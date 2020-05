Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert in freiwilliger Isolation

Potsdam

Im Umfeld des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert ( SPD) gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Schubert wird deshalb zunächst keine Termine mehr wahrnehmen. „Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte er der MAZ am Mittwoch, „ich bin nicht in Quarantäne und auch keine Kontaktperson ersten Grades.“

Da er aber im Alltag vielen Menschen begegne, habe er nach Absprache mit der Amtsärztin Kristina Böhm entschieden, vorerst zu Hause zu bleiben, in freiwilliger Isolation. „Es ist nicht der richtige Moment, in Ausschüssen zu sitzen“, so Schubert – am Nachmittag findet der wichtige Hauptausschuss statt, in dem es auch noch einmal um das Ausbruchsgeschehen am kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gehen wird. Er warte nun das Testergebnis aus dem persönlichen Umfeld ab.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Saskia Kirf