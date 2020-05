Corona: Wie das Potsdamer Hospiz trotz Abstandsregeln Sterbende und Angehörige begleitet

Hermannswerder

Am Ende seiner Tage lag der Verstorbene auf seinem Bett und er sah aus, als würde er jeden Moment zu einer Wanderung aufbrechen – zu schattigen Waldwegen oder zu einer Bank an einem schönen Aussichtsplatz. Der Mann trug seine Wanderhosen; in der Hand hielt er seine geliebte Tabakspfeife, die ihm das Rasten zusätzlich versüßt hatte. Bereit zum Gehen.

„Das Letzte, was wir unseren Gästen Gutes tun können, ist, dass wir ihnen ihre Lieblingssachen anziehen“, sagt Christiane Fittkau, die schon seit Jahren als Krankenschwester im Evangelischen Hospiz Potsdam arbeitet. Gäste – so werden im 2012 eröffneten Hospiz die Bewohner genannt. Nicht „Patienten“ und noch weniger „Patienten im Endstadium“. Acht Betten sind im Hospiz; jedes in einem Einzelzimmer. Sieben der Betten sind momentan belegt. Im Flur ist eine „Sternenwand“. Für jeden Gast, der innerhalb eines Jahres verstorben ist, klebt dort ein gebastelter Stern.

Anzeige

Blick auf die Sternenwand. Die Sterne sind oft mit einem letzten Gruß versehen. Quelle: Varvara Smirnova

Weitere MAZ+ Artikel

Wer sich das Hospiz jedoch als einen traurigen Ort vorstellt, liegt falsch. Der niedrige, in farbenfrohem Gelb gestrichene Flachbau hat schon von außen eher die Anmutung einer Ferienpension – noch dazu mit perfektem Havelblick. Was für die Gäste aber den größten Unterschied ausmacht zu den ganzen Krankenhäusern oder Therapieeinrichtungen: Hier muss niemand mehr etwas müssen. Keine fixen Abläufe mehr, kein starres Korsett. Die Gäste sollen dürfen, nicht müssen. Aufstehen, zum Beispiel. „Morgens schleiche ich mich erst mal in die Zimmer, sehe ganz leise nach, wer schon wach ist, und frage, wer Lust hat auf Frühstück", schildert Christiane Fittkau dieses ganz langsame In-den-Tag-Hineinkommen.

Das ist der pure Luxus. Nicht nur für die Gäste; auch für die rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz. Als etwa Christiane Fittkau, die gebürtige Bayerin, seinerzeit ihre Ausbildung absolvierte, ging es gleich hart zur Sache. Von jetzt auf gleich musste die angehende Krankenschwester zusammen mit einer Kollegin Verantwortung auf einer Station übernehmen, auf der 40 Patienten lagen.

In Krankenhäusern und Wohnheimen herrschen Personalmangel und Druck – im Hospiz nicht

Das war Ende der 1980er Jahre, aber bis heute hat sich kaum etwas geändert. Im Gegenteil. Der Spagat zwischen der Liebe zum Beruf und einer wachsenden Belastung ist noch gewachsen, erläutert Hospiz-Leiterin Bettina Jacob. So ist es in Wohnheimen keine Seltenheit, dass eine Fachkraft im Nachtdienst zwischen 30 und 50 Bewohner allein versorgen muss. Die Folgen: Überarbeitung, Überforderung.

Ganz anders sieht der Betreuungsschlüssel im Hospiz aus: Auf vier Gäste kommt eine Pflegende. Denn Zeit und Zuwendung sind die größten Geschenke, die man Menschen machen kann, deren Zeit sich dem Ende zuneigt. Für Christiane Fittkau und ihre Kolleginnen und Kollegen ist dieses intensive Zusammensein auch etwas ganz Besonderes: „Wir sprechen viel mit den Gästen; antworten auf ihre Fragen, auch was das Sterben anbelangt.“ Oft wird auch einfach nur zusammen geschwiegen.

Zeichen der Erinnerung. Quelle: Varvara Smirnova

Das Hospiz ist beileibe kein abgeschotteter Ort. Im Gegenteil: Die Türen standen für Besuch stets weit offen – bis zur Covid-19-Pandemie. Da mussten sie dicht gemacht werden. Der Eingang ist verschlossen. Immerhin: So strikt wie in Krankenhäusern oder Wohnheimen mit generellem Betretungsverbot wird die Situation nicht gehandhabt. Pro Gast darf jeden Tag ein Angehöriger kommen, für eine Stunde. Der Weg in die Zimmer führt für Besucher nicht mehr durch den Flur, sondern über die Terrasse direkt in den jeweiligen Raum. Dort sitzt man sich dann gegenüber.

