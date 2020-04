Corona-Virus zerstört Arbeit der Reisebüros

Potsdam

Am Mittwoch gehen Reisebüro-Mitarbeiter auf die Straße und demonstrieren. Unter dem Motto „Rettet die Reisebüros“ soll öffentlich auf die existenzbedrohende Lage der Reisebranche aufmerksam gemacht werden. In Potsdam seien mehr als 50 Reisebüros stark von der Krise betroffen. Bei der Demonstration sollen staatliche Hilfefonds als mittelfristige Branchensicherung sowie staatlich abgesicherte Gutscheine als vorübergehende Liquiditätshilfen gefordert werden.

Stark in der Existenz bedroht

Viele Reisebüros wandten sich vor kurzem in einem offenen Brief gemeinsam an die Bundesregierung. Thomas Dippe, der tourismuspolitische Sprecher des Unternehmerverbandes Berlin-Brandenburg, schreibt darin: „Durch die Kombination aus fehlendem Neugeschäft, rückwirkend wegbrechendem Altgeschäft, vergütungsfreier Mehrarbeit, ungeklärten Rechtsfragen und unsicheren Zukunftsaussichten trifft die Coronavirus-Krise den stationären Reisevertrieb deutlich existenzbedrohender als andere Branchen.“ Man müsse umgehend handeln.

Wolfgang Ribbecke (60) ist Inhaber vom „Reisecenter Wolfgang Ribbecke“ in der Dortustraße 23. Er beteiligt sich am Mittwoch an der Demonstration. „Es geht ums nackte Überleben“, erzählt er, „seit Herbst 2019 haben wir Reisen verkauft und gebucht und schon den zweiten Monat infolge keinen Umsatz, weil keine Reisen stattfinden.“ Da Reisebüros auf Provision arbeiten, die durch Stornierungen entfällt, werde es trotz Rücklagen immer schwieriger, Kosten für Strom und Gehälter abzudecken. Kunden müsse das Reisebüro momentan somit weiter betreuen, ohne dadurch Einnahmen generieren zu können: „Die Kunden haben Fragen und brauchen Sicherheit, wir können sie nicht im Regen stehen lassen.“

Weiter für die Kunden da

Der ehemalige Leichtathlet Udo Beyer (64) betreibt zusammen mit seiner Tochter das Reisebüro Udo Beyer in der Lotte-Pulewka-Straße 4. „Wir leisten im Moment die doppelte Arbeit und erzielen doppelte Verluste“, sagt er. Auch sein Reisebüro habe seit zwei Monaten keinen Umsatz gemacht, sei aber weiter für Kunden da. Diesen ginge es aktuell vor allem um Stornierungen und Geldrückforderungen. Das Neugeschäft entfalle. „Die Reisebranche ist eine der am meist betroffenen Branchen überhaupt. In diesem Augenblick stehen wir auf verlorenem Posten“, so Beyer.

Katharina Rufledt (59), Inhaberin der Reiseagentur Rufledt, ist mit Stornierungen beschäftigt: „Wir arbeiten und zerstören im Grunde all das, was wir im Winter gebucht haben“, sagt sie. Keiner wisse, wie lange diese Situation anhalte und wie es um das Sommergeschäft stehe. Sie habe Soforthilfe erhalten und könne sich momentan noch über Wasser halten. An der Aktion „Rettet die Reisebüros“ nehme sie teil, sagt Rufledt. „Ich erhoffe mir davon, dass wir nicht nur von der Politik, sondern auch von unseren Mitbürgern gehört werden.“

Von Mirja Gottschalkson