Mit dem Beginn der Sommerferien mehren sich die Forderungen, die verbleibenden sechs Wochen bis Beginn des neuen Schuljahres zu nutzen, um Schulgebäude und Unterrichtsräume auf die Herausforderungen der voranschreitenden Delta-Variante des Coronavirus umzurüsten. Zur Erinnerung: Virologe Christian Drosten erklärte zur Delta-Variante: „In England ging es an den Schulen los“. Die aus Indien stammende Mutation gilt als ansteckender als die bisherigen Corona-Typen. – Was bedeutet das in Hinblick auf die Schulöffnungen in Potsdam?

Potsdams Amtsärztin: „Impfschutz komplettieren“

Amtsärztin Kristina Böhm erklärt dazu auf Anfrage der MAZ: „Oberstes Ziel für das neue Schuljahr muss der Präsenzunterricht sein, da unabhängig vom Infektionsschutz die sozialen und psychischen Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen nicht unterschätzt werden dürfen.“ Sie plädiert dafür, die nächsten Wochen „unbedingt“ dafür zu nutzen, „da, wo es geht, also bei Lehrern und älteren Schüler, den Impfschutz zu komplettieren“. Die Ansteckungsfähigkeit der Delta-Variante sei unbestritten und die Gruppe der ungeimpften Kinder – also der Kinder unter zwölf, womöglich aber auch unter 17 – werde laut Amtsärztin auf jeden Fall eine Rolle spielen. „Auch wenn die Kinder zum großen Teil nur milde beziehungsweise gar keinen Krankheitsverlauf aufweisen, können sie zur Weiterverbreitung in ihrem sozialen Umfeld beitragen.“ Leider wisse man aktuell noch nicht, wie lange der Impfschutz anhält. Zudem werde im Herbst auch die Frage der Auffrischungsimpfung für die bereits am Anfang des Jahres Geimpften wird zu beantworten sein.

Anders als vom Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes gefordert, „dass jetzt in den Ferien alles getan werden muss, um im Herbst auch auf eine vierte Welle an Schulen vorbereitet zu sein“, wird Potsdam an den Schulen weder Umbauten vornehmen noch technische Hilfsmittel installieren. „Die Landeshauptstadt hat bereits an alle städtischen Schulen und Kitas sogenannte CO2-Ampeln verteilt, um ein Corona-konformes Lüftungsverhalten zu sichern“, sagt Stadtsprecher Markus Klier, „weitere technische Maßnahmen sind nicht geplant. Wir werden auch mit Beginn des neuen Schuljahres weiter die Umsetzung der AHA-Regeln plus Lüften einhalten müssen.“

Potsdam müsste Millionen investieren

Die vom Lehrer-Präsidenten geforderten Raumluftfilteranlagen – er sagt, wichtigstes Ziel müsse es nun sein, möglichst viele Unterrichtsräume damit auszurüsten – lehnt die Landeshauptstadt weiterhin ab. Bereits im März hatte man entschieden, weder die kommunalen Schulen noch Kindertagesstätten und Horte mit Raumluftfiltern auszustatten und stattdessen auf besagte CO2-Ampeln zu setzen. Diese überprüfen, wie frisch die Luft in Räumen ist und geben Alarm, wenn es Zeit zu lüften ist. Als Grund, weshalb man auf Luftfilter verzichtet, nannte das Rathaus, dass weder das Robert-Koch-Institut noch das Umweltbundesamt oder andere staatliche Behörden und Institutionen deren Einsatz ausdrücklich empfehlen. Auch die Kosten dürften weiterhin eine Rolle spielen: So seien je nach Ausstattung und Raumgröße pro Filtergerät zwischen 1500 und 4500 Euro einzuplanen. Würde man sämtliche Unterrichts- und Fachräume der Potsdamer Schullandschaft und der Kitas ausstatten, wären etwa 4575 Geräte zu beschaffen – eine Millioneninvestition. Allein die städtischen Schulen bringen es auf etwa 2175 Unterrichtsräume. Wie viel die Landeshauptstadt für das vergangene Schuljahr in den Corona-Schutz an Schulen investiert hat, ist noch nicht berechnet. „Hierzu gibt es noch keine Zusammenfassung“, sagt Markus Klier.

Potsdam kann Maskenpflicht und Corona-Tests anordnen

Das Bildungsministerium hat bereits angekündigt, dass zum Schutz vor Corona-Infektionen Schüler und Lehrer an den weiterführenden Schulen Brandenburgs auch nach den Sommerferien noch Masken tragen sollen und auch die Testpflicht weiter besteht. Die Landeshauptstadt wolle die weiteren Vorgaben des Landes abwarten: „Es besteht aber, wie bereits zuvor geschehen, die Möglichkeit einer Verschärfung der Maskenpflicht und Anpassung der Teststrategie seitens der Stadt.“

