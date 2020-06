Potsdam

Die Urania lädt am Sonnabend zu Lesungen aus dem Buch „Öffne mir das Tor zur Welt – Das Leben der taubblinden Helen Keller und ihrer Lehrerin Anne Sullivan“ von Helen E. Waite am Sonnabend in den Garten von Monika Schulz-Fieguth und Dr. Manfred Schulz in der Seestraße 29 ein.

Autorin Helen E. Waite schildert in dieser Biographie den Lebensweg der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die sich rückhaltlos für die Interessen ihrer blinden und gehörlosen Mitmenschen einsetzte, und ihrer mutigen, pädagogisch weitblickenden Lehrerin Anne Sullivan.

Mit dieser Veranstaltung führt die Urania die Reihe „Im Garten vorgelesen“ fort, die am vergangenen Wochenende verspätet und Corona-bedingt mit einigen Veränderungen zum ursprünglichen Plan im Rosengarten von Barbara Welk-Nies in Eiche eröffnet werden konnte.

Insgesamt können sich Garten- und Literaturfreunde laut Urania noch auf weitere sieben Lesungen in Potsdam und Umgebung freuen.

Trotz der einschränkenden Maßnahmen in den vergangenen Wochen sei die Nachfrage groß. So sei die Lesung am Sonnabend um 16 Uhr bereits ausverkauft, für die zweite Lesung um 19 Uhr gebe es noch Restkarten.

Zu den Gartenlesungen gelten laut Urania die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln wie Mund- und Nasenbedeckung sowie der einzuhaltende Mindestabstand von 1,50 Meter.

Karten für diese Lesung am Sonnabend um 19 Uhr sowie Restkarten für alle weiteren Termine sind bei der Urania telefonisch erhältlich unter 0331/29 17 41 oder per Mail unter s.fust@urania-potsdam.de.

Das aktuelle Programm mit weiteren Informationen ist einsehbar unter https://www.urania-potsdam.de/seite/304693/im-garten-vorgelesen.html.

Von Volker Oelschläger