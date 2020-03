Corona: Wo Brautpaare in Potsdam und dem Umland sich noch trauen können

Teltow

Die Stadtverwaltung Teltow setzt alle Eheschließungen vorübergehend aus. Die Regelung gilt ab sofort und zunächst bis zum 19. April, wie Stadtsprecher Jürgen Stich informierte. Eine entsprechende Empfehlung hatte der Landkreis Potsdam-Mittelmark Anfang der Woche ausgesprochen.

Teltow bevorzugt Reservierungen bei neuer Terminvergabe

Der Stadt sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, sagt Stich. „Uns ist bewusst, dass dieser Entschluss für die betroffenen Brautpaare sehr einschneidend ist, da ihre Trauung ein ganz besonderes Ereignis in ihrem Leben sein sollte.“ Teltow bittet um Verständnis dafür, dass es sich in dieser Notsituation für die Verschiebung der Eheschließungen entschieden hat. „Selbstverständlich werden die Brautleute bei der Vergabe eines neuen Termins bevorzugt behandelt. Die Standesbeamtinnen werden unaufgefordert mit den Brautleuten Kontakt aufnehmen, sobald es sinnvoll erscheint, neue Termine zu vereinbaren“, verspricht Stich.

Potsdam beurkundet Heiratswillige

Auch Stahnsdorf nimmt keine neuen Anmeldungen mehr an. Die bereits vergebenen Termine werden noch durchgezogen, allerdings lediglich als formelle Beurkundungen allein mit den Brautleuten und der Standesbeamtin, erklärt die Gemeinde.

Das brandenburgische Innenministerium hatte den Kommunen für die Durchführung von Eheschließungen einen gewissen Spielraum eingeräumt. Er kann von den jeweiligen Städten und Gemeinden unterschiedlich umgesetzt werden. Ihn nutzt auch die Landeshauptstadt Potsdam und hält sich trotzdem eng an die vorgegebenen Weisungen des Ministeriums, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage mit.

Dieses Paar heiratete am Freitag im Standesamt Potsdam. Allerdings ohne Trauzeugen, Eltern und Hochzeitsgäste. Die Feier wird zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nachgeholt sagen beide. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die strengeren Regelungen für die Durchführung von Vermählungen gelten vorerst bis zum 5. April. So werden beispielsweise Trauungen nur noch in den Standesämtern zugelassen. Die Trauung findet lediglich als formelle Beurkundung des künftigen gemeinsamen Lebensweges statt. Dazu dürfen nur das Brautpaar sowie die zuständigen Standesbeamten erscheinen. Trauzeugen und weitere Verwandte sowie Gäste sind nicht erlaubt. Eine Ausnahme bilden Kinder der zukünftigen Eheleute beziehungsweise eines Partners, sofern sich für den Nachwuchs keine andere Betreuung ermöglichen ließ. Die Landesregierung stellt den Kommunen frei, zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten sowie der Allgemeinheit weitergehende Festlegungen zu treffen. Potsdam habe keine strengeren Regelungen getroffen, so die Pressestelle der Stadtverwaltung.

Werder schließt Ehen nur im Notfall

Die Stadt Werder traut gegenwärtig nur noch Paare, deren Hochzeit sich aus dringenden Gründen nachweislich nicht verschieben lässt. Auch in der Blütenstadt wird die Eheschließung unter Einhaltung der Hygienevorschriften auf den reinen Verwaltungsakt beschränkt. Außer dem Brautpaar und dem Standesbeamten beziehungsweise der Standesbeamtin dürfen im Ausnahmefall nur Kinder daran teilnehmen, die im Haushalt des künftigen Ehepaares leben, sagt Werders Stadtsprecher Henry Klix zur MAZ.

Sechs Trauungen in Beelitz seit neuer Regelung

Seit der Vorgabe des Innenministeriums zum Umgang mit Eheschließungen haben die drei Standesbeamtinnen in Beelitz sechs Eheschließungen vorgenommen, informiert Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis) die MAZ. Dabei habe sich die Stadt ebenfalls an den zulässigen stark reduzierten Personenkreis gehalten. Zwei Trauungen seien abgesagt worden. „Unter den vorgegebenen Prämissen sind unsere Standesbeamtinnen aber weiterhin bereit, Eheschließungen durchzuführen“, sagt der Beelitzer Bürgermeister.

Die Beelitzer Standesbeamtinnen Anna Herrmann, Angela Harnack und Cindy Demko (v. l.) schließen weiterhin Ehen unter Beachtung der vorgegebenen Prämissen. Quelle: Stadt Beelitz

An den Weisungen des Innenministeriums orientieren sich auch die Kirchenkreise und -gemeinden im Potsdamer Umland. Seit die Gottesdienste in den Kirchen wegen des Coronavirus abgesagt wurden, habe es auch keine Trauung in seinem Bereich gegeben, sagt Superintendent Johannes Krug. Sein evangelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf umfasst auf Brandenburger Seite die Kirchengemeinden Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Großbeeren. „ Trauungen sind ausgesprochene Familienfeste. Anders als zum Beispiel Bestattungen können sie aber verschoben werden“, meint Krug. Für die Kirche hat ohnehin die Trausaison noch nicht begonnen. Sie habe ihre Hoch-Zeit eher in den Sommermonaten. Darum sieht Krug derzeit auch keinen akuten Regelungsbedarf für eine kirchliche Eheschließung, die aus einer Not heraus durchgeführt werden müsste.

Keine Termine in Stahnsdorf

Für Stahnsdorfs Gemeindepfarrer Peter Edert stellt sich die Frage der kirchlichen Hochzeit nicht. In seinem Terminkalender stehen keine angemeldeten Eheschließungen. „Ansonsten zählt eine Hochzeit wie ein Festgottesdienst, und sämtliche Gottesdienste sind ohnehin bis auf Weiteres abgesagt“, sagt Pfarrer Edert.

