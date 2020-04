Potsdamer Rewe-Verkäuferin berichtet aus ihrem Alltag: „Da blafft höchstens mal einer“

Innenstadt

Als die Hamsterkäufe anfingen am 29. Februar, brauchte man bei Rewe im Markt-Center das Klopapier gar nicht aus- und in Regale packen – so schnell rissen sich die Leute die Rollen paketeweise in die Einkaufswagen. Kassierin Simone Bubel (47) erinnert sich gut. Sie kennt viele Kunden, die eigentlich allein leben, aber plötzlich drei Pakete kauften. „Das reicht doch drei Jahre“, sagt sie sich: „100-Euro-Einkäufe waren in der Anfangszeit der Krise ganz normal. Vor allem, als Berlin verkündete, dass dort die Schulen schließen. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte in Dosen. Dann hamsterten die Leute Feuchttücher, Seife und Desinfektionsmittel. Aber das sei jetzt vorbei. „Jetzt wird dosiert die Ware nachgefüllt, und offenbar sind die Wohnungen der Leute inzwischen voll mit allem, was sie zuvor gehamstert haben.“

Reicht mein Klopapier?

Corona macht auch Simone Bubel an der Kasse Sorgen: „Ich habe mich gefragt, wie lange mein Klopapier zu Hause reicht“, gibt sie zu: „Acht Rollen für fünf Leute reichen drei Wochen, ich habe also noch genug.“ Sie selbst wurde auch vorsichtiger und legte Vorräte an: Klopapier natürlich, Mehl, Zucker, H-Milch, Reis und Milchreis: „Das mögen die Kinder am liebsten.“ Für die Kassenfrau ist logisch, dass die Leute mehr Essen kaufen: „Die Schulen sind zu; die Kinder sind zu Hause und essen dort. Es wird zu Hause mehr gekocht.“ Das sieht sie auf dem Kassenband: mehr Frischfleisch und mehr Molkereiprodukte fallen auf. Bubels Kinder sind zwar auch zu Hause, mit 13, 16 und 19 Jahren aber kommen sie gut allein zurecht. Am Anfang der Krise rief die Mutter immer wieder mal zu Hause an, ob alles klar sei, erzählt sie: „Jetzt hat sich alles eingespielt.“

Markt-Betreiber Siegfried Grube hat am Donnerstag verfügt, dass alle Mitarbeiter Mund-Nasen-Masken tragen. „Am Freitag werden wir dann auch die Kunden bitten, mit Maske einkaufen zu kommen“, sagte er der MAZ. Am Eingang steht ein Desinfektionsautomat.

Grube erwartet, dass auch die Schließung der Gaststätten zeitweise zu deutlich mehr Nachfrage führte, doch auch das hat sich normalisiert. Gleichzeitig kommen weit weniger Kunden als zu Vor-Corona-Zeiten. Das liegt zum einen an der Zugangsbeschränkung: Mehr als 40 Käufer lässt man nicht mehr hinein; der Außeneingang ist geschlossen; am Inneneingang sind alle zwei Meter Abstands-Streifen auf den Boden geklebt; ein Mitarbeiter desinfiziert Einkaufswagengriffe. Es liegt zum anderen aber auch an einem anderen Kaufverhalten. Heute gilt: Mehr auf einmal holen als öfter kommen für jeweils weniger. Das minimiert die Kontakte und die Ansteckungsgefahr, der Grube auch ganz persönlich mit einem Mundschutz begegnet.

Simone Bubel hat immer ein Fläschen Desinfektionsmittel dabei. Quelle: Rainer Schüler

Keine Zoff-Kunden bemerkt

Wütende oder gar spuckende Kunden, wie andere Medien unter Berufung auf eine Rewe-Kassiererin berichteten, hat Simone Bubel nie erlebt: „Da blafft höchstens mal einer, wenn ihm jemand an der Kasse zu nahe kommt.“ Und manche sind einfach verstummt: „Die reagieren gar nicht, wenn man sie begrüßt. Langsam wird das wieder besser. Inzwischen wünschen viele uns Gesundheit.“ Dass jemand an der Kasse mal nicht auf den Mindestabstand achtet, findet sie nicht schlimm: „Das zeigt doch nur, dass man nicht ständig im Alarm-Modus ist.“ Damit Kunden dem Kassierer beim Auspacken des Einkaufs am Kassenband nicht allzu nahe kommt, hängt dort eine Plexiglasscheibe, und rot weiße Flatterbänder machen den jeweiligen Kassenbereich zu einer geschlossenen Kabine. Und weil sie auch ab und an mal Bargeld annehmen muss, hat sie Desinfektionsmittel in einem kleinen Fläschen bei sich.

Die Scheine und Münzen, die immer noch vom Hand zu Hand gehen ( Bubel trägt meistens keine Latex-Handschuhe mehr, weil die Pilzgefahr in ihnen steigt), sind in den Augen von Markt-Inhaber Grube kein Problem: „Die Bundesbank sortiert die laschen Scheine aus und tauscht sie ständig gegen frische, die harte Oberflächen haben, schlecht für Viren und Bakterien. Auch die angegrauten, angeschmutzten Münzen werden aus dem Verkehr gezogen.“

Morgens kommen am liebsten die Rentner in den Markt; Simone Bubel ärgert sich zuweilen über sie, wenn sie nicht auf den Abstand achten und die Angebote zur Lieferung frei Haus nicht annehmen. „Vielleicht verstehen die das nicht, oder sie hören das nicht.“ Dabei beliefert der Markt tagtäglich 30 bis 40 betagte Kunden über einen Einkaufsservice aus dem Westen Potsdams. „Noch nie“, sagt Bubel, „war Einkaufen entspannter als jetzt, so angespannt die Leute auch sein mögen.“ Und weil das so friedlich abgeht, geizt die Kundschaft nicht mit Lob: „Neulich sortierte eine Frau ihren Einkauf in zwei Teile“, erzählt Bubel: „Der zweite Teil sei für die Mitarbeiter, sagte sie.“ Präsentkörbe wurden auch schon abgegeben, von Mitarbeitern des St.-Josefs-Krankenhauses etwa.

Kerstin und Steffi bedankten sich mit einem Präsentkorb beim Team des Rewe-Marktes Siegfried Grube. Quelle: S.Grube

Lob wird zehn- bis 15-mal am Tag per Mail geäußert an die Rewe-Zentrale, die es weiterreicht zum Markt, wo Grube diesen Zuspruch gern sammelt als Motivation für seine Truppe. Und ein Mann der „Truppe“ zollte ihm „allerhöchstes Lob“: Ex-General Hans-Peter von Kirchbach, war 1977 als „Held von der Oder“ geradezu berühmt geworden, als er 30.000 Bundeswehrsoldaten in den Hochwassereinsatz schickte und den Katastropheneinsatz leitete.