Anderthalb Meter Abstand. Keine Berührungen, kein Streicheln, kein Drücken der Hand, das signalisiert: Ich bin für dich da. Und dann sind da noch die Masken. Unerlässlich und vorschriftsmäßig notwendig, aber nichtsdestoweniger eine Art Barriere. Besonders irritierend, ja verstörend muss das für einen sterbenden Menschen sein. „Er oder sie sieht von den Angehörigen jeweils nur noch ein Paar Augen und ein Stück Stoff", sagt Christiane Fittkau.

Viele schöne Erlebnisse wegen Corona gestrichen

Als die Corona-Verordnungen in Kraft traten, haderten sowohl Gäste als auch Familienmitglieder bisweilen mit den Vorgaben. Plötzlich waren die von den fitteren Gästen lang ersehnten Geburtstagsausflüge ins Café nicht mehr möglich. Und viele „Stützpfeiler“ aus der Außenwelt – Therapeuten, Frisörin, Ehrenamtliche – blieben weg. In einem besonders traurigen Fall war es sogar den engsten Angehörigen verwehrt zu kommen, erzählt Christiane Fittkau: „Die Familie stammte aus Sachsen, wo man seinen Heimatort nur in einem bestimmten Radius verlassen durfte.“ Erst dank einer Sondererlaubnis gelang endlich ein Besuch im Hospiz.

Im Hospiz ist es momentan sehr ruhig. Quelle: Varvara Smirnova

Ärger, Wut, Verbitterung, Angst und Einsamkeitsgefühle der Bewohner: All dies müssen die Pflegenden jetzt ein großes Stück weit allein abfangen. Was Hospiz-Leiterin Jacob beobachtet hat: „Unsere Gäste haben jetzt einen noch größeren Gesprächsbedarf und eine noch höhere Anhänglichkeit.“ Für fast alle ist das Hospiz wie ein sicherer Hafen, wo sie sich einfach nur aufs Sterben einlassen können. Dass die oft jahrelangen Behandlungen und Krankenhausaufenthalte nun der Vergangenheit angehören, wird von den meisten als Befreiung angesehen – während es den Angehörigen oft ungleich schwerer falle, das meist Unausweichliche ohne Hadern zu akzeptieren.

Vorboten des nahenden Abschieds

Auch hier sind wieder die Hospiz-Mitarbeiter zur Stelle, zum Reden, zum Fragen-Beantworten über den Sterbeprozess, der sich für den erfahrenen Beobachter oft schon in bestimmten Anzeichen andeutet. „Wenn jemand zum Beispiel plötzlich von verstorbenen Verwandten träumt oder davon, am Bahnhof abreisen zu müssen.“ All dies deutet auf eine verstärkte innere Unruhe hin – oft Vorboten des nahenden Abschieds, wie Christiane Fittkau gelernt hat.

Lesen Sie auch

Doch wie gehen die Pflegenden selbst mit dem Druck in Corona-Zeiten um? Die Angst – sie sitzt natürlich immer im Hinterkopf, erzählt Christiane Fittkau. Nicht auszudenken, wenn das Virus plötzlich im Team oder unter den Gästen diagnostiziert würde. Müsste das Haus dann komplett geschlossen werden und falls ja, wie sähe eine Ersatzlösung aus? Bislang ist noch alles gut gegangen. „Wir fahren aber auf Sicht", sagt Bettina Jacob. Christiane Fittkau erzählt, dass sie momentan ziemlich oft wütend ist: Auf jene Mitmenschen im Alltag, die keinerlei Rücksicht walten lassen und Distanzregeln missachten. Schließlich gehe es nicht nur um sie selbst, sondern um so viel mehr Menschen, die potenziell betroffen wären.

Christiane Fittkau mit einer Kerze, die man vor die Tür stellt, wenn ein Gast gestorben ist. Quelle: Varvara Smirnova

Mittlerweile ist wieder ein bisschen Normalität auf Hermannswerder eingekehrt. Die Therapeuten sind in dieser Woche zum ersten Mal wieder ins Haus gekommen. Aber auf manches Liebgewordene muss man bis auf weiteres verzichten. So wurde zum Beispiel im Mai der alljährliche Gottesdienst in der Inselkirche abgesagt, bei dem Angehörige und Hospiz-Mitarbeiter gemeinsam der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedenken. Im Vorfeld werden immer die schönen Sterne feierlich von der Sternenwand abgenommen – ein wichtiges Ritual des letzten Lebewohls. Nach jetzigem Stand ist der Gottesdienst nun auf November verschoben.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Ildiko Röd