrund der obigen Corona-Fälle an Schulen und Kitas sind wurde für 885 Kinder und Jugendliche Quarantäne angeordnet – 70 mehr als gestern.

Etwas reduziert hat sich dagegen die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas, Schulen oder Hort. Dort sind 36 Erwachsene (-2) nachweislich am Coronavirus erkrankt, vier Mitarbeitende sind als Kontaktpersonen in Quarantäne

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln