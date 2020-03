Potsdam

Die katholische Marienschule in Potsdam Babelsberg wird geschlossen. Das teilt die Schulleitung den Eltern in einem Brief mit. „Soeben hat das Gesundheitsamt Potsdam uns angewiesen, die gesamte Schule ab sofort zu schließen“, heißt es darin. Grund ist laut Schule ein bestätigter Coronafall in der Elternschaft.

Die Schüler werden gleich entlassen, heißt es weiter. „Die Eltern der Grundschule bitten wir, Ihre Kinder sobald wie möglich abzuholen“, teilt die Schulleitung im Schreiben mit. Die Marienschule hat rund 290 Grundschüler und 270 Oberschüler und betreut die Schüler bis ihre Heimfahrt sichergestellt ist.

Der Grund für die Maßnahme ist ein Elternabend in der vergangenen Woche, über den die Potsdamer Neusten Nachrichten zuerst berichtet hatten. Der erkrankte Elternteil hatte daran teilgenommen. In einem folgenden Elternbrief reagierte die Schule. Alle Kinder von Eltern, die an diesem Elternabend teilnahmen, wurden aufgefordert, nicht zur Schule zu kommen. Auch der Lehrer des Elternabends bekam diese Anweisung. Weitere Elternabende sollten vorsorglich nicht stattfinden.

Das Gesundheitsamt entscheidet nun über weitere Schritte.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki