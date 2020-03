Coronavirus: Weniger Spenden für Suppenküche und Tafel in Potsdam

Innenstadt

Die Potsdamer Tafel kann ihre Arbeit derzeit nur noch eingeschränkt erledigen. „Wir haben gerade nur sehr wenige Lebensmittel“, sagt die Chefin der Potsdamer Tafel, Imke Eisenblätter. Ob das nun an den Hamsterkäufen oder an einer normalen jahreszeitlichen Schwankung liegt, vermag sie nicht zu sagen. „Aber es ist wirklich knapp.“ Jede Spende, jede Hilfe sei willkommen, sagte Eisenblätter der MAZ. So, wie die Spende der Polizisten, die die Tafel-Chefin soeben kontaktiert haben. Nach einer Übung übers Wochenende würden immer viele Lebensmittel aus den Verpflegungsbeuteln übrig bleiben, sagten die Beamten, und spendeten die Produkte allesamt an die Tafel Potsdam.

Suppenküche bekommt 30 Prozent weniger

Auch die Suppenküche beobachtet ein sinkendes Spendenaufkommen. „Wir bekommen etwa 30 Prozent weniger als sonst“, sagt Leiter Peter Müller. Seit voriger Woche sei das so; zeitweise sinke das Aufkommen sogar noch stärker ab. Es kommen auch viel weniger Bedürftige. „Wir haben am Montag gerade mal sechs Mittagessen ausgeben, sonst mindestens 30. Die Leute, sogar die, die auf der Straße leben, haben Dampf, sich an irgendwas anzustecken, was gerade rum geht, Grippe, aber wohl auch Corona.“ Sowohl Mitarbeiter als auch Bedürftige seien vermehrt krank „Die wollen nichts riskieren“, sagt Suppenküchen-Fahrer Bernd Maaß: „Früher, bei der Grippe, haben die Leute nicht so ein Theater gemacht. Jetzt bleiben sie weg.“ Und Müller weist auch Menschen ab, die mit Husten oder Schnupfen zum essen kommen.

Händler ändern Verkaufstaktik

Für das Suppenküchenteam ist die anwachsende Corona-Angst ein Grund für den Spendenrückgang, aber nicht der einzige. Maaß zufolge versuchen Discounter, Supermärkte und SB-Warenhäuser, die Menge der nach Ladenschluss wegzuwerfenden Frischeartikel durch massive Preissenkungen am Ende der Öffnungszeit deutlich zu senken. Das haben Studentengruppen berichtet, die immer die Abfall-Container der Händler durchstöbern nach Dingen, die entsorgt werden, obwohl man sie noch essen kann. Durch die neue Verkaufstaktik bekommt die Suppenküche weniger, und Maaß ist überzeugt, dass Ladenschluss-Kunden wegen der Preisnachlässe auch mehr kaufen, als sie eigentlich brauchen. Es werden Vorräte angelegt, für die man in Zeiten von Corona weniger Geld ausgeben muss, glaubt er.

Neue Vorschriften für Schulessen

Trotzdem hat er Lieferanten, die ihn immer versorgen: die Bäckereien Schröter und Körnchen etwa. Die Regale, Kühlschränke und Tiefkühltruhen der Suppenküche sind noch voll.

Die Tiefkühltruhen der Suppenküche sind noch gefüllt. Quelle: Rainer Schüler

„Nudeln reichen bei uns noch zwei Jahre“, witzelt Maaß. Die Einrichtung der Volkssolidarität holt sich auch Warenrestbestände aus pleite gegangenen Läden und Gaststätten und profitiert von verschärften Essensvorschriften für Schulen und Kitas: Weil dort deutlich weniger Zucker in den Nahrungsmitteln sein muss, haben sie zum Beispiel fassweise süßsaure Gewürzgurken bekommen.

Schulessen muss weniger Zucker enthalten. Deshalb bekommt die Suppenküche Nahrungsmittel, die zu süß sind für die Kinder: eingelegte Gurken in XXL-Büchsen etwa. Quelle: Rainer Schüler

Von Rainer Schüler