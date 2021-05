Potsdam

Es war das von allen erhoffte Pfingstwunder. Seit dem 10. Mai sank Potsdams Inzidenz in großen Schritten – am 14. Mai dann sogar gerade noch rechtzeitig unter den Grenzwert von 100. Damit durften wenige Tage später die Gastronomen im Freien servieren und Kulturinstitutionen öffnen. Doch eine Analyse der offiziellen Corona-Statistiken des Landes durch die MAZ zeigt, dass die offiziellen Zahlen der vergangenen Tage erheblich von den Statistiken der Vormonate abweichen. Wurden die Pfingstlockerungen nur durch die verspätete Meldung zahlreicher Neuinfektionen möglich?

Zahlreiche Neuinfektionen wurden nachgemeldet

Fakt ist: Während die Inzidenz seit dem 10. Mai innerhalb von vier Tagen von 127,5 auf 86 rapide sank, nahm mit etwa einer Woche Verspätung eine andere Zahl ebenso rasant zu. Das Land meldete ab dem 19. Mai plötzlich hohe Werte von Neuinfektionen: 128 Stück in den vier Tagen bis zum Pfingstsamstag. Und zugleich sank die offizielle Inzidenz trotzdem weiter ab.

Wie ist das möglich? Es handelt sich um Nachmeldungen, also um Infektionen, deren Befund so spät in die offizielle Statistik eingeflossen ist, dass sie für die Sieben-Tage-Inzidenz keine Rolle mehr spielen. Denn seit Mitte März wird auch Potsdams Inzidenz nach dieser landesweit gültigen Methode errechnet. Ein Beispiel: Angenommen, innerhalb einer Woche summiert sich die Zahl der Neuinfektionen auf genau 100 Meldungen. Doch darin sind womöglich fünf Fälle, die schon älter als sieben Tage sind. Sie werden herausgerechnet, weil sie vereinfacht gesagt „verjährt“ sind. Im Beispiel mit 100 Neuinfektionen bliebe eine Sieben-Tage-Fallzahl von 95 übrig, auf deren Grundlage die Inzidenz berechnet wird.

58 Fälle in vier Tagen, die nie in die Inzidenz eingeflossen sind

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Gesamtzahl der Neuinfektionen und die verbliebene Sieben-Tage-Fallzahl weichen in Potsdam seit März fast jeden Tag um drei, fünf oder auch neun Prozent voneinander ab. In anderen Landkreisen, die ebenfalls von der MAZ unter diesem Aspekt genauer betrachtet wurden, sind die Abweichungen sogar noch geringer. In Ostprignitz-Ruppin etwa gibt es so gut wie gar keine Nachmeldungen. Doch seit dem 19. Mai ist die Schere zwischen beiden Werten in Potsdam auf über 40 Prozent angewachsen (siehe Tabelle). Aus den offiziellen Zahlen des Landes geht hervor, dass plötzlich in vier Tagen ganze 58 Neuinfektionen nachgemeldet worden sind. Sie sind alle mindestens vor dem 15. Mai aufgetreten und damit „verjährt“ und nie in die Inzidenz eingeflossen.

Doch was wäre geschehen, wenn die Zahlen früher ihren Weg in die Statistik gefunden hätten? Wenn die 58 Fälle in den Tagen vor dem 15. Mai aufgetreten sind, hätte Potsdams Inzidenz rund 32 Punkte höher gelegen. Zum einen wären den Potsdamern die Lockerungen zu Pfingsten wohl verwehrt geblieben, weil am entscheidenden Tag die 100er-Marke nicht unterschritten worden wäre. Doch womöglich wäre es noch schlimmer gekommen: 127,5 betrug die Inzidenz am 10. Mai – mit 32 Punkten mehr wäre Potsdam sogar der kritischen Marke von 165 aus der „Bundesnotbremse“ nahegekommen. Dann wäre die Stadt verpflichtet gewesen, Kitas und Schulen zu schließen.

Wie alt sind die nun bekannt gewordenen Fälle tatsächlich?

Doch wie alt sind diese nachgemeldeten Infektionen tatsächlich? Darauf hatten am Dienstag weder die Landeshauptstadt Potsdam noch das Gesundheitsministerium des Landes eine befriedigende Antwort.

Eine Auflistung der einzelnen nachgemeldeten Fälle nach ihrem für die Inzidenz relevanten Meldedatum „kann leider nicht erfolgen“, teilt ein Sprecher der Landeshauptstadt mit und verweist dazu an das Landesamt für Gesundheit (LAVG). „Grundsätzlich ist es so, dass das Gesundheitsamt pro Fall drei zur Berechnung der Inzidenz relevante Daten eingibt. Dazu zählen das Datum des PCR-Tests, das Meldedatum an das Gesundheitsamt und unter Umständen das Datum, an dem erste Symptome aufgetreten sind. Diese Meldung des Gesundheitsamtes geht ans LAVG, das dann ans RKI meldet“, erklärt der Sprecher, „die Bewertung der von uns eingegebenen Daten erfolgt durch das LAVG und das RKI, wo auch die für alle Maßnahmen maßgebliche Inzidenz ermittelt wird.“

Gesundheitsministerium nennt Software-Umstellung als Grund

Beim Gesundheitsministerium wird die Häufung von Nachmeldungen auf MAZ-Anfrage mit einer Software-Umstellung erklärt. Für die Erfassung und das Management von Kontaktpersonen und Corona-Infizierten sei „zeitnah“ die Implementierung des Programms „Sormas-X“ geplant. Dieser Software-Wechsel werde gerade vorbereitet und dazu würden die vorhandenen Daten übertragen. „Fehlende Fälle werden derzeit nachgetragen und übermittelt, wodurch die Fallzahl höher ist. Da es sich um ältere Fälle handelt, fließen diese Fälle nicht in die Sieben-Tage-Fallzahl ein“, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Nach MAZ-Informationen arbeitet die Stadt Potsdam allerdings längst mit Sormas. Auch wie alt die nachgetragenen Fälle sind, bleibt vorerst offen.

Von Peter Degener und Saskia Kirf