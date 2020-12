Potsdam

In der Suppenküche der Volkssolidarität bleibt die Küche kalt. Wie beim ersten Lockdown im Frühjahr musste die Einrichtung auf dem Campus der Stadtverwaltung seit dem 1. November auf Notbetrieb umstellen. Für Peter Müller und seine Mitstreiter heißt das: Der Gastraum ist geschlossen und es darf nicht mehr gekocht werden. Stattdessen geben die Helfer Verpflegungstüten an die Bedürftigen. Brot und Brötchen, Obst und Kuchen und hin und wieder etwas Süßes sind darin.

Essen liefern zu lassen, ist zu teuer

Doch jetzt ist Winter. Warmes Essen von anderswo liefern zu lassen, ist laut Müller für den zur Verfügung stehenden Tagessatz von zwei Euro pro Person nicht machbar. Seine Köche zaubern stattdessen zur Abwechslung auch mal einen Nudelsalat.

Speisekammer der Suppenküche. Quelle: Varvara Smirnova

Etwa 50 Männer und Frauen gehören zu den regelmäßigen Besuchern der Suppenküche. Kommen kann laut Müller jeder, der in Not ist. Doch auch von denen, könne nicht jeder kommen. „Eine Straßenbahnfahrt aus einem anderen Stadtteil bis zu uns ins Zentrum und wieder zurück“, können sich viele nicht leisten“, weiß Müller. Atemschutzmasken, um öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu können, bekäme hier jeder. Das Fahrgeld könne man nicht übernehmen.

Suppenküche braucht Spenden

Die Suppenküche ist schon immer auf Hilfe von außen angewiesen. Müller sieht, dass die Lebensmittelspenden seit Corona weniger geworden sind. Die Supermärkte kalkulieren knapper. Wenn sie etwas abzugeben haben – so sei das in Potsdam geregelt – werden zuerst die Tafeln beliefert. Kurz vor Weihnachten überbrachte noch die Potsdamer Seniorenunion ein Spendenpaket – Geld, Kleidung und einen Entenbraten.

Die Seniorenunion übergab am 22. Dezember Sachspenden an die Suppenküche. Es wurden 18 Jacken, 400 Euro und eine Ente gespendet: Peter Müller (Suppenküche) mit Werner Pahnhenrich, Ingo Hauten und Bruno Schwaibold von der Seniorenunion (v. l.) Quelle: Varvara Smirnova

Dennoch habe es vor zwei Wochen, finanziert vom Roten Kreuz, ein Sonntagsessen für alle gegeben und auch für den ersten Weihnachtsfeiertag ist gesorgt. Die Stadt Potsdam finanziert ein Festessen mit Sauerbraten und Klößen – natürlich nur zum Mitnehmen. Die Mitarbeiter vor Ort packen zudem Geschenketüten mit Obst, einem Schal, Drogerieartikeln und etwas zum Naschen. Am 25. Dezember um 10 Uhr können die Bedürftigen das Essen und die Tüten an der Suppenküche abholen.

Die Suppenküche bietet ihren Notservice weiterhin montags bis Freitag von 9 bis 11 Uhr an. Ausgenommen sind der 24. und 31. Dezember sowie der 1. Januar 2021.

Menschen, die in Not geraten sind, haben außerdem die Möglichkeit, beim Notfalltelefon des Awo Bezirksverbandes anzurufen. „Menschen, die sich an uns wenden, versorgen wir mit einer Mahlzeit“, sagt Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende. Die Telefonnummer lautet 0331/73041770.

Von Elvira Minack