Potsdam

Und dann ist da dieser ältere Herr. Im Abschiedszimmer, in diesem allerletzten Augenblick der Zweisamkeit. Er hat seine Frau nicht mehr gesehen, seit sie in die Klinik gekommen ist. Er durfte sie nicht besuchen. Er konnte nicht an ihrem Bett sitzen. Ihr nicht gut zureden. Nicht ihre Hand halten. Dass er sich selbst hier im Abschiedszimmer, in diesem letzten Augenblick, bevor die Einsamkeit übernimmt, von ihr fernhalten soll, das will und das kann er nicht verstehen. „Weshalb darf ich Oma nicht küssen?“ – „Opa, wegen Corona.“

Sie sind für alle da – egal, ob mit Konfession oder ohne

Szenen wie diese werden Birgit Schürmann (64) und Elisabeth Koop­mann (58) im Gedächtnis bleiben, auch wenn die Pandemie eines Tages längst vorüber ist. Dass es einmal so weit sein wird, davon sind die beiden überzeugt – die Hoffnung ist immerhin ihr Beruf. Sie sind die Seelsorgerinnen vom St. Josefs-Krankenhaus – „unser ökumenisches Dreamteam“, wie Ärztinnen und Ärzte, Schwestern, Pfleger und Verwaltungsmitarbeiter sagen. Das katholisch-evangelische Gespann ist für alle da: für die Patienten, für ihre Angehörigen und für die Belegschaft, egal ob mit oder ohne Konfession, ob mit oder ohne Glauben. Das Wichtigste bei ihren Begegnungen, sagen die Frauen, liegt im Zwischenmenschlichen – und das beginnt und endet mit einen Lächeln auf der Türschwelle, auch wenn dieses Lächeln seit bald zwei Jahren hinter einer Maske verborgen liegt.

„Wir sind eine Brücke für Patienten und Angehörige“, sagt Elisabeth Koopmann, „das waren wir immer, aber in Zeiten der Pandemie und der Besuchsverbote sind wir es umso mehr.“ Die Seelsorgerinnen begrüßen und segnen die, die auf die Welt kommen. Und sie geleiten jene, die sie wieder verlassen. Sie helfen dabei, den Kontakt zwischen drinnen in der Klinik und da draußen zu halten. Und sie vermitteln zwischen Menschen, die nicht mehr so gut miteinander reden können oder es vielleicht nie konnten.

In einer langen Tradition schmücken die Kolleginnen und Kollegen im St. Josefs die Stationen individuell und sehr liebevoll – natürlich auch im Advent. Ein wichtiger Bestandteil dabei sind die handgefertigten Krippen, die seit Jahrzehnten wie kleine Heiligtümer von einer Generation Pflegekräfte an die Nächste weitergegeben werden. Quelle: Alexianer Potsdam

„Meist ist es gar nicht so sehr die eigene Krankheit, die die Patienten beschäftigt“, sagt Elisabeth Koopmann, „es sind Lebensthemen, die hier im Krankenhaus wieder hochkommen, gerade bei Älteren.“ Verlust und Trauer sind so große Themen, Schuld und Einsamkeit, der Wunsch loszulassen und „nach Hause“ zu gehen. „Ein Gespräch tut gut, aber viele Menschen sind es nicht mehr gewohnt, sich jemandem anzuvertrauen“, sagt Birgit Schürmann. „Es ist etwas unheimlich Gutes zu erleben, wie sich die Menschen öffnen. Wir sind vor allem Zuhörer.“

„Wir stehen das gemeinsam durch“

Die katholische Seelsorgerin Birgit Schürmann ist seit 1984 am St. Josefs tätig, die evangelische Pfarrerin Elisabeth Koopmann kam vor zehn Jahren dazu. Die beiden bringen Zeit und Ruhe mit, sie haben ein offenes Ohr und ein weites Herz und immer eine Lösung – gerade jetzt in der Pandemie, die jede und jeden vor ungeahnte Herausforderungen stellt, auch ein erfahrenes Dreamteam wie sie es sind. Es heißt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. – Der Anfang der Pandemie aber barg für Elisabeth Koopmann Verunsicherung und Angst und die Frage, ob sie als Seelsorgerin auch auf die Covid-Station gehen würde. „Da war meine Kollegin stärker“, sagt sie. „Birgit hat gleich gesagt: Ich geh da hin! – Das hat mir geholfen.“ Dieser Anfang, das Warten auf die Welle, die Bilder von überfüllten Krankenhäusern in Norditalien, das städtische Klinikum, das plötzlich schließen und für das das Josefs einspringen musste, das Thema Triage: „Die Anspannung war ungeheuer hoch“, so Birgit Schürmann. „Man hatte mit dem Virus ja keine Erfahrung.“ Und man hatte auch noch keine Ahnung, wie viele Wellen folgen würden. Der Zauber, der jenem Anfang innewohnte, das wissen sie am St. Josefs heute, heißt Zusammenhalt. „Wir stehen das gemeinsam durch“, sagt Birgit Schürmann.

In der Wiederauferstehungskapelle auf dem St. Josefs-Campus finden Elisabeth Koopmann und Birgit Schürmann Einkehr und innere Ruhe. Quelle: Julius Frick

Inzwischen finde sich das Team in der Pandemie zurecht. „Wir brauchen aber noch immer viel Zeit für die Mitarbeitenden, für ihre Zerrissenheit. Sie müssen durchhalten, funktionieren – sie brauchen aber auch Zeit, all das Erlebte zu verarbeiten, darüber zu reden, sich zu erholen.“ Da sind die Mediziner, die es gewohnt sind, um das Leben ihrer Patienten zu kämpfen, aber nicht daran, so viele dieser Kämpfe zu verlieren. Da sind die Pflegekräfte, die geschockt sind, dass es einen aus ihrer Mitte so schlimm erwischt hat, dass er bis heute nicht wieder der Alte ist. Da ist die Intensivschwester, deren Eltern das Virus leugnen, obwohl die Tochter an der Covid-Front Dienst für Dienst über ihre Grenzen geht. Auch Szenen wie diese werden Birgit Schürmann und Elisabeth Koop­mann im Gedächtnis bleiben.

Heiligabend ziehen sie allein über die Stationen

Und nun – Weihnachten. Das zweite in der Pandemie. Das zweite, bei dem die Krankenhaustüren Besuchern verschlossen bleiben. Auch der traditionelle Rundgang mit dem Chor, mit dem Erzbischof, dem Pfarrer und Vertretern der Gemeinde – mit dem ganz großen, festlichen Gefolge also – fällt wieder aus. Das betrübt die Seelsorgerinnen, aber sie wären nicht das Dreamteam, hätten sie der Enttäuschung nichts entgegenzusetzen. Selbstverständlich ziehen Birgit Schürmann und Elisabeth Koopmann Heiligabend über ihre Stationen, dann eben allein, aber mit gewohntem Enthusiasmus.

Vom Coronavirus lassen sich diese beiden das Weihnachtssingen nicht verbieten. In der Wiederauferstehungskapelle auf dem Klinikcampus – Rückzugsort, an dem sie in sich gehen, beten, ein Licht anzünden – nehmen sie seit einer Weile schon Lieder auf, um sie als „Mittwochsgruß“ auf die Handys der Kollegen zu verschicken und jetzt zum Fest auf den Stationen vom Band abzuspielen. Der Gruß mit Musik und Segensgebet kommt nicht nur beim Team gut an, er tut auch den Seelsorgerinnen gut. „Wir sind mit Musik sehr verbunden“, sagt Birgit Schürmann. Sie spielt Gitarre, die Kollegin Querflöte. Abschalten, zu Ruhe kommen: dabei hilft die Musik. – Und sonst? Wie geht es ihnen, die anderen so viel abnehmen? „Wir haben uns“, sagt Elisabeth Koopmann. – „Und es gibt wunderbare Seelsorge-Gespräche, aus denen wir dankbar herausgehen“, ergänzt Birgit Schürmann. Das helfe auch ihnen, immer wieder neue Blickwinkel zu finden – und neue Stärke.

Von Nadine Fabian