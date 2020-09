Babelsberg

Die Stadtverwaltung Potsdam geht derzeit Hinweisen über Corona-Verdachtsfälle an der Bruno-H.-Bürgel-Schule in Babelsberg nach. „Wir haben solche Hinweise bekommen, müssen das aber erst prüfen“, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstagnachmittag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Mehrere Grundschüler sollen Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben und sich jetzt in Quarantäne befinden. Wo sie den Kontakt hatten, ist noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach hat die Einrichtung ihren Schulbetrieb eingeschränkt. Die Schulleitung ist aber für Anfragen nicht erreichbar.

Die städtische Pressesprecherin Christine Homann sagte der MAZ, es gebe an der Schule keinen positiv getesteten Corona-Fall- Es seien aber zwei Schüler vom Gesundheitsamt der Stadt in Quarantäne geschickt worden, weil sie laut „Umfeldermittlungen“ Kontakt zu einem Infizierten hatten.

Dem Vernehmen nach ist der Kontakt ein nachweislich infiziertes Kind von einer anderen Schule. Die beiden Kinder der Bürgel-Schule sollen am Mittwoch getestet worden sein; das Ergebnis war am Donnerstagnachmittag noch nicht veröffentlicht.

Nachdem der Corona-Verdacht an der Schule bekannt war, wurde den Eltern der betroffenen Klasse freigestellt, ihre Kinder am Donnerstag nicht zum Unterricht zu schicken. Die Schulleitung ordnete an, dass nur noch der Klassenlehrer an diesem Tage in der Klasse unterrichten darf.

Von maz-online/ rai