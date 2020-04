Seit Mittwoch ist die Zahl der bestätigten Infiziertenzahlen in Potsdam deutlich angestiegen. Ein Grund ist der Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim auf Hermannswerder. Auch in der unter Quarantäne stehenden Flüchtlingsunterkunft ist es nicht bei der einen infizierten Familie geblieben.